Байден збирається в Європу, щоб поговорити про Україну - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Білий дім розглядає можливість поїздки президента США Джо Байдена до Європи впродовж найближчих тижнів, під час якої обговорюватиметься ситуація в Україні.
Про це повідомив телеканал NBC News, який цитує Укрінформ, повідомляє Цензор.НЕТ.
За даними ЗМІ, під час поїздки "у центрі уваги буде питання війни в Україні". І хоча її планування досі не завершене, передбачається, що одним із головних пунктів візиту президента США стане Брюссель, де розташовані штаб-квартири НАТО і Європейського Союзу.
Сам Джо Байден у понеділок оприлюднив у Твіттері недвозначний допис: "Американський народ єдиний, світ єдиний, і ми стоїмо разом з народом України. Ми не дозволимо автократам і псевдоімператорам диктувати світові курс".
Як повідомлялось, минулого тижня відбувся візит до Європи віцепрезидента США Камали Гарріс, під час якого вона відвідала Польщу й Румунію. За інформацією джерел у адміністрації Білого дому, деякі співробітники, які працювали з Гарріс, залишилися в Європі, щоби допомогти спланувати імовірний візит президента США до Європи.
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Термін він, блін, встановлював.