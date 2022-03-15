Всі атаки окупантів на Маріуполь відбито, - Генштаб
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Українські захисники 14 березня відбили всі наступи російських окупантів під Маріуполем.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"На Маріупольському напрямку противник намагається захопити Маріуполь. Українськими воїнами були успішно відбиті атаки загарбників", - відзначається у повідомленні.
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"Азов", агов! - you are simply the best!
ВСІ,хто там є, - справжні герої і вже увійшли в нашу історію, як цвіт української нації.
сравнение не идеальное, но мужество украинских граждан и Воинов запредельное!
Слава Украине и ее Героям!