У Ворзелі росіяни розстріляли відомого фізика Василя Кладька

Російські окупанти розстріляли у Ворзелі на Київщині фізика-експериментатора, заступника директора Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України Василя Кладька.

Про це пише Українська правда з посиланням на Національну академію наук, інформує Цензор.НЕТ.

"Відділення фізики і астрономії НАН України з глибоким сумом сповіщає, що 13 березня ц.р. у Ворзелі російські окупанти варварськи розстріляли чудового фізика-експериментатора, багаторічного завідувача відділу і заступника директора Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, премії ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, професора, члена-кореспондента НАН України Василя Петровича Кладька", - йдеться в повідомленні.

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65-річний Кладько опинився у Ворзелі, щоб вивезти звідти свою сім’ю. Дружина та онуки через суттєве погіршення обстановки виїхати встигли, він же затримався, коли у Ворзель зайшли російські окупанти.

"А далі сталося, що сталося, і причини чого, крім їхніх намірів знищення України і українців, невідомі", - заявили в НАН.