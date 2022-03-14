УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10810 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
3 133 5
війна (56620) Росія (47279) Рада Європи (364) Денис Шмигаль (2710)

Вимагаємо негайного виключення РФ зі складу Ради Європи, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вимагаємо негайного виключення РФ зі складу Ради Європи, - Шмигаль

Україна вимагає негайного виключення Росії зі складу Ради Європи.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на надзвичайній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі ми знаємо, що покарання за геноцид та тероризм уникнути неможливо. І ми повинні бути ще жорсткішими у нашій відповіді. Ми вимагаємо ухвалити рішення про негайне виключення Росії з Ради Європи! Тим, хто безумовно підтримує неспровоковану та нічим не виправдану агресію, немає місця в єдиній європейській родині, де людське життя є найвищою цінністю", - сказав глава уряду.

Шмигаль також закликав європейських політиків закрити небо над Україною та об’єднати зусилля заради припинення агресії, вбивства цивільних та гарантування безпеки гуманітарних коридорів.

"Необхідно зупинити агресію. Поки не сталось ядерної катастрофи. Поки вся Європа не опинилась у вогні. Тому вимагаємо: закрийте небо над Україною! Закрийте небо, заради життя людей, які перебувають на території України, закрийте небо заради європейської і світової безпеки", - додав прем'єр-міністр.

У свою чергу Президент ПАРЄ Тіні Кокс підтвердив солідарність Асамблеї та всього міжнародного співтовариства з Україною в ці складні часи війни з Російською Федерацію. Він підкреслив, що процедура виключення держави-члена Ради Європи з лав організації була запушена вперше за 73 роки її існування.

Також читайте: Ми ініціюємо накладання санкцій проти всіх осіб, які дотичні до війни Росії проти України, - Шмигаль

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пора уже не быть гуманитарием. Валить.
показати весь коментар
14.03.2022 19:19 Відповісти
Коротко
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
показати весь коментар
14.03.2022 19:31 Відповісти
З ради безпеки оон їх гнати треба, але не прописано механізм такого вигнання.
показати весь коментар
14.03.2022 19:36 Відповісти
Тут я погоджуюсь зі Шмигалем- з усюди де є вони, повинні бути виключені, а не "припинено членство" як намагатися Европа не розсердити хремль
показати весь коментар
14.03.2022 20:38 Відповісти
 
 