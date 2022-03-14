Британский министр готов приютить украинских беженцев у себя дома

Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс заявил, что готов предложить свой дом как место для размещения украинских беженцев, покинувших страну в результате российской агрессии.

Об этом он сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За последние несколько недель мы всей семьей обсуждали разрушительную ситуацию в Украине, и поэтому мы намерены сегодня подать заявку, чтобы присоединиться к другим британским домохозяйствам, которые предлагают свой дом, чтобы приютить украинцев, пока им не станет безопасно вернуться в свою страну", – написал Шаппс.

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Он также поблагодарил компании по авиаотрасли за то, что они доставили в Великобританию 21 ребенка из Украины для продолжения лечения рака во время российской агрессии против Украины.

Как сообщалось, Великобритания с начала войны оформила визы с видом на жительство в стране уже четырем тысячам украинских беженцев.