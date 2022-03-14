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Окупанти знову пошкодили напередодні відремонтовану лінію до ЧАЕС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти знову пошкодили напередодні відремонтовану лінію до ЧАЕС

Окупанти знову пошкодили лінію до Чорнобильської АЕС, яку вчора відремонтували фахівці "Укренерго".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Енергоатома".

Аварійні бригади вимушені знову їхати в небезпечну зону та ліквідовувати пошкодження, кажуть в компанії.

"О 19:07 13 березня лінію поставили під напругу та почали відновлення енергоживлення інфраструктури ЧАЕС та міста Славутич. Однак завершити ці роботи не вдалося, бо окупанти невдовзі знову пошкодили лінію", - повідомили в "Укренерго".

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Надійне електроживлення ЧАЕС є критичним з точки зору ядерної безпеки.
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Топ коментарі
+5
Бесполезно все ето. Главное молиться чтобыветер дул в сторону Параши и Беларашки
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14.03.2022 13:08
+5
Они просто одержимые в своем психиатрическом расстройстве.
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14.03.2022 13:22
+3
Так ніхто не думає, всі це знають.
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14.03.2022 13:33
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Бесполезно все ето. Главное молиться чтобыветер дул в сторону Параши и Беларашки
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14.03.2022 13:08 Відповісти
"Дебіли ***" лавров.
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14.03.2022 13:13 Відповісти
Думать, что враги - идиоты очень опасно.
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14.03.2022 13:19 Відповісти
Так ніхто не думає, всі це знають.
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14.03.2022 13:33 Відповісти
Они просто одержимые в своем психиатрическом расстройстве.
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14.03.2022 13:22 Відповісти
причем убогие кадыровцы овце *** пардон за идиому аллах явно был пелерастом...
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14.03.2022 13:27 Відповісти
Вони будуть робить це навмисно їм пох...
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14.03.2022 13:32 Відповісти
Тоже, блд, "эксцесс исполнителя"(с)?
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14.03.2022 13:34 Відповісти
Зовсім не схоже. Надто багато дій в одному напрямку, щоб це було ексцесом виконавця.
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14.03.2022 14:23 Відповісти
Надо повредить оккупантов. Дроны для этого подходят.
А потом - спецназ.
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14.03.2022 13:51 Відповісти
Те, которые по ЧАЭС шастает, уже повредили всё у себя. У них скоро руки-ноги сами отвалится.
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14.03.2022 14:09 Відповісти
Молюся, якщо буде викид, щоб подуло на північ. Це ж треба бути такими дебілами.
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14.03.2022 13:55 Відповісти
На північний схід, так, щоб Прибалтику не зачепило...
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14.03.2022 18:39 Відповісти
тупі мавпи.
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14.03.2022 16:21 Відповісти
 
 