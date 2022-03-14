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Удари по Яворівському полігону підтверджують небезпеку поставок зброї Україні, - Сійярто

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Удари по Яворівському полігону підтверджують небезпеку поставок зброї Україні, - Сійярто

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ракетні удари поблизу Львова підкреслюють важливість попереднього рішення угорського уряду не дозволяти транспортування летальної допомоги через Угорщину в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Hungary Today.

Сійярто наголосив, що Угорщина чинитиме опір усім формам тиску та зберігатиме заборону на ввезення зброї в Україну зі своєї території.

Військові дії в Україні стають все більш серйозними і зміщуються на захід, додав він.

Читайте також: Угорщина не дозволить транзит летальної зброї для України своєю територією, - Сійярто

За словами міністра, російські військові операції чітко показують, що транспортування зброї становлять серйозні ризики для Угорщини та українського Закарпаття, де проживає багато етнічних угорців.

У понеділок речник прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона заявив, що російські ракетні удари по українській базі поблизу польського кордону викликають глибоке занепокоєння, але не завадять Лондону продовжувати надавати Україні оборонну зброю.
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Топ коментарі
+136
угорщина помічники фашистів, так було 80 років тому, так і зараз, думаю після війни цих підарів треба буде щємити
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14.03.2022 16:35
+90
Пшёл нах вслед за русским военным кораблём!
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14.03.2022 16:36
+77
Думаю їм пообіцяли Закарпаття і вони погодились
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14.03.2022 16:36
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Мадярський корабель, пішов *****!
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14.03.2022 19:22 Відповісти
3,14дарас вонючий!
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14.03.2022 19:32 Відповісти
Небезпека це коли "друг оказался вдруг и не друг и не враг а так" і коли віще й у тебе в тилу.Одне з двох:або глава МЗС Угорщини погано орієнтується у міжнародній обстановці або танцює під дудку росії.Ставить себе в приклад іншим державам Європи закликає їх щоб не давали нам зброю.Він мав би знати що дійсно багато угорців живуть на закарпатті але вони громадяни України і так само підлягають мобілізації.І можуть опинитися іпід Києвом і під Харковом іна полі бою ці угорці не будуть мати чим оборонятися боМзс Угорщини не дало їм зброю.Путінським ушльопкам без різниці що руйнувати і що бомбити.Для них це все Україна.Якщо не зупинити їх в Маріуполі чи вЗапоріжжі то вони прийдуть руйнувати Закарпаття.
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14.03.2022 20:02 Відповісти
Вонючка Сійярто
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14.03.2022 20:05 Відповісти
Угро-фіни, рідні душі з мокшею
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14.03.2022 20:05 Відповісти
Когда мы переживем нашу беду, Венгрии надо закрутить гайки по max, включая имеющих циганские паспорта( венгерский паспорт- автоматическое лишение гражданства Украины + депортация). Запрет двойного гражданства.Запрет въезда для любого представителя властных структур Венгрии в частном порядке.Срок за min болтовню на предмет размышления о граничащих с Венгрией территорий и т. д и т. п . Венгрия- недруж. государство( импорт,экспорт запретить ). Min контактов. Всю болтовню вокруг этой темы пресечь.Точка.😎
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14.03.2022 20:09 Відповісти
Гниди, які ніколи не були, справжніми воїнами та людьми...

Довідка: Прабатьківщиною предків угорців був Західний Сибір. У першому тисячолітті до н. е. вони, відокремившись від своїх найближчих родичів (за мовою) - хантів та мансі, потрапили на територію ******** Башкирії.
якщо порівняти навіть мову та правопис мадяр - він належить до іншої мовної групи
коли посипалася Австро-Угорщина у 1918р, і більшість території відійшло Словаччині, Австрії, Хорватії та Україні - вони у 38р. так хотіли взяти реванш щодо територій - що аж заключили союз із нацистами ...
до речі у тому ж 38р. вони брали участь у розчленуванні Чехо-Словаччини, заграючи дали з нацистами, та відібравши частину Закарпатських земель у т.ч. Ужгород та Мукачеве ...

як розіб'ємо русьню, світовий рельєф сил буде змінений докорінно,
от тоді і поговоримо з тими мадярами ....

СЛАВА УКРАЇНІ !!!

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14.03.2022 20:31 Відповісти
где реакция МИДа??
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14.03.2022 22:53 Відповісти
ПДР !!!
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15.03.2022 02:46 Відповісти
Я не можу зрозуміти чому самі великі і активні сцикуни - це мадяри і німці, яким дісталося від Рашки більше інших. Парадокс.
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15.03.2022 07:25 Відповісти
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