В інтернеті розганяють фейк щодо кількості загиблих у Маріуполі, - міськрада
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В інтернеті поширюється неправдива інформація про кількість загиблих у Маріуполі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Маріупольська міська рада.
"У мережі інтернет поширюється неправдива інформація щодо кількості загиблих у Маріуполі. Так, є різна інформація щодо кількості загиблих у Маріуполі від ворожих дій російських окупантів – від декілька сотень до десятків тисяч людей. Але офіційна та підтверджена інформація станом на кінець 14 березня 2022 року становить приблизно 2357 тисяч загиблих маріупольців", - сказано в інформації міськради.
Усі інші дані що до цього – не відповідають дійсності.
Топ коментарі
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показати весь коментар15.03.2022 02:35
+9 MishaCom
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+7 Андрей Веселовский
показати весь коментар15.03.2022 02:30
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Будь ласка, зачекайте...
а це вже 2 джерела - склоняюсь вірити, але і ця цифра просто жахлива...
виправте будь ласка.
таке враження що хворе пуйло відомстило...хоча ще є 5 колонна. зараз сидять в рашці і думають що ми натвориили
господи невже вони не розуміють.
Як так сталося ,що таке трапилось в Маріуполі.......чому так..як так...це загибли від пострілів і ракет ? чи як......господи допоможи людям
Я пам.ятаю Маріупольз 2014, вони так тримались, так переживали. Вони вистояли..можливо жили на пороховій бочці всі ці роки. Мені так шкода... Дорогі маріупольці....так шкода
тисяч". Але від цйого не легше
"смерть одніеї людини це трагедія, смерть мілліонів це статістіка"
Еріх Марія Ремарк.