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АЕС (278) Запоріжжя (1441) МАГАТЕ (377) Росатом (68) Запорізька АЕС (888)

"Росатом" заперечив, що контролює Запорізьку АЕС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

"Росатом" заперечив, що захоплена росіянами Запорізька АЕС перебуває під його контролем. Тепер росіяни твердять, що "надають консультативну допомогу".

Про це йдеться у повідомленні на сайті МАГАТЕ, інформує Цензор.НЕТ.

Гендиректор "Росатому" Олексій Лихачов заявив у телефонній розмові з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, що на ЗАЕС була "обмежена кількість" співробітників "Росатому". Але заперечив, що він збирався передати станцію під управління "Росатому".

Також Росія повідомила МАГАТЕ, що "управління та експлуатація Запорізької та Чорнобильської АЕС здійснюється оперативним персоналом України", а російські експерти "надають консультативну допомогу".

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Нагадаємо, раніше керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін розповів, що на Запорізькій АЕС зібрали персонал і повідомили, що тепер станція знаходиться у власності "Росатому".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+9
не
вже прокукарікали тварі
патякали що це ваша власність то контролюйте допоки ваши ******** з ЗАЕС не здриснутть
ваша відповідальність за можливий злочин проти людства і людяності
а як і здриснуть, то допоки наші сапери не перевірять наявність мінування- в очаї світу відповідальність ВАША

не вийде і на ялинку залізти голим і не пошкрябатися
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13.03.2022 05:37
+6
Імперія зла має зникнути на завжди!!!
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13.03.2022 05:34
+6
Росатом ЙДЕ ***** !
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13.03.2022 05:38
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Імперія зла має зникнути на завжди!!!
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13.03.2022 05:34 Відповісти
не
вже прокукарікали тварі
патякали що це ваша власність то контролюйте допоки ваши ******** з ЗАЕС не здриснутть
ваша відповідальність за можливий злочин проти людства і людяності
а як і здриснуть, то допоки наші сапери не перевірять наявність мінування- в очаї світу відповідальність ВАША

не вийде і на ялинку залізти голим і не пошкрябатися
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13.03.2022 05:37 Відповісти
Ихтамнеты
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13.03.2022 05:38 Відповісти
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13.03.2022 07:45 Відповісти
Росатом ЙДЕ ***** !
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13.03.2022 05:38 Відповісти
Давайте Москву передадим в собственность Киевской военно гражданской администрации а что в чем разница то между городом и АЭС как по мне никакой.....
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13.03.2022 05:44 Відповісти
Іншими словами,"Росатом" підтвердив, що Запорізьку АЕС контролюють чеченці з бурятами.
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13.03.2022 05:52 Відповісти
русский чиновник открыл рот - значит врет
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13.03.2022 06:19 Відповісти
Слово "чиновник" здесь лишнее
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13.03.2022 07:02 Відповісти
есть нормальные русские, не говорю, что их много, но они точно есть
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13.03.2022 07:40 Відповісти
"нормальных" там столько, что ими можно смело пренебречь. Количество официально психически больных в россии больше количества "нормальных русских", не будем же мы теперь из-за этого выделять отдельный класс "сумашедших русских". Этот лепрозорий должен быть уничтожен.
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13.03.2022 08:03 Відповісти
ну нет, это такой же самый нацизм уничтожать всех. Для "сумашедших русских" есть более классическое понятие - фашисты, нацисты. Или новомодное - рашисты, кому как удобно.

Даже если адекватных русских будет всего лишь один процент от всего населения это уже более миллиона человек. Понятно, что общее отношение к русской культуре и русскому миру теперь недружелюбное и абсолютно обоснованное, но люди там есть, кроме фашни безмозглой.
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13.03.2022 09:57 Відповісти
Мне похрен на "всех". Мне нужно уничтожить всех, кто или пришел в Украину с оружием в руках, и всех тех, кто поддерживает их дома. Этих всех надо уничтожать, хладнокровно и методично. На тех, кто "вне политики" мне пофиг, зачем обращать внимание на двуногих рабов, вы же не обращаете внимание на коров на пастбищах? Вот и для меня эти не более, чем деталь пейзажа. Будут они там живы или нет, будут страдать или нет, мне абсолютно всё равно. Людей в России осталось пару тысяч человек, не больше.
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13.03.2022 12:23 Відповісти
Если русский не врет, потыкайте в него палкой, может он уже умер?
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13.03.2022 08:08 Відповісти
Росатом,як росатом.Таке.Більше цікавить позиція продажного МАГАТЕ.Кажуть,саме ця організація гальмує введення санкцій проти Росатому,не помічаючи ядерного тероризму.
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13.03.2022 07:00 Відповісти
Так там сидит половина чиновников из раши. На раше очень модно уйти в международные структуры на тихую должность, после того, как наскирдовал в раше немножечко кэша.
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13.03.2022 08:07 Відповісти
А це з якого *** росатом лізе зі своїми консультаціями, що вони тут загубили ?
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13.03.2022 07:19 Відповісти
 
 