УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12144 відвідувача онлайн
Новини СуспільствоВійна в Україні Війна
12 097 115
бізнес (818) війна (56620) єдиний податок (19) податки (1497)

Скасовуємо усі перевірки для усіх бізнесів, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Скасовуємо усі перевірки для усіх бізнесів, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів про два кроки для податкової реформи.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Кабмін узгодив пакет рішень для підтримки нашої економіки, щоб бізнес працював. Щоб люди були з роботою. Перше. Починаємо податкову реформу. Замість ПДВ та податку на прибуток даємо ставку 2% від обороту та спрощений облік. Для малого бізнесу, а це перша і друга група ФОПів ставимо добровільну уплату єдиного податку. Тобто, якщо можете, то платіть, не можете - нема питань.

Друге. Максимальна дерегуляція бізнесу. Скасовуємо усі перевірки для усіх бізнесів, щоб усі працювали нормально. Щоб міста оживали, щоб всюди, де немає бойових дій продовжувалось життя. Умова тільки одна: ви забезпечуєте нормальну роботу свого бізнесу в межах українського закону. І це лише початкові два кроки нашої податкової реформи. Далі буде", - пояснив президент.

Також читайте: Зеленський - російським солдатам: Якщо здастеся, обіцяємо вам гідне ставлення. Таке, яке у армії РФ ви не бачили

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
бабу беню віддасте до справедливогo суду до Амеріки?
показати весь коментар
15.03.2022 02:01
+16
Запитайте любого ФОПа, більшість не хоче ніякої підтримки, аби тільки не заважали працювати. А так то податки всі платять, прострочив на день - то вже штраф і пеня.
показати весь коментар
15.03.2022 02:14
+14
Дык, если перед этим, многих фопщиков разорил его великосяйна величнiсть, то звiдки брати ресурси для старту. Що, е програма пiд цi заходи?
показати весь коментар
15.03.2022 02:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Что по твоему "спекулятивный бизнес"? Ты как совковый пенс, который сейчас жалуется что хлебушек подорожал на 1 грн при пустых полках! Пусть "спекулятивный бизнес" хотя бы продуктов питания завезет в магазины в достаточном количестве! А спрос все отрегулирует! Когда вы уже закончитесь, комуняки сраные?
показати весь коментар
15.03.2022 11:37 Відповісти
а хіба податкова в повному складі іще не на фронтах?
показати весь коментар
15.03.2022 08:23 Відповісти
Скасуйте усі перевірки військових старими дегенератами із інспекційної комісії при Президенті України. Військові показали на що вони здатні, пора звільнити їх від тягара бірок та журналів.
показати весь коментар
15.03.2022 08:38 Відповісти
Срочно дбр распусти и по новому запусти, Ермака в утиль и прочую шоблу
показати весь коментар
15.03.2022 10:59 Відповісти
Это нужны было сделать сразу в 2019 году
показати весь коментар
15.03.2022 11:33 Відповісти
Для полной налоговой реформы надо повесить Гетьманцева на фонаре на Хрещатике
показати весь коментар
15.03.2022 11:35 Відповісти
ну то есть, все это время команда Зеленского знала, что кошмарит бизнес. И теперь, наконец, поняла, что хватит, иначе докончат.
показати весь коментар
15.03.2022 11:39 Відповісти
А як же правоохоронна система, суди, захист власності? Невже рейдерів загнали до вольєрів? Без цьго бізнес працювати не буде.
показати весь коментар
15.03.2022 11:52 Відповісти
При Пороху був мораторій на перевірку малого і середнього бізнесу.
Тепер борцун з олігархами вирішив додати до маленьких підприємців ще й великих олігархів.
показати весь коментар
15.03.2022 12:47 Відповісти
Два роки КОВІДом бізнес душили-душили, душили-душили. І дожилися, завдяки війні - послаблення! Після війни знову продовжите вбивати бізнес?
показати весь коментар
15.03.2022 15:14 Відповісти
так ніхто і нікого не душив! чи може, ви називаєте "бізнесом" торгашів-спекулянтів, перевізників без ліцензії і горе-рестораторів? а , такі "послаблення" вигідні лише власникам "бізнесів", бо на працівниках це взагалі , якщо і відіб"ється, то скоріше негативно!
показати весь коментар
15.03.2022 18:33 Відповісти
Шось швидко ви забули про локдауни, про заборону обслуговувати невакцинованих громадян, про правила що міняються щотижня. То можна приймати відвідувачів, але на відкритому повітрі, то вже можна в приміщенні, але не більше Н-ї кількості людей за раз, то ше якась біда...
показати весь коментар
15.03.2022 22:26 Відповісти
значить , зарплати людям не піднімуть ніколи!!! зато бариги, які і так платили куйню взагалі платити не будуть! плюс, є питання - ті готелі, перевізники, ріелтори , торгаші і т.д., які заробили 3-ох річну виручку на війні взагалі нічого не заплатять? в принципі, вони й так не платили(((
показати весь коментар
15.03.2022 18:28 Відповісти
Комуналку ще відмініть, с.ки на час війни
показати весь коментар
15.03.2022 18:44 Відповісти
Этот закон должен работать не только на время военного конфликта , а до тех пор пока Украина не станет сильной страной !

люди если поверят власти они смогут горы перевернуть , но если будет обман и опять всплывёт гегемон реформ Гетьманцев тогда никогда Народ не поддержит власть
показати весь коментар
17.03.2022 05:42 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 