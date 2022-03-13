"Росатом" заперечив, що контролює Запорізьку АЕС
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"Росатом" заперечив, що захоплена росіянами Запорізька АЕС перебуває під його контролем. Тепер росіяни твердять, що "надають консультативну допомогу".
Про це йдеться у повідомленні на сайті МАГАТЕ, інформує Цензор.НЕТ.
Гендиректор "Росатому" Олексій Лихачов заявив у телефонній розмові з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, що на ЗАЕС була "обмежена кількість" співробітників "Росатому". Але заперечив, що він збирався передати станцію під управління "Росатому".
Також Росія повідомила МАГАТЕ, що "управління та експлуатація Запорізької та Чорнобильської АЕС здійснюється оперативним персоналом України", а російські експерти "надають консультативну допомогу".
Нагадаємо, раніше керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін розповів, що на Запорізькій АЕС зібрали персонал і повідомили, що тепер станція знаходиться у власності "Росатому".
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вже прокукарікали тварі
патякали що це ваша власність то контролюйте допоки ваши ******** з ЗАЕС не здриснутть
ваша відповідальність за можливий злочин проти людства і людяності
а як і здриснуть, то допоки наші сапери не перевірять наявність мінування- в очаї світу відповідальність ВАША
не вийде і на ялинку залізти голим і не пошкрябатися
Даже если адекватных русских будет всего лишь один процент от всего населения это уже более миллиона человек. Понятно, что общее отношение к русской культуре и русскому миру теперь недружелюбное и абсолютно обоснованное, но люди там есть, кроме фашни безмозглой.