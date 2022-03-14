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Оккупанты вновь повредили накануне отремонтированную линию к ЧАЭС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты вновь повредили накануне отремонтированную линию к ЧАЭС

Оккупанты снова повредили линию к Чернобыльской АЭС, которую вчера отремонтировали специалисты "Укрэнерго".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает прессслужба "Энергоатома".

Аварийные бригады вынуждены снова ехать в опасную зону и ликвидировать повреждения, говорят в компании.

"В 19:07 13 марта линию поставили под напряжение и начали возобновление энергопитания инфраструктуры ЧАЭС и города Славутич. Однако завершить эти работы не удалось, потому что оккупанты вскоре снова повредили линию", - сообщили в "Укрэнерго".

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Надежное электропитание ЧАЭС является критическим с точки зрения ядерной безопасности.
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Топ комментарии
+5
Бесполезно все ето. Главное молиться чтобыветер дул в сторону Параши и Беларашки
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14.03.2022 13:08
+5
Они просто одержимые в своем психиатрическом расстройстве.
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14.03.2022 13:22
+3
Так ніхто не думає, всі це знають.
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14.03.2022 13:33
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Бесполезно все ето. Главное молиться чтобыветер дул в сторону Параши и Беларашки
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14.03.2022 13:08 Ответить
"Дебіли ***" лавров.
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14.03.2022 13:13 Ответить
Думать, что враги - идиоты очень опасно.
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14.03.2022 13:19 Ответить
Так ніхто не думає, всі це знають.
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14.03.2022 13:33 Ответить
Они просто одержимые в своем психиатрическом расстройстве.
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14.03.2022 13:22 Ответить
причем убогие кадыровцы овце *** пардон за идиому аллах явно был пелерастом...
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14.03.2022 13:27 Ответить
Вони будуть робить це навмисно їм пох...
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14.03.2022 13:32 Ответить
Тоже, блд, "эксцесс исполнителя"(с)?
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14.03.2022 13:34 Ответить
Зовсім не схоже. Надто багато дій в одному напрямку, щоб це було ексцесом виконавця.
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14.03.2022 14:23 Ответить
Надо повредить оккупантов. Дроны для этого подходят.
А потом - спецназ.
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14.03.2022 13:51 Ответить
Те, которые по ЧАЭС шастает, уже повредили всё у себя. У них скоро руки-ноги сами отвалится.
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14.03.2022 14:09 Ответить
Молюся, якщо буде викид, щоб подуло на північ. Це ж треба бути такими дебілами.
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14.03.2022 13:55 Ответить
На північний схід, так, щоб Прибалтику не зачепило...
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14.03.2022 18:39 Ответить
тупі мавпи.
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14.03.2022 16:21 Ответить
 
 