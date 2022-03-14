Біженці з Маріуполя прибули до Запоріжжя. ФОТО
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До Запоріжжя прибули біженці з Маріуполя, які змогли доїхати до міста за допомогою власного автомобіля.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила у відеозверненні віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
''Колону гуманітарного вантажу з медикаментами та водою продовжують тримати заблокованою у місті Бердянськ. Тим же маршрутом сьогодні змогли виїхати з Маріуполя майже 150 легкових машин", - сказала вона.
Людей зустріли у Запоріжжі та розмістили у хабі для переселенців, який цілодобово готовий приймати тих, хто потребує притулку. За необхідності вони отримають допомогу медиків та психологів.
Як пишуть користувачі соцмереж, біженців розмістили в приміщенні цирку
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