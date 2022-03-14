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Біженці з Маріуполя прибули до Запоріжжя. ФОТО

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До Запоріжжя прибули біженці з Маріуполя, які змогли доїхати до міста за допомогою власного автомобіля.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила у відеозверненні віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

''Колону гуманітарного вантажу з медикаментами та водою продовжують тримати заблокованою у місті Бердянськ. Тим же маршрутом сьогодні змогли виїхати з Маріуполя майже 150 легкових машин", - сказала вона.

Людей зустріли у Запоріжжі та розмістили у хабі для переселенців, який цілодобово готовий приймати тих, хто потребує притулку. За необхідності вони отримають допомогу медиків та психологів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верещук розповіла, що росіяни так і не пустили гумдопомогу у Маріуполь, але випустили 160 авто

Як пишуть користувачі соцмереж, біженців розмістили в приміщенні цирку

Біженці з Маріуполя прибули до Запоріжжя 01

Автор: Роман Свиридович
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Як там Андрюха з Маріуполя?
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14.03.2022 23:22 Відповісти
а як можна дізнатись, чі є серед них мої рідні?
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14.03.2022 23:40 Відповісти
бідні нещасні люди...І це лише капля в морі тих,,що знемагають в оточенні.Господи,змилуйся над ними.
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14.03.2022 23:54 Відповісти
Кожного разу, коли бачу фото, відео з Маріуполя, в мене аж ком в горлі стає... Хай цих людей Бог береже. А нелюди з фашистської федерації обов"язково за все заплатять
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15.03.2022 00:09 Відповісти
Забавно, а гостиницы в Запорожье можна забронировать. Люди не мылись, не спали, не ели уже много времени, а их разместили на манеже. Это какой то прикол?
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15.03.2022 00:18 Відповісти
забеоу нормальную семью в Одессу бесплатно ...живите...0679221483
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15.03.2022 01:41 Відповісти
 
 