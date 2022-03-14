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США продолжают оказывать помощь Украине в сфере безопасности, - Байден

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

США продолжают оказывать помощь Украине в сфере безопасности, - Байден

США с союзниками продолжают помогать Украине в сфере безопасности, заявил президент США Джозеф Байден.

"Мы продолжаем тесное сотрудничество с союзниками и партнерами, чтобы помочь украинскому народу защитить свою нацию. США выделили Украине более $1,2 миллиарда в области безопасности за последний год", – написал Байден в твиттере в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин хотел разделить НАТО, Запад и Америку. Но у него ничего не получилось, - Байден
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Макарон порадив французькому бізнесу не йти з паРаші. Тому данон, леруа та інші залишаються працювати.
І в нього нова фотосесія - тепер він теж небритий і без костюма.
Всі повинні подумати, що він бідний не спить, вдома не з'являється, день і ніч кризу розрулює, за ниточки смикає. Це так жалюгідно)
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14.03.2022 17:43 Ответить
Найбільші чегри. Дебіл.
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14.03.2022 17:49 Ответить
Писати про таке.
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14.03.2022 17:51 Ответить
Найбільші черги в параше
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14.03.2022 17:52 Ответить
 
 