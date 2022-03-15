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Україна повідомила МАГАТЕ про відновлення електропостачання на ЧАЕС

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Україна повідомила МАГАТЕ про відновлення електропостачання на ЧАЕС

Енергопостачання майданчика Чорнобильської АЕС відновлено після повторного пошкодження внаслідок воєнних дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на Міжнародне агентство з ядерної енергетики.

"Україна повідомила МАГАТЕ, що сьогодні (14 березня. – Ред.) знову було відновлено зовнішнє електропостачання на ЧАЕС після того, як лінію електропостачання ще раз пошкоджено окупаційними військами", - йдеться у повідомленні.

Інших подробиць не повідомляється.

На сайті МАГАТЕ наголошується, що про відновлення енергопостачання ЧАЕС вдень 14 березня агентство повідомив "регулюючий орган".

"Регулюючий орган повідомив МАГАТЕ, що о 13:10 за центральноєвропейським часом зовнішнє електропостачання знову відновлено, а персонал ЧАЕС відновив роботу над відновленням підключення АЕС до мережі", - зазначило агентство.

Міськрада Славутича – міста-супутника ЧАЕС у своєму Facebook пізно ввечері понеділка повідомила, що енергопостачання міста відновилося і підключення житлових будинків здійснюватиметься поступово.

Також читайте: Окупанти знову пошкодили напередодні відремонтовану лінію до ЧАЕС

Як повідомлялося з посиланням на НЕК "Укренерго", 14 березня російські окупанти знову пошкодили високовольтну лінію, яка живить Чорнобильську АЕС та Славутич, після того, як НЕК відремонтувала її.

Майданчик ЧАЕС та Славутич були знеструмлені 9 березня внаслідок обстрілу енергоінфраструктури військами РФ.

Автор: Наталя Джума
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шо їх до єлєктрики паталогічно пхає..орка один дивувався шо у нас навіть в селах світло є..може думають шо світло можна вкрасти...як і унітази
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15.03.2022 05:50 Відповісти
Та з них станеться ...
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15.03.2022 06:35 Відповісти
шось затишились..з 5 год до 7 кремлеботи активуються...напевно вивчають методичку
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15.03.2022 05:51 Відповісти
рашапитекских фашиков - на электрический стул !
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15.03.2022 07:03 Відповісти
Вдруге відновили?
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15.03.2022 07:07 Відповісти
Так вдруге, бо після першого відновлення ту лінію знов орки пошкодили.
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15.03.2022 07:25 Відповісти
 
 