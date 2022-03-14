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Байден збирається в Європу, щоб поговорити про Україну - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Білий дім розглядає можливість поїздки президента США Джо Байдена до Європи впродовж найближчих тижнів, під час якої обговорюватиметься ситуація в Україні.

Про це повідомив телеканал NBC News, який цитує Укрінформ, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними ЗМІ, під час поїздки "у центрі уваги буде питання війни в Україні". І хоча її планування досі не завершене, передбачається, що одним із головних пунктів візиту президента США стане Брюссель, де розташовані штаб-квартири НАТО і Європейського Союзу.

Сам Джо Байден у понеділок оприлюднив у Твіттері недвозначний допис: "Американський народ єдиний, світ єдиний, і ми стоїмо разом з народом України. Ми не дозволимо автократам і псевдоімператорам диктувати світові курс".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Однією з причин нападу на Україну могла бути поступова втрата Росією українського ринку ядерного палива, - The Wall Street Journal

Як повідомлялось, минулого тижня відбувся візит до Європи віцепрезидента США Камали Гарріс, під час якого вона відвідала Польщу й Румунію. За інформацією джерел у адміністрації Білого дому, деякі співробітники, які працювали з Гарріс, залишилися в Європі, щоби допомогти спланувати імовірний візит президента США до Європи.
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Топ коментарі
+5
Ембарго треба щоб Європа оголошувала.
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14.03.2022 20:06
+4
наші Едельвейси 128-реактивна...вечірній привіт оркамhttps://vimeo.com/688073161?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
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14.03.2022 20:03
+4
Вместо визитов пусть дает системы залпового огня Химарис - бьют управляемыми ракетами с высокой точностью. могут работать как ПВО, пусть отдаст МИГи29, а не стрелковое оружие и не болтает
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14.03.2022 20:10
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наші Едельвейси 128-реактивна...вечірній привіт оркамhttps://vimeo.com/688073161?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
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14.03.2022 20:03 Відповісти
Ембарго треба щоб Європа оголошувала.
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14.03.2022 20:06 Відповісти
Вместо визитов пусть дает системы залпового огня Химарис - бьют управляемыми ракетами с высокой точностью. могут работать как ПВО, пусть отдаст МИГи29, а не стрелковое оружие и не болтает
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14.03.2022 20:10 Відповісти
мабуть "старий лис" Байден перетер справу з Китаєм,Іраном і Іраком , даючи їм якісь послаблення в торгівельних відносинах з США.?Пора закривати помилковий проект радянський "рашизм" ,котрий потрібно було закривати ще в по закінченні другої Світової Війни ,як співучасника німецького фашизму
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14.03.2022 20:10 Відповісти
Вроде с Венесуэлой и Катаром.
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14.03.2022 20:48 Відповісти
Великий диплЬОмат їде. Вже навирішував за рік. А що ж не дзвониш колезі ? Давай знову його в Швейцарію на зустріч поклич.

Термін він, блін, встановлював.
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14.03.2022 20:11 Відповісти
Джо! а не бажаєте пройтись вулицями Києва.Харкова.Чернігова.Сум.Маріуполя?
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14.03.2022 20:23 Відповісти
"впродовж найближчих тижнів"? А чому не найближчих років?
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14.03.2022 20:47 Відповісти
Лучше в Мариуполь!Там и про системы ПРО можно поговорить...
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14.03.2022 20:48 Відповісти
Посмотрим, зачем он приедет. А то немцы уже начали кукарекать в знакомом меркельном стиле "у этого конфликта нет военного решения".
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14.03.2022 22:23 Відповісти
 
 