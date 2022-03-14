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У Ворзелі росіяни розстріляли відомого фізика Василя Кладька

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Ворзелі росіяни розстріляли відомого фізика Василя Кладька

Російські окупанти розстріляли у Ворзелі на Київщині фізика-експериментатора, заступника директора Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України Василя Кладька.

Про це пише Українська правда з посиланням на Національну академію наук, інформує Цензор.НЕТ.

 "Відділення фізики і астрономії НАН України з глибоким сумом сповіщає, що 13 березня ц.р. у Ворзелі російські окупанти варварськи розстріляли чудового фізика-експериментатора, багаторічного завідувача відділу і заступника директора Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, премії ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, професора, члена-кореспондента НАН України Василя Петровича Кладька", - йдеться в повідомленні.

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65-річний Кладько опинився у Ворзелі, щоб вивезти звідти свою сім’ю. Дружина та онуки через суттєве погіршення обстановки виїхати встигли, він же затримався, коли у Ворзель зайшли російські окупанти.

"А далі сталося, що сталося, і причини чого, крім їхніх намірів знищення України і українців, невідомі", - заявили в НАН.
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Топ коментарі
+44
Будьте ви прокляті, вбивці!
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14.03.2022 18:41
+29
Уроди !!! Росія, це наймерзенніше утворення цієї планети.
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14.03.2022 18:49
+27
Хтось ще сумнівається, що мета цієї війни знищити українську націю, горіти вам у пеклі рашисти прокляті 🤬
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14.03.2022 18:50
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Будьте ви прокляті, вбивці!
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14.03.2022 18:41 Відповісти
Покидьки!
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14.03.2022 18:45 Відповісти
Уроди !!! Росія, це наймерзенніше утворення цієї планети.
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14.03.2022 18:49 Відповісти
Хтось ще сумнівається, що мета цієї війни знищити українську націю, горіти вам у пеклі рашисти прокляті 🤬
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14.03.2022 18:50 Відповісти
я його знаю, спілкувався нещодавно... кошмар
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14.03.2022 18:54 Відповісти
Ватный рашистский ***** ,идешнах
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14.03.2022 19:41 Відповісти
козлы лишнехромосомные....которые ненавидят всех у кого айкью выше.
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14.03.2022 19:12 Відповісти
Орда гуннов была гуманнее.
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14.03.2022 19:15 Відповісти
моє співчуття родині і близьким
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14.03.2022 19:20 Відповісти
***** ,подарки, других слов нет . Русню убивать везде ,где только возможно , любыми способами, травить еду , водку, капканы ставить , самострелы , любыми способами , Гуманизм включим , после Победы .
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14.03.2022 19:44 Відповісти
Увидишь русского, - убей!
Пошел на тех, кого звал братом.
Он женщин, стариков, детей,
Больницы, школы гасит "градом".

Прощенья нет тем баранАм,
Что слепо веруя экрану,
Уподобилися скотам,
Беспомощным наносят рану.

На баранОв фюрер насрал, -
Шакал всем миром хочет править.
Кредиты стаду оформлял,
Чтоб на убой затем отправить.

Убей кацапа топором,
Ножом, из пушки, автоматом,
Трави как крысу мышьяком,
Души удавкой, бей прикладом.

Убей проклятого, не плачь,
Что мог живого переделать.
Души в нем нету, - он палач,
Плешивого гнилая челядь.

Оставивши врага живым,
Не додавив его до смерти,
Короткий час себе, родным,
Всему что свято Вам отмерьте.

© Денис Орлов, Киев, 2022.
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14.03.2022 19:58 Відповісти
Читать не не подарки ,а ******
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14.03.2022 19:45 Відповісти
Треба перечитувати допис перед надсиланням - "редактор" підставляє якусь муйню,
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14.03.2022 20:15 Відповісти
Московська Орда !!!!!!!
ЇЇ треба повернути у ХУІІ ст. бо вони ще не отримали рівень розвитку.
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14.03.2022 19:46 Відповісти
****, фашисти!!!
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14.03.2022 19:51 Відповісти
Даже гитлеровцы с учеными так не поступали. 😢😡🇺🇦✊✌️
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14.03.2022 20:09 Відповісти
Фашисты проклятые
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14.03.2022 20:13 Відповісти
 
 