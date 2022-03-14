Железная дорога Финляндии больше не будет возить российские грузы
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Железная дорога Финляндии VR Group прекращает приём грузов от российских лизинговых компаний и грузоотправителей.
Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на копию соответствующего письма, сообщает Экономическая правда, передает Цензор.НЕТ.
"По не зависимым от VR Group причинам временно прекращается прием грузов, загруженных в вагоны собственности ВТБ Лизинг, ВЭБ-лизинг и ГРК ВЭФ.РФ", - сообщается в письме на имя заместителя председателя РЖД.
Также VR Group временно прекращает прием грузов от грузоотправителей Уралхим, Уралкалий, МХК Еврохим, Северсталь, Тольяттиазот, Томмет и принадлежащих этим компаниям транспортных средств.
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кстати довольно много водителей из Украины в Германии тоже ,можно сказать, застряли. заедут в Украину - их не выпустят. хотя многие и хотят воевать с рашей.
Половина тікає до Дубаю, інші до Хельсинки.