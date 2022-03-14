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Залізниця Фінляндії більше не возитиме російські вантажі

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Залізниця Фінляндії VR Group припиняє прийом вантажів від російських лізингових компаній та вантажовідправників.

Про це пише Інтерфакс із посиланням на копію відповідного листа, інформує Економічна правда, повідомляє Цензор.НЕТ.

"З незалежних від VR Group причин тимчасово припиняється прийом вантажів, завантажених у вагони власності ВТБ Лізинг, ВЕБ-лізинг та ГРК ВЕФ.РФ", - повідомляється в листі на ім'я заступника голови РЖД.

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Також VR Group тимчасово припиняє прийом вантажів від вантажовідправників Уралхім, Уралкалій, МХК Єврохім, Северсталь, Тольяттіазот, Томет та транспортних засобів, що належать цим компаніям.
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Фіни іще ті фаннати московії. Чмирять по повній. Красавчики. Більші європідарасів по етапа талкають санкції. А ці насипають по повній. Скорро в пологах будуть москалям відмовляти.
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14.03.2022 21:42 Відповісти
Не відмовляти, а приймати пологи, та одразу топити *********.
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14.03.2022 22:20 Відповісти
А вот Польша не дала блокировать парашенские грузовики, идущие из продажной Германии. Польские полицейские заблокировали наших активистов и парашенские грузовики пошли на Белорусь.
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14.03.2022 21:42 Відповісти
а что надо было с грузовиками и водителями делать? забить ими стоянки и кормить горячими обедами? пусть едут к себе домой, там их ждет много приятных сюрпризов...
кстати довольно много водителей из Украины в Германии тоже ,можно сказать, застряли. заедут в Украину - их не выпустят. хотя многие и хотят воевать с рашей.
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14.03.2022 22:33 Відповісти
А кацапські дупи?
Половина тікає до Дубаю, інші до Хельсинки.
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14.03.2022 21:53 Відповісти
от нежданчик для кацапчушек
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14.03.2022 22:12 Відповісти
Нежданчик?))) За повідомленням компанії, вона підготувала план припинення перевезень між Фінляндією і Росією після відповідного рішення Ради директорів 6 квітня, і це рішення не було секретним.
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16.08.2022 18:36 Відповісти
Это правильно на все 500% !
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15.03.2022 07:42 Відповісти
Скрізь підкреслюється, що, "з не залежних від VR Group причин тимчасово припиняється прийом вантажів". Я подивився торговий баланс, фіни купують продукцію на 9,65 млрд $, Раша у фінів на 3,5 млрд $, тобто перевезення вантажів, набагато вигідніше фінам, просто на них хтось (зрозуміло хто) тисне. Чому фіни говорять про свою непричетність до подій? Тому, що ці вагони вже спрямовані на Далекий Схід, а чи повернуться? Питання.
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16.08.2022 18:30 Відповісти
 
 