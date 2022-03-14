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Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан ще на 30 днів. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан ще на 30 днів. ДОКУМЕНТ

Президент Володимир Зеленський подав до Ради законопроєкт про продовження режиму воєнного стану. Воєнний стан буде продовжено ще на 30 днів, до 23 квітня.

Про це у Facebook повдіомляє пресслужба парламенту, передає Цензор.НЕТ.

"Верховною Радою України було одержано проєкт Закону про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" (№ 7168).

Документ передбачає продовження режиму воєнного стану ще на 30 днів із 26 березня", - йдеться в повідомленні.

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Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан ще на 30 днів 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+18
Воєнний стан має бути до звільнення всіх окупованих територій і призначення репарацій ********** за знищене майно і загиблих громадян. Так що кому хочеться бухать як свиня вперед! вбивайте кацапів швидше зальєтесь горілкою на святкуванні перемоги.
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14.03.2022 23:16
+16
А когда вовочка собирается подписать проголосованный ВР аж 4 марта Закон о колаборантах?!
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14.03.2022 23:24
+9
Логічно доки є окуповані територія, як можна скасовувати воєнний стан.
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14.03.2022 23:20
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14.03.2022 23:12 Відповісти
А в чому полягає воєнний стан? Алкоголь 30 днів не продавати?
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14.03.2022 23:12 Відповісти
А никто не заметил, что кацапы не бомбят спирт заводы ?
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14.03.2022 23:36 Відповісти
Хоче відмінити вибори. Де тепер ці крикуни?
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14.03.2022 23:16 Відповісти
странно, забанили))))
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15.03.2022 00:00 Відповісти
Пусть только попробует кто-то воздержаться или против проголосовать.
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14.03.2022 23:14 Відповісти
Споримо,що таке лайно знайдеться,причому якраз найбільше їх буде серед зелених "слуг"
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14.03.2022 23:16 Відповісти
Жду список в студию. Независимо от парт.принадлежности-распихать по водительским креслам и обязать везти гуманитарку в Мариуполь или Харьков.
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14.03.2022 23:34 Відповісти
Продовжте зразу на рік, чого збиратись постійно?
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14.03.2022 23:14 Відповісти
у тебя не спросили
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14.03.2022 23:22 Відповісти
Воєнний стан має бути до звільнення всіх окупованих територій і призначення репарацій ********** за знищене майно і загиблих громадян. Так що кому хочеться бухать як свиня вперед! вбивайте кацапів швидше зальєтесь горілкою на святкуванні перемоги.
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14.03.2022 23:16 Відповісти
Логічно доки є окуповані територія, як можна скасовувати воєнний стан.
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14.03.2022 23:20 Відповісти
Куда вперед, если военкомат всех заворачивает сидеть дома и ждать когда позовут?
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14.03.2022 23:25 Відповісти
Тут якось війна іде, цей стан автоматично повинен бути продовжений!!! поки ворога не ********!
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14.03.2022 23:18 Відповісти
А що ще буде робити Рада? Які ще питання вона може вирішувати?
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14.03.2022 23:22 Відповісти
А когда вовочка собирается подписать проголосованный ВР аж 4 марта Закон о колаборантах?!
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14.03.2022 23:24 Відповісти
Воно боїться,бо само може підпасти під цей закон.
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14.03.2022 23:51 Відповісти
За 8 лет войны никто из мега-мародеров и коррупционеров не посажен, даже сейчас при действующем военном положении !
Это говорит о том что все это ворье из Налоговой, Банковской,Таможенной,Аграрной,Строительной ... планирует остаться на потоках и высасывать из нашей еле живой экономики по максимуму а также освоить всю помощь что будет получать Украина.
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15.03.2022 00:20 Відповісти
 
 