Оккупанты вновь повредили накануне отремонтированную линию к ЧАЭС
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Оккупанты снова повредили линию к Чернобыльской АЭС, которую вчера отремонтировали специалисты "Укрэнерго".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает прессслужба "Энергоатома".
Аварийные бригады вынуждены снова ехать в опасную зону и ликвидировать повреждения, говорят в компании.
"В 19:07 13 марта линию поставили под напряжение и начали возобновление энергопитания инфраструктуры ЧАЭС и города Славутич. Однако завершить эти работы не удалось, потому что оккупанты вскоре снова повредили линию", - сообщили в "Укрэнерго".
Надежное электропитание ЧАЭС является критическим с точки зрения ядерной безопасности.
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