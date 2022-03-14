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Зеленский отметил государственными наградами украинских воинов, 26 из них - посмертно
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами украинских военнослужащих, 26 из них посмертно.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
Награды присвоены "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".
Президент наградил защитников орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество", Даниила Галицкого и медалями "За военную службу Украине", "За безупречную службу", "Защитнику Отчизны".
Со списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.
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