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Маріуполь (2821) смерть (6558)

В інтернеті розганяють фейк щодо кількості загиблих у Маріуполі, - міськрада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В інтернеті розганяють фейк щодо кількості загиблих у Маріуполі, - міськрада

В інтернеті поширюється неправдива інформація про кількість загиблих у Маріуполі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"У мережі інтернет поширюється неправдива інформація щодо кількості загиблих у Маріуполі. Так, є різна інформація щодо кількості загиблих у Маріуполі від ворожих дій російських окупантів – від декілька сотень до десятків тисяч людей. Але офіційна та підтверджена інформація станом на кінець 14 березня 2022 року становить приблизно 2357 тисяч загиблих маріупольців", - сказано в інформації міськради.

Усі інші дані що до цього – не відповідають дійсності.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+10
тільки зараз доперло "приблизно 2357 тисяч загиблих маріупольців"?
виправте будь ласка.
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15.03.2022 02:35
+9
Рашисти і їх посіпаки, думають що коли назвати цифру загиблих у 20 тисяч, то це змусить українців капітулювати? Віддати російським фашистам наше місто і весь берег Азовського моря?
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15.03.2022 02:30
+7
2357000 ? Вы там что???
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15.03.2022 02:30
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а це що мало ?
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15.03.2022 02:23 Відповісти
А хіба десь хтось сказав, що це мало?
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15.03.2022 03:12 Відповісти
приблизно таку цифру і дають по американьских новинах - 2000 +- цивільних.
а це вже 2 джерела - склоняюсь вірити, але і ця цифра просто жахлива...
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15.03.2022 02:28 Відповісти
Товариство сліпих в ООН каже, що всього по всій Україні загинуло 600 людей.
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15.03.2022 02:41 Відповісти
І товариство глухих і опущених із МО кацапії підтверджуе цю цифру.
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15.03.2022 07:58 Відповісти
Рашисти і їх посіпаки, думають що коли назвати цифру загиблих у 20 тисяч, то це змусить українців капітулювати? Віддати російським фашистам наше місто і весь берег Азовського моря?
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15.03.2022 02:30 Відповісти
Именно так. Хотят поднять волну возмущения из середины. Чтобы ругали власти, НАТО и разгоняли зраду.
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15.03.2022 02:43 Відповісти
План по своїй суті дебільний, бо це викликає всього лиш ще більшу лють і бажання нищити ворога.
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15.03.2022 02:54 Відповісти
2357000 ? Вы там что???
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15.03.2022 02:30 Відповісти
як я побачила відео обстрілу Маріуполя 24 січня 2015 року я була в шоці, і всеж таки мала надію що Маріуполь не знатиме такого жаху як тепер.Це жахіття ,що навіть зараз погано для мене єднається з реальністтю.Будьте ви прокляти, кацапські людожери,щоб Господь вас покарав за це до сьомого коліна,увесь ваш поганий рід не має право існувати.
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15.03.2022 02:34 Відповісти
тільки зараз доперло "приблизно 2357 тисяч загиблих маріупольців"?
виправте будь ласка.
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15.03.2022 02:35 Відповісти
Для виправлення помилок треба писати адміну в тему: https://censor.net/ua/forum/2008573/sovet_forumchan_voprosy_pojelaniya_pretenzii_moderatoru
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15.03.2022 14:53 Відповісти
(2357 тисяч загиблих маріупольців) прочитайте що ви пишете.В 3 клас вчитись ідіть.
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15.03.2022 02:36 Відповісти
Одне п#здонуте падло руками своїх орків вбило тисячі українців, мільйони біженців, десятки міст і сел знищено. Це просто жахіття. І більшості випадків вбиває він своїх же колишніх прихильників в регіонах, де за жопоблоки голосували до 90% людей . Дуже шкода ,що люди занадто пізно почали розуміти що таке їх такий бажаний " рускій мір".
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15.03.2022 02:39 Відповісти
маріупольці і так завджди були проти рус міра... я пам.ятаю в них були мітинги ходи за Україну
таке враження що хворе пуйло відомстило...хоча ще є 5 колонна. зараз сидять в рашці і думають що ми натвориили
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15.03.2022 02:41 Відповісти
Так , але якщо подивитись на результати виборів в раду ,громади і так далі... то можна приблизно зрозуміти де люди так і не зрозуміли всієї небезпеки із заграванням з "рускім міром" . Ну а про 3 роки откатів із золотих доріг я думаю і так все зрозуміло.
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15.03.2022 02:51 Відповісти
Одне падло? Путін був бі неможливий без стада кацапів. Так що падл до ху...
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15.03.2022 03:20 Відповісти
я щось трохи не розумію, а 2357 загиблих за пару днів чи неважливо скільки це мало??? люди в шоці
господи невже вони не розуміють.
Як так сталося ,що таке трапилось в Маріуполі.......чому так..як так...це загибли від пострілів і ракет ? чи як......господи допоможи людям
Я пам.ятаю Маріупольз 2014, вони так тримались, так переживали. Вони вистояли..можливо жили на пороховій бочці всі ці роки. Мені так шкода... Дорогі маріупольці....так шкода
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15.03.2022 02:39 Відповісти
будь ласка виправить "2357 тисяч". Але від цйого не легше
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15.03.2022 02:43 Відповісти
Так фейк розганяють про 20 тысяч
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15.03.2022 02:46 Відповісти
здаеться ***** взяв це собі за лозунг нa останню путь до труни.
"смерть одніеї людини це трагедія, смерть мілліонів це статістіка"
Еріх Марія Ремарк.


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15.03.2022 02:54 Відповісти
У Другій світовій , я не впевненний , що кожне місто України , за яке точились тоді вуличні бої', втратило кожного 400 жителя міста . А Маріупіль за 19 днів вже втратив кожного 400 жителя .
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15.03.2022 04:30 Відповісти
це просто жах, а остальные жители находятся на грани жизни и смерти..., выживать в таких условиях, это уже подвиг, господи, помоги им и спаси
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15.03.2022 07:23 Відповісти
У публікації недопустима помилка про загиблих: 2357 ТИСЯЧ!!! НЕГАЙНО ВИПРАВТЕ, НЕ ВСІ СПРИЙМУТЬ ЦЕ ЯК ПОМИЛКУ ПРИ НАБОРІ ТЕКСТУ!
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15.03.2022 09:47 Відповісти
 
 