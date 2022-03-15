Всі атаки окупантів на Маріуполь відбито, - Генштаб

Українські захисники 14 березня відбили всі наступи російських окупантів під Маріуполем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"На Маріупольському напрямку противник намагається захопити Маріуполь. Українськими воїнами були успішно відбиті атаки загарбників", - відзначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під Маріуполем ліквідований один з ватажків донецьких терористів Клуні