В Ворзеле россияне расстреляли известного физика Василия Кладько
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Российские оккупанты расстреляли в Ворзеле Киевской области физика-экспериментатора, заместителя директора Института физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН Украины Василия Кладько.
Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на Национальную академию наук, сообщает Цензор.НЕТ.
"Отделение физики и астрономии НАН Украины с глубокой печалью сообщает, что 13 марта с.г. в Ворзеле российские кафиры варварски расстреляли чудесного физика-экспериментатора, многолетнего заведующего отделом и заместителя директора Института физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН Украины, лауреата Государственной премии Украины в области науки и техники, премии им. В.Е. Лашкарева НАН Украины, профессора, члена-корреспондента НАН Украины Василия Петровича Кладько", - говорится в сообщении.
65-летний Кладько оказался в Ворзеле, чтобы увезти оттуда свою семью. Жена и внуки из-за существенного ухудшения обстановки уехать успели, он же задержался, когда в Ворзель вошли российские оккупанты.
"А дальше произошло, что произошло, и причин почему, кроме их намерений уничтожения Украины и украинцев, неизвестны", - заявили в НАН.
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Пошел на тех, кого звал братом.
Он женщин, стариков, детей,
Больницы, школы гасит "градом".
Прощенья нет тем баранАм,
Что слепо веруя экрану,
Уподобилися скотам,
Беспомощным наносят рану.
На баранОв фюрер насрал, -
Шакал всем миром хочет править.
Кредиты стаду оформлял,
Чтоб на убой затем отправить.
Убей кацапа топором,
Ножом, из пушки, автоматом,
Трави как крысу мышьяком,
Души удавкой, бей прикладом.
Убей проклятого, не плачь,
Что мог живого переделать.
Души в нем нету, - он палач,
Плешивого гнилая челядь.
Оставивши врага живым,
Не додавив его до смерти,
Короткий час себе, родным,
Всему что свято Вам отмерьте.
© Денис Орлов, Киев, 2022.
ЇЇ треба повернути у ХУІІ ст. бо вони ще не отримали рівень розвитку.