Удари по Яворівському полігону підтверджують небезпеку поставок зброї Україні, - Сійярто
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Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ракетні удари поблизу Львова підкреслюють важливість попереднього рішення угорського уряду не дозволяти транспортування летальної допомоги через Угорщину в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Hungary Today.
Сійярто наголосив, що Угорщина чинитиме опір усім формам тиску та зберігатиме заборону на ввезення зброї в Україну зі своєї території.
Військові дії в Україні стають все більш серйозними і зміщуються на захід, додав він.
За словами міністра, російські військові операції чітко показують, що транспортування зброї становлять серйозні ризики для Угорщини та українського Закарпаття, де проживає багато етнічних угорців.
У понеділок речник прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона заявив, що російські ракетні удари по українській базі поблизу польського кордону викликають глибоке занепокоєння, але не завадять Лондону продовжувати надавати Україні оборонну зброю.
Будь ласка, зачекайте...
Довідка: Прабатьківщиною предків угорців був Західний Сибір. У першому тисячолітті до н. е. вони, відокремившись від своїх найближчих родичів (за мовою) - хантів та мансі, потрапили на територію ******** Башкирії.
якщо порівняти навіть мову та правопис мадяр - він належить до іншої мовної групи
коли посипалася Австро-Угорщина у 1918р, і більшість території відійшло Словаччині, Австрії, Хорватії та Україні - вони у 38р. так хотіли взяти реванш щодо територій - що аж заключили союз із нацистами ...
до речі у тому ж 38р. вони брали участь у розчленуванні Чехо-Словаччини, заграючи дали з нацистами, та відібравши частину Закарпатських земель у т.ч. Ужгород та Мукачеве ...
як розіб'ємо русьню, світовий рельєф сил буде змінений докорінно,
от тоді і поговоримо з тими мадярами ....
СЛАВА УКРАЇНІ !!!