США продовжують надавати допомогу Україні у сфері безпеки, - Байден

США із союзниками продовжують допомагати Україні у сфері безпеки, заявив президент США Джозеф Байден.

"Ми продовжуємо тісну співпрацю із союзниками та партнерами, щоб допомогти українському народу захистити свою націю. США виділили Україні понад $1,2 мільярда в галузі безпеки за останній рік", – написав Байден у твіттері у понеділок, передає Цензор.НЕТ.

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