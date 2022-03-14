Британський міністр готовий прихистити українських біженців у себе вдома

Міністр транспорту Великої Британії Грант Шаппс заявив, що готовий запропонувати свій будинок як місце для розміщення українських біженців, які залишили країну внаслідок російської агресії.

Про це він повідомив у твіттері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"За останні кілька тижнів ми всією сім’єю обговорювали руйнівну ситуацію в Україні, і тому ми маємо намір сьогодні подати заявку, щоб приєднатися до інших британських домогосподарств, які пропонують свій дім, щоб надати притулок українцям, поки їм не стане безпечно повернутися до своєї країни", - написав Шаппс.

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Він також подякував компаніям з авіагалузі за те, що вони доставили до Великої Британії 21 дитину з України для продовження лікування раку під час російської агресії проти України.

Як повідомлялося, Велика Британія від початку війни оформила візи з дозволом на проживання у країні вже чотирьом тисячам українських біженців.

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