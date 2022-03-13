Ситуація на ЗАЕС і ЧАЕС суперечить принципу безпеки, - голова МАГАТЕ Гроссі

Нинішня ситуація на Запорізькій та Чорнобильській АЕС явно суперечить одному із семи обов'язкових принципів ядерної безпеки: "операційний персонал має бути в змозі виконувати свої обов'язки з охорони та безпеки й мати можливість приймати рішення без надмірного тиску", заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі.

Як зазначається у повідомленні агентства на його сайті, у телефонній розмові 12 березня генеральний директор "Росатому" Олексій Ліхачов підтвердив Гроссі інформацію українського "Енергоатому", що фахівці "Росатому" прибули і на ЗАЕС, і на ЧАЕС, які були захоплені російськими військами відповідно 4 березня та 24 лютого, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ліхачов стверджує, що управління та експлуатація станцій здійснюються оперативним персоналом України, а представники "Росатому" нібито надають їм лише консультативну допомогу.

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У повідомленні МАГАТЕ з посиланням на Державну інспекцію ядерного регулювання України (ДІЯРУ) зазначається, що на Чорнобильській АЕС штат станції з 211 технічних фахівців та охоронців досі не може змінюватися, фактично проживаючи там із моменту захоплення станції російськими військами.

"Гроссі неодноразово наголошував на нагальній необхідності забезпечити їх належний відпочинок і ротацію, кажучи, що це також є життєво важливим елементом для безпечної та надійної роботи атомної енергетики", – зазначає МАГАТЕ.

Агентство зазначило, що ситуація ускладнилася тим, що 10 березня зв'язок між ЧАЕС та регулювальним органом був втрачений, а контакт українським регулятором підтримується лише з керівництвом за межами проммайданчика.

Як йдеться у повідомленні МАГАТЕ, Гроссі після нещодавніх зустрічей в Анталії (Туреччина) з міністрами закордонних справ України та Росії Дмитром Кулебою та Сергієм Лавровим готує докладні технічні пропозиції про те, як МАГАТЕ може допомогти у підвищенні безпеки ЗАЕС та ЧАЕС, тісно координуючи свої дії з усіма відповідними сторонами.

"Генеральний директор Гроссі сказав, що узгоджені рамки мають бути затверджені в терміновому порядку, і додав, що за їх відсутності жодна допомога МАГАТЕ на місці не може бути надана", - наголошується в релізі агентства.

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Щодо гарантій, агентство підтвердило, що йому вдалося відновити всі дані Запорізької АЕС, які не могли бути передані до штаб-квартири МАГАТЕ протягом декількох днів цього тижня. Новин щодо Чорнобильського та Піденно-Українського майданчиків немає.