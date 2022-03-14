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Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан ще на 30 днів. ДОКУМЕНТ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський подав до Ради законопроєкт про продовження режиму воєнного стану. Воєнний стан буде продовжено ще на 30 днів, до 23 квітня.
Про це у Facebook повдіомляє пресслужба парламенту, передає Цензор.НЕТ.
"Верховною Радою України було одержано проєкт Закону про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" (№ 7168).
Документ передбачає продовження режиму воєнного стану ще на 30 днів із 26 березня", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
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Это говорит о том что все это ворье из Налоговой, Банковской,Таможенной,Аграрной,Строительной ... планирует остаться на потоках и высасывать из нашей еле живой экономики по максимуму а также освоить всю помощь что будет получать Украина.