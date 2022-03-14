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Кулеба закликав до бойкоту компаній, які залишаються на російському ринку

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кулеба закликав до бойкоту компаній, які залишаються на російському ринку

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав споживачів бойкотувати великі міжнародні компанії, які досі не пішли з ринку Росії.

Про це Кулеба сказав на онлайн-брифінгу в понеділок, 14 березня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Путін фактично зруйнував інвестиційний клімат, бізнес-клімат, репутацію Росії як бізнес-партнера. Станом на сьогоднішній ранок 209 західних компаній повністю вийшли з російського ринку та припинили взаємодію з російськими партнерами. 378 - обмежили роботу частково. Ми цим незадоволені, ми знаємо ці компанії, знаємо їхні маневри і трюки, намагання в тій чи іншій формі залишитися на російському ринку і будемо їх дотискати", - сказав Кулеба.

За його словами, міжнародний бізнес має покинути російський ринок як з моральних, так і з прагматичних міркувань. Адже робота в Росії – це, по-перше, удар по репутації, по-друге, російська економіка стрімко наближається до краху, а економічна політика уряду стає все більш непрогнозованою – вже лунають погрози про націоналізацію.

Кулеба зауважив, що є низка великих компаній, які досі не пішли з росії. Це, зокрема, торговельні мережі Leroy Merlin, Metro, Auchan, Spar, автотовари Pirelli та Bridgestone Tires, готелі Accor та Intercontinental. У сфері машинобудування – це OTIS Worldwide, Honeywell, Mohawk Industries, Arconic.

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Косметика та супутні товари - Oriflame, Kimberly-Clark, Koti, Ecco, Salvatore Ferragamo, Philip Morris. У харчовій промисловості – це ресторани Papa John's і Kellogg. Медицина - Bayer. Банки - Raiffeisen, OTP Bank, City Group, Société Générale, UniCredit, Intensa Sanpaolo.

"Я ще раз закликаю їх залишити російський ринок якнайшвидше, а решту урядів та споживачів - бойкотувати ці компанії, поки вони не припинять роботу в росії", – наголосив очільник МЗС.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+10
Danon - в унітаз.
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14.03.2022 16:44
+5
До цього ще й закликати потрібно? Я думав усі й так це розуміють. (
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14.03.2022 16:45
+3
Как минимум Metro, Spar, Oriflame, Raiffeisen, OTP Bank, UniCredit, Philip Morris и у нас себя неплохо чувствуют
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14.03.2022 16:52
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Danon - в унітаз.
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14.03.2022 16:44 Відповісти
До цього ще й закликати потрібно? Я думав усі й так це розуміють. (
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14.03.2022 16:45 Відповісти
Bayer уже выходит, оставляя, по сути, только детское питание
https://twitter.com/Bayer/status/1503285005862199298/photo/1
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14.03.2022 16:45 Відповісти
Как минимум Metro, Spar, Oriflame, Raiffeisen, OTP Bank, UniCredit, Philip Morris и у нас себя неплохо чувствуют
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14.03.2022 16:52 Відповісти
Десь читав що Брiджстон теж виходить iз *********
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14.03.2022 17:28 Відповісти
уже. распродают остатки. плохо что оборудование осталось.
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14.03.2022 21:56 Відповісти
Единственная умная мысль.
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14.03.2022 18:28 Відповісти

Raiffeisen - австрiйськi промоскальськi шльондри, OTP Bank -угорьскi промоскальськi шльондри...

ГАНЬБА !
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14.03.2022 21:42 Відповісти
австрияки таки уходят. там такой менталитет. долго сопли жуют.
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14.03.2022 21:59 Відповісти
Леруа Мерлен - без моїх грошей
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14.03.2022 22:03 Відповісти
 
 