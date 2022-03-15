За добу росіяни вбили п'ятьох жителів Донеччини, - ОВА
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Російські загарбники 14 березня вбили п’ятьох жителів Донеччини.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"14 березня росіяни вбили п’ятьох мешканців Донеччини: 2 в Авдіївці, 2 у Краматорську та 1 у Петрівському. Поранили трьох: 2 в Авдіївці та 1 у Торецьку", - написав Кириленко.
Крім того, він додав, що сьогодні вдалося уточнити інформацію щодо 2 убитих і 1 пораненого у Маріуполі. Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.
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Користувачі-боти або "живі" акаунти відправляють в чатах мешканців населених пунктів повідомлення з проханням проінформувати про стан справ, повідомили у Центрі протидії дезінформації.
"Вони пишуть в чатах щойно обстріляних міст. Виявити їх можна за однаковими типовими повідомленнями (зверніть увагу на фото!)", - ідеться у повідомленні.
Уже не вперше влада просить не повідомляти про точні місця вибуху та не поширювати фото та відео очевидців.
"В жодному разі не повідомляйте нікому точне місце потрапляння снаряду і не викладайте відео в момент удару. Ваш "ексклюзив" може коштувати комусь життя. Особливо ця інформація стосується лідерів думок і власників багатотисячних телеграм-каналів!", - додали у відомстві.