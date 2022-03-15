За добу росіяни вбили п'ятьох жителів Донеччини, - ОВА

Російські загарбники 14 березня вбили п’ятьох жителів Донеччини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"14 березня росіяни вбили п’ятьох мешканців Донеччини: 2 в Авдіївці, 2 у Краматорську та 1 у Петрівському. Поранили трьох: 2 в Авдіївці та 1 у Торецьку", - написав Кириленко.

Крім того, він додав, що сьогодні вдалося уточнити інформацію щодо 2 убитих і 1 пораненого у Маріуполі. Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.

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