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Зеленский отметил государственными наградами украинских воинов, 26 из них - посмертно

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Зеленский отметил государственными наградами украинских воинов, 26 из них - посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами украинских военнослужащих, 26 из них посмертно.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Награды присвоены "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".

Президент наградил защитников орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество", Даниила Галицкого и медалями "За военную службу Украине", "За безупречную службу", "Защитнику Отчизны".

Со списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.
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Резиденция Медведчука, которая находится на реставрации. Что б так каждый украинец жил

https://m.youtube.com/watch?v=k6KqgdI2jWc
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14.03.2022 16:26 Ответить
 
 