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США продолжают оказывать помощь Украине в сфере безопасности, - Байден
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
США с союзниками продолжают помогать Украине в сфере безопасности, заявил президент США Джозеф Байден.
"Мы продолжаем тесное сотрудничество с союзниками и партнерами, чтобы помочь украинскому народу защитить свою нацию. США выделили Украине более $1,2 миллиарда в области безопасности за последний год", – написал Байден в твиттере в понедельник, передает Цензор.НЕТ.
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І в нього нова фотосесія - тепер він теж небритий і без костюма.
Всі повинні подумати, що він бідний не спить, вдома не з'являється, день і ніч кризу розрулює, за ниточки смикає. Це так жалюгідно)