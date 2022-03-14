У Ворзелі росіяни розстріляли відомого фізика Василя Кладька
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Російські окупанти розстріляли у Ворзелі на Київщині фізика-експериментатора, заступника директора Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України Василя Кладька.
Про це пише Українська правда з посиланням на Національну академію наук, інформує Цензор.НЕТ.
"Відділення фізики і астрономії НАН України з глибоким сумом сповіщає, що 13 березня ц.р. у Ворзелі російські окупанти варварськи розстріляли чудового фізика-експериментатора, багаторічного завідувача відділу і заступника директора Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, премії ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, професора, члена-кореспондента НАН України Василя Петровича Кладька", - йдеться в повідомленні.
65-річний Кладько опинився у Ворзелі, щоб вивезти звідти свою сім’ю. Дружина та онуки через суттєве погіршення обстановки виїхати встигли, він же затримався, коли у Ворзель зайшли російські окупанти.
"А далі сталося, що сталося, і причини чого, крім їхніх намірів знищення України і українців, невідомі", - заявили в НАН.
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Пошел на тех, кого звал братом.
Он женщин, стариков, детей,
Больницы, школы гасит "градом".
Прощенья нет тем баранАм,
Что слепо веруя экрану,
Уподобилися скотам,
Беспомощным наносят рану.
На баранОв фюрер насрал, -
Шакал всем миром хочет править.
Кредиты стаду оформлял,
Чтоб на убой затем отправить.
Убей кацапа топором,
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Трави как крысу мышьяком,
Души удавкой, бей прикладом.
Убей проклятого, не плачь,
Что мог живого переделать.
Души в нем нету, - он палач,
Плешивого гнилая челядь.
Оставивши врага живым,
Не додавив его до смерти,
Короткий час себе, родным,
Всему что свято Вам отмерьте.
© Денис Орлов, Киев, 2022.
ЇЇ треба повернути у ХУІІ ст. бо вони ще не отримали рівень розвитку.