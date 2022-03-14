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Железная дорога Финляндии больше не будет возить российские грузы

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Железная дорога Финляндии VR Group прекращает приём грузов от российских лизинговых компаний и грузоотправителей.

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на копию соответствующего письма, сообщает Экономическая правда, передает Цензор.НЕТ.

"По не зависимым от VR Group причинам временно прекращается прием грузов, загруженных в вагоны собственности ВТБ Лизинг, ВЭБ-лизинг и ГРК ВЭФ.РФ", - сообщается в письме на имя заместителя председателя РЖД.

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Также VR Group временно прекращает прием грузов от грузоотправителей Уралхим, Уралкалий, МХК Еврохим, Северсталь, Тольяттиазот, Томмет и принадлежащих этим компаниям транспортных средств.
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Фіни іще ті фаннати московії. Чмирять по повній. Красавчики. Більші європідарасів по етапа талкають санкції. А ці насипають по повній. Скорро в пологах будуть москалям відмовляти.
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14.03.2022 21:42 Ответить
Не відмовляти, а приймати пологи, та одразу топити *********.
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14.03.2022 22:20 Ответить
А вот Польша не дала блокировать парашенские грузовики, идущие из продажной Германии. Польские полицейские заблокировали наших активистов и парашенские грузовики пошли на Белорусь.
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14.03.2022 21:42 Ответить
а что надо было с грузовиками и водителями делать? забить ими стоянки и кормить горячими обедами? пусть едут к себе домой, там их ждет много приятных сюрпризов...
кстати довольно много водителей из Украины в Германии тоже ,можно сказать, застряли. заедут в Украину - их не выпустят. хотя многие и хотят воевать с рашей.
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14.03.2022 22:33 Ответить
А кацапські дупи?
Половина тікає до Дубаю, інші до Хельсинки.
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14.03.2022 21:53 Ответить
от нежданчик для кацапчушек
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14.03.2022 22:12 Ответить
Нежданчик?))) За повідомленням компанії, вона підготувала план припинення перевезень між Фінляндією і Росією після відповідного рішення Ради директорів 6 квітня, і це рішення не було секретним.
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16.08.2022 18:36 Ответить
Это правильно на все 500% !
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15.03.2022 07:42 Ответить
Скрізь підкреслюється, що, "з не залежних від VR Group причин тимчасово припиняється прийом вантажів". Я подивився торговий баланс, фіни купують продукцію на 9,65 млрд $, Раша у фінів на 3,5 млрд $, тобто перевезення вантажів, набагато вигідніше фінам, просто на них хтось (зрозуміло хто) тисне. Чому фіни говорять про свою непричетність до подій? Тому, що ці вагони вже спрямовані на Далекий Схід, а чи повернуться? Питання.
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16.08.2022 18:30 Ответить
 
 