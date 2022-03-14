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США продовжують надавати допомогу Україні у сфері безпеки, - Байден

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

США продовжують надавати допомогу Україні у сфері безпеки, - Байден

США із союзниками продовжують допомагати Україні у сфері безпеки, заявив президент США Джозеф Байден.

"Ми продовжуємо тісну співпрацю із союзниками та партнерами, щоб допомогти українському народу захистити свою націю. США виділили Україні понад $1,2 мільярда в галузі безпеки за останній рік", – написав Байден у твіттері у понеділок, передає Цензор.НЕТ.

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Макарон порадив французькому бізнесу не йти з паРаші. Тому данон, леруа та інші залишаються працювати.
І в нього нова фотосесія - тепер він теж небритий і без костюма.
Всі повинні подумати, що він бідний не спить, вдома не з'являється, день і ніч кризу розрулює, за ниточки смикає. Це так жалюгідно)
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14.03.2022 17:43 Відповісти
Найбільші чегри. Дебіл.
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14.03.2022 17:49 Відповісти
Писати про таке.
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14.03.2022 17:51 Відповісти
Найбільші черги в параше
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14.03.2022 17:52 Відповісти
 
 