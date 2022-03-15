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Отменяем все проверки для всех бизнесов, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Общество

Отменяем все проверки для всех бизнесов, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал о двух шагах для налоговой реформы.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Кабмин согласовал пакет решений для поддержки нашей экономики, чтобы бизнес работал. Чтобы люди были с работой. Первое. Начинаем налоговую реформу. Вместо НДС и налога на прибыль даем ставку 2% от оборота и упрощенный учет. Для малого бизнеса, а это первая и вторая группа ФОП, ставим добровольную уплату единого налога, то есть, если можете, то платите, не можете – нет вопросов.

Второе. Максимальная дерегуляция бизнеса. Отменяем все проверки для всех бизнесов, чтобы все работали нормально. Чтобы города оживали, чтобы всюду, где нет боевых действий, продолжалась жизнь. Условие только одно: вы обеспечиваете нормальную работу своего бизнеса в рамках украинского закона. И это только начальные два шага нашей налоговой реформы. Продолжение следует", - пояснил президент.

Также читайте: В Украине сейчас работает каждый второй бизнес. Только прямые убытки от войны достигают $120 млрд, - Минэкономики

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Топ комментарии
+17
бабу беню віддасте до справедливогo суду до Амеріки?
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15.03.2022 02:01
+16
Запитайте любого ФОПа, більшість не хоче ніякої підтримки, аби тільки не заважали працювати. А так то податки всі платять, прострочив на день - то вже штраф і пеня.
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15.03.2022 02:14
+14
Дык, если перед этим, многих фопщиков разорил его великосяйна величнiсть, то звiдки брати ресурси для старту. Що, е програма пiд цi заходи?
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15.03.2022 02:09
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Страница 2 из 2
Что по твоему "спекулятивный бизнес"? Ты как совковый пенс, который сейчас жалуется что хлебушек подорожал на 1 грн при пустых полках! Пусть "спекулятивный бизнес" хотя бы продуктов питания завезет в магазины в достаточном количестве! А спрос все отрегулирует! Когда вы уже закончитесь, комуняки сраные?
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15.03.2022 11:37 Ответить
а хіба податкова в повному складі іще не на фронтах?
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15.03.2022 08:23 Ответить
Скасуйте усі перевірки військових старими дегенератами із інспекційної комісії при Президенті України. Військові показали на що вони здатні, пора звільнити їх від тягара бірок та журналів.
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15.03.2022 08:38 Ответить
Срочно дбр распусти и по новому запусти, Ермака в утиль и прочую шоблу
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15.03.2022 10:59 Ответить
Это нужны было сделать сразу в 2019 году
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15.03.2022 11:33 Ответить
Для полной налоговой реформы надо повесить Гетьманцева на фонаре на Хрещатике
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15.03.2022 11:35 Ответить
ну то есть, все это время команда Зеленского знала, что кошмарит бизнес. И теперь, наконец, поняла, что хватит, иначе докончат.
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15.03.2022 11:39 Ответить
А як же правоохоронна система, суди, захист власності? Невже рейдерів загнали до вольєрів? Без цьго бізнес працювати не буде.
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15.03.2022 11:52 Ответить
При Пороху був мораторій на перевірку малого і середнього бізнесу.
Тепер борцун з олігархами вирішив додати до маленьких підприємців ще й великих олігархів.
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15.03.2022 12:47 Ответить
Два роки КОВІДом бізнес душили-душили, душили-душили. І дожилися, завдяки війні - послаблення! Після війни знову продовжите вбивати бізнес?
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15.03.2022 15:14 Ответить
так ніхто і нікого не душив! чи може, ви називаєте "бізнесом" торгашів-спекулянтів, перевізників без ліцензії і горе-рестораторів? а , такі "послаблення" вигідні лише власникам "бізнесів", бо на працівниках це взагалі , якщо і відіб"ється, то скоріше негативно!
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15.03.2022 18:33 Ответить
Шось швидко ви забули про локдауни, про заборону обслуговувати невакцинованих громадян, про правила що міняються щотижня. То можна приймати відвідувачів, але на відкритому повітрі, то вже можна в приміщенні, але не більше Н-ї кількості людей за раз, то ше якась біда...
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15.03.2022 22:26 Ответить
значить , зарплати людям не піднімуть ніколи!!! зато бариги, які і так платили куйню взагалі платити не будуть! плюс, є питання - ті готелі, перевізники, ріелтори , торгаші і т.д., які заробили 3-ох річну виручку на війні взагалі нічого не заплатять? в принципі, вони й так не платили(((
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15.03.2022 18:28 Ответить
Комуналку ще відмініть, с.ки на час війни
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15.03.2022 18:44 Ответить
Этот закон должен работать не только на время военного конфликта , а до тех пор пока Украина не станет сильной страной !

люди если поверят власти они смогут горы перевернуть , но если будет обман и опять всплывёт гегемон реформ Гетьманцев тогда никогда Народ не поддержит власть
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17.03.2022 05:42 Ответить
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