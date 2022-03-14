Центр прийому біженців з України відкрили в Брюсселі

Новий центр прийому та оформлення біженців з України відкрили сьогодні в одному із павільйонів брюссельського Експоцентру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це передає Укрінформ із посиланням на виданняThe Brussels Times,

"Від понеділка громадяни України, що рятуються від російського вторгнення, можуть зареєструвати свою присутність в Бельгії та звернутися по захист у Павільйоні 8 Виставкового центру Брюсселя. Біженці з України можуть зареєструватися та отримати "тимчасовий захист", який надає їм право залишатися в країні та відкриває доступ до бельгійського ринку праці", - йдеться у публікації.

Новий центр краще пристосований для прийому великої кількості людей, ніж попередній, де могли щодня оформлювати лише незначну кількість біженців, і люди інколи були змушені ночувати просто біля дверей центру.

Загалом з весь час по допомогу бельгійського уряду звернулися 6048 громадян України, з який понад 2059 заявили, що потребують місця для тимчасового проживання.

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