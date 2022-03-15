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Всі атаки окупантів на Маріуполь відбито, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Всі атаки окупантів на Маріуполь відбито, - Генштаб

Українські захисники 14 березня відбили всі наступи російських окупантів під Маріуполем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"На Маріупольському напрямку противник намагається захопити Маріуполь. Українськими воїнами були успішно відбиті атаки загарбників", - відзначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під Маріуполем ліквідований один з ватажків донецьких терористів Клуні

Автор: Роман Свиридович
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Марік, дякую - Марік в строю...
"Азов", агов! - you are simply the best!
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15.03.2022 01:42 Відповісти
Ну таки кроме Азова там 36 я морской пехоты и пограничники по секторам оборону держат , про них не забывайте
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15.03.2022 01:52 Відповісти
ні в якому разі, бьються всі - всім шана і величезна подяка!
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15.03.2022 01:59 Відповісти
Мариуполь Город-Герой!!!
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15.03.2022 01:54 Відповісти
Ось де не буде не буде перебільшення! В Маріуполі!
ВСІ,хто там є, - справжні герої і вже увійшли в нашу історію, як цвіт української нації.
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15.03.2022 02:00 Відповісти
Мариуполь = Сталинград + Ленинград.
сравнение не идеальное, но мужество украинских граждан и Воинов запредельное!
Слава Украине и ее Героям!
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15.03.2022 02:15 Відповісти
ЧЕЧЕНЫ-МАРИНЫ !)
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15.03.2022 03:13 Відповісти
 
 