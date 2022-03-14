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США продовжують надавати допомогу Україні у сфері безпеки, - Байден
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
США із союзниками продовжують допомагати Україні у сфері безпеки, заявив президент США Джозеф Байден.
"Ми продовжуємо тісну співпрацю із союзниками та партнерами, щоб допомогти українському народу захистити свою націю. США виділили Україні понад $1,2 мільярда в галузі безпеки за останній рік", – написав Байден у твіттері у понеділок, передає Цензор.НЕТ.
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І в нього нова фотосесія - тепер він теж небритий і без костюма.
Всі повинні подумати, що він бідний не спить, вдома не з'являється, день і ніч кризу розрулює, за ниточки смикає. Це так жалюгідно)