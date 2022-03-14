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Новости Война в Украине
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В Ворзеле россияне расстреляли известного физика Василия Кладько

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты расстреляли в Ворзеле Киевской области физика-экспериментатора, заместителя директора Института физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН Украины Василия Кладько.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на Национальную академию наук, сообщает Цензор.НЕТ.

 "Отделение физики и астрономии НАН Украины с глубокой печалью сообщает, что 13 марта с.г. в Ворзеле российские кафиры варварски расстреляли чудесного физика-экспериментатора, многолетнего заведующего отделом и заместителя директора Института физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН Украины, лауреата Государственной премии Украины в области науки и техники, премии им. В.Е. Лашкарева НАН Украины, профессора, члена-корреспондента НАН Украины Василия Петровича Кладько", - говорится в сообщении.

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65-летний Кладько оказался в Ворзеле, чтобы увезти оттуда свою семью. Жена и внуки из-за существенного ухудшения обстановки уехать успели, он же задержался, когда в Ворзель вошли российские оккупанты.

"А дальше произошло, что произошло, и причин почему, кроме их намерений уничтожения Украины и украинцев, неизвестны", - заявили в НАН.
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Топ комментарии
+44
Будьте ви прокляті, вбивці!
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14.03.2022 18:41
+29
Уроди !!! Росія, це наймерзенніше утворення цієї планети.
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14.03.2022 18:49
+27
Хтось ще сумнівається, що мета цієї війни знищити українську націю, горіти вам у пеклі рашисти прокляті 🤬
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14.03.2022 18:50
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Будьте ви прокляті, вбивці!
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14.03.2022 18:41 Ответить
Покидьки!
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14.03.2022 18:45 Ответить
Уроди !!! Росія, це наймерзенніше утворення цієї планети.
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14.03.2022 18:49 Ответить
Хтось ще сумнівається, що мета цієї війни знищити українську націю, горіти вам у пеклі рашисти прокляті 🤬
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14.03.2022 18:50 Ответить
я його знаю, спілкувався нещодавно... кошмар
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14.03.2022 18:54 Ответить
Ватный рашистский ***** ,идешнах
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14.03.2022 19:41 Ответить
козлы лишнехромосомные....которые ненавидят всех у кого айкью выше.
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14.03.2022 19:12 Ответить
Орда гуннов была гуманнее.
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14.03.2022 19:15 Ответить
моє співчуття родині і близьким
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14.03.2022 19:20 Ответить
***** ,подарки, других слов нет . Русню убивать везде ,где только возможно , любыми способами, травить еду , водку, капканы ставить , самострелы , любыми способами , Гуманизм включим , после Победы .
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14.03.2022 19:44 Ответить
Увидишь русского, - убей!
Пошел на тех, кого звал братом.
Он женщин, стариков, детей,
Больницы, школы гасит "градом".

Прощенья нет тем баранАм,
Что слепо веруя экрану,
Уподобилися скотам,
Беспомощным наносят рану.

На баранОв фюрер насрал, -
Шакал всем миром хочет править.
Кредиты стаду оформлял,
Чтоб на убой затем отправить.

Убей кацапа топором,
Ножом, из пушки, автоматом,
Трави как крысу мышьяком,
Души удавкой, бей прикладом.

Убей проклятого, не плачь,
Что мог живого переделать.
Души в нем нету, - он палач,
Плешивого гнилая челядь.

Оставивши врага живым,
Не додавив его до смерти,
Короткий час себе, родным,
Всему что свято Вам отмерьте.

© Денис Орлов, Киев, 2022.
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14.03.2022 19:58 Ответить
Читать не не подарки ,а ******
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14.03.2022 19:45 Ответить
Треба перечитувати допис перед надсиланням - "редактор" підставляє якусь муйню,
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14.03.2022 20:15 Ответить
Московська Орда !!!!!!!
ЇЇ треба повернути у ХУІІ ст. бо вони ще не отримали рівень розвитку.
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14.03.2022 19:46 Ответить
****, фашисти!!!
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14.03.2022 19:51 Ответить
Даже гитлеровцы с учеными так не поступали. 😢😡🇺🇦✊✌️
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14.03.2022 20:09 Ответить
Фашисты проклятые
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14.03.2022 20:13 Ответить
 
 