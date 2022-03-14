США продолжают оказывать помощь Украине в сфере безопасности, - Байден

США с союзниками продолжают помогать Украине в сфере безопасности, заявил президент США Джозеф Байден.

"Мы продолжаем тесное сотрудничество с союзниками и партнерами, чтобы помочь украинскому народу защитить свою нацию. США выделили Украине более $1,2 миллиарда в области безопасности за последний год", – написал Байден в твиттере в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

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