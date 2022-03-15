Україна повідомила МАГАТЕ про відновлення електропостачання на ЧАЕС
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Енергопостачання майданчика Чорнобильської АЕС відновлено після повторного пошкодження внаслідок воєнних дій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на Міжнародне агентство з ядерної енергетики.
"Україна повідомила МАГАТЕ, що сьогодні (14 березня. – Ред.) знову було відновлено зовнішнє електропостачання на ЧАЕС після того, як лінію електропостачання ще раз пошкоджено окупаційними військами", - йдеться у повідомленні.
Інших подробиць не повідомляється.
На сайті МАГАТЕ наголошується, що про відновлення енергопостачання ЧАЕС вдень 14 березня агентство повідомив "регулюючий орган".
"Регулюючий орган повідомив МАГАТЕ, що о 13:10 за центральноєвропейським часом зовнішнє електропостачання знову відновлено, а персонал ЧАЕС відновив роботу над відновленням підключення АЕС до мережі", - зазначило агентство.
Міськрада Славутича – міста-супутника ЧАЕС у своєму Facebook пізно ввечері понеділка повідомила, що енергопостачання міста відновилося і підключення житлових будинків здійснюватиметься поступово.
Як повідомлялося з посиланням на НЕК "Укренерго", 14 березня російські окупанти знову пошкодили високовольтну лінію, яка живить Чорнобильську АЕС та Славутич, після того, як НЕК відремонтувала її.
Майданчик ЧАЕС та Славутич були знеструмлені 9 березня внаслідок обстрілу енергоінфраструктури військами РФ.
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