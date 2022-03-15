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Відповідальність за воєнні злочини для російських окупантів неминуча, - Зеленський

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Відповідальність за воєнні злочини для російських окупантів неминуча, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що відповідальність за воєнні злочини для російських військових неминуча.

Як інформує УНІАН, про це він сказав у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Відповідальність за воєнні злочини для російських військових неминуча. Відповідальність за свідомо створену гуманітарну катастрофу в українських містах неминуча. Увесь світ бачить, що відбувається в Маріуполі, Харкові, Чернігові, Сумах, Охтирці, Гостомелі, Ірпені. В усіх наших містах", - наголосив глава держави.

Він підкреслив, що усі партнери України поінформовані про злочини окупантів проти мирних людей і місцевого самоврядування в Херсонській та Запорізькій областях, у тимчасово окупованих районах.

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"За це буде відповідь. Обов'язково. За зірвані гуманітарні коридори. Обов'язково", - підкреслив Зеленський.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+1
Вова, убери дерьмака и других кротов, а то отвечать придется и тебе.
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15.03.2022 06:09
+1
Оооо. Я бачу тут ботів просто овердохрена.
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15.03.2022 09:35
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оракул!
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15.03.2022 05:29 Відповісти
а за асфальт буде відповідь, чи ну його до біса?
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15.03.2022 05:30 Відповісти
Три дописи і всі на одну тему. Так методичка написана?
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15.03.2022 09:32 Відповісти
от тільки уявіть, дороги які були такі осталися
(це погано але спочату борщ, а вже потім десерт) - бо не наразі.
гроші в ЗСУ, кацапськи танкі не по шоссейках йдуть, а в полях вязнуть і доповідь якогось командира роти злих бандерівців наверх - "та заберіть в мне вже тих джавелінів і нловів трохи - нема вже кацапні, нема по кому пуляти"...
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15.03.2022 05:40 Відповісти
А що тут уявляти. Тут точно видно що ти прокацаплений бот.
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15.03.2022 09:33 Відповісти
Вова, убери дерьмака и других кротов, а то отвечать придется и тебе.
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15.03.2022 06:09 Відповісти
тоді прйдеться убраться і вові, а це неможливо - недонаполеон вже вигодуван!
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15.03.2022 06:25 Відповісти
Що, приказ згори мочити Зеленського?
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15.03.2022 09:34 Відповісти
жах шо робиться, думав ми за Україну, а оказуеться за фараона
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15.03.2022 09:39 Відповісти
Якщо буде мирна угода (до якої так прагнуть єрмаківські), то там точно будуть пункти про відсутність відповідальності
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15.03.2022 06:32 Відповісти
Та так. Звісно. Бо довоєнні чвари це ж більше ніж те що робить *****.
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15.03.2022 09:37 Відповісти
Только мы этого не увидим, да придурок?
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15.03.2022 09:24 Відповісти
Оооо. Я бачу тут ботів просто овердохрена.
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15.03.2022 09:35 Відповісти
Адміни, дивіться скільки ботів на форумі.
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15.03.2022 09:39 Відповісти
Відповідальність і для зеДебіла і його команди також неминуча, а також бені та для всяких ************ бігусів.
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15.03.2022 10:52 Відповісти
 
 