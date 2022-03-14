Для іноземців, які везуть в Україну гуманітарні вантажі, запроваджується безвізовий режим

В Україні на період воєнного стану запроваджено безвізовий режим для іноземців, які прибувають на територію держави на запрошення Кабінету Міністрів для надання гуманітарної допомоги населенню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний указ №132/2022 підписав Президент України Володимир Зеленський.

Згідно з документом, із 14 березня 2022 року тимчасово на період дії воєнного стану до ухвалення Президентом відповідного рішення запроваджується безвізовий режим в’їзду в Україну для громадян іноземних держав, які є співробітниками міжнародних медичних чи гуманітарних організацій, фондів чи програм, інших організацій, які прибувають в Українську державу на запрошення Кабінету Міністрів для надання гуманітарної допомоги населенню. Винятком є громадяни держави, визнаної державою-агресором.

Уряду доручається вжити заходів, що випливають із цього указу.

Як повідомлялося, 24 лютого президент рф володимир путін оголосив про початок вторгнення до України. Російські війська обстрілюють та руйнують ключові об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст і сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

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