Отменяем все проверки для всех бизнесов, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал о двух шагах для налоговой реформы.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Кабмин согласовал пакет решений для поддержки нашей экономики, чтобы бизнес работал. Чтобы люди были с работой. Первое. Начинаем налоговую реформу. Вместо НДС и налога на прибыль даем ставку 2% от оборота и упрощенный учет. Для малого бизнеса, а это первая и вторая группа ФОП, ставим добровольную уплату единого налога, то есть, если можете, то платите, не можете – нет вопросов.

Второе. Максимальная дерегуляция бизнеса. Отменяем все проверки для всех бизнесов, чтобы все работали нормально. Чтобы города оживали, чтобы всюду, где нет боевых действий, продолжалась жизнь. Условие только одно: вы обеспечиваете нормальную работу своего бизнеса в рамках украинского закона. И это только начальные два шага нашей налоговой реформы. Продолжение следует", - пояснил президент.

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