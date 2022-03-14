Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан ще на 30 днів. ДОКУМЕНТ

Президент Володимир Зеленський подав до Ради законопроєкт про продовження режиму воєнного стану. Воєнний стан буде продовжено ще на 30 днів, до 23 квітня.

Про це у Facebook повдіомляє пресслужба парламенту, передає Цензор.НЕТ.

"Верховною Радою України було одержано проєкт Закону про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" (№ 7168).

Документ передбачає продовження режиму воєнного стану ще на 30 днів із 26 березня", - йдеться в повідомленні.

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