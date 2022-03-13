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"Росатом" возразил, что контролирует Запорожскую АЭС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

"Росатом" возразил, что контролирует Запорожскую АЭС

"Росатом" возразил, что захваченная россиянами Запорожская АЭС находится под его контролем. Теперь россияне утверждают, что "оказывают консультативную помощь".

Об этом говорится в сообщении на сайте МАГАТЭ, передает Цензор.НЕТ.

Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил в телефонном разговоре с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, что на ЗАЭС было "ограниченное количество" сотрудников "Росатома". Но возразил, что он собирался передать станцию под управление "Росатома".

Также Россия сообщила МАГАТЭ, что "управление и эксплуатация Запорожской и Чернобыльской АЭС осуществляется оперативным персоналом Украины", а российские эксперты "оказывают консультативную помощь".

Также читайте: ВСУ ликвидировали командира танковой роты оккупантов Шумицкого, "защищавшего от неонацистов Запорожскую АЭС". ФОТО

Напомним, ранее руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин рассказал, что на Запорожской АЭС собрали персонал и сообщили, что теперь станция находится в собственности "Росатома".

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Топ комментарии
+9
не
вже прокукарікали тварі
патякали що це ваша власність то контролюйте допоки ваши виблядки з ЗАЕС не здриснутть
ваша відповідальність за можливий злочин проти людства і людяності
а як і здриснуть, то допоки наші сапери не перевірять наявність мінування- в очаї світу відповідальність ВАША

не вийде і на ялинку залізти голим і не пошкрябатися
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13.03.2022 05:37
+6
Імперія зла має зникнути на завжди!!!
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13.03.2022 05:34
+6
Росатом ЙДЕ НАХУЙ !
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13.03.2022 05:38
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Імперія зла має зникнути на завжди!!!
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13.03.2022 05:34 Ответить
не
вже прокукарікали тварі
патякали що це ваша власність то контролюйте допоки ваши ******** з ЗАЕС не здриснутть
ваша відповідальність за можливий злочин проти людства і людяності
а як і здриснуть, то допоки наші сапери не перевірять наявність мінування- в очаї світу відповідальність ВАША

не вийде і на ялинку залізти голим і не пошкрябатися
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13.03.2022 05:37 Ответить
Ихтамнеты
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13.03.2022 05:38 Ответить
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13.03.2022 07:45 Ответить
Росатом ЙДЕ ***** !
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13.03.2022 05:38 Ответить
Давайте Москву передадим в собственность Киевской военно гражданской администрации а что в чем разница то между городом и АЭС как по мне никакой.....
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13.03.2022 05:44 Ответить
Іншими словами,"Росатом" підтвердив, що Запорізьку АЕС контролюють чеченці з бурятами.
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13.03.2022 05:52 Ответить
русский чиновник открыл рот - значит врет
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13.03.2022 06:19 Ответить
Слово "чиновник" здесь лишнее
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13.03.2022 07:02 Ответить
есть нормальные русские, не говорю, что их много, но они точно есть
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13.03.2022 07:40 Ответить
"нормальных" там столько, что ими можно смело пренебречь. Количество официально психически больных в россии больше количества "нормальных русских", не будем же мы теперь из-за этого выделять отдельный класс "сумашедших русских". Этот лепрозорий должен быть уничтожен.
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13.03.2022 08:03 Ответить
ну нет, это такой же самый нацизм уничтожать всех. Для "сумашедших русских" есть более классическое понятие - фашисты, нацисты. Или новомодное - рашисты, кому как удобно.

Даже если адекватных русских будет всего лишь один процент от всего населения это уже более миллиона человек. Понятно, что общее отношение к русской культуре и русскому миру теперь недружелюбное и абсолютно обоснованное, но люди там есть, кроме фашни безмозглой.
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13.03.2022 09:57 Ответить
Мне похрен на "всех". Мне нужно уничтожить всех, кто или пришел в Украину с оружием в руках, и всех тех, кто поддерживает их дома. Этих всех надо уничтожать, хладнокровно и методично. На тех, кто "вне политики" мне пофиг, зачем обращать внимание на двуногих рабов, вы же не обращаете внимание на коров на пастбищах? Вот и для меня эти не более, чем деталь пейзажа. Будут они там живы или нет, будут страдать или нет, мне абсолютно всё равно. Людей в России осталось пару тысяч человек, не больше.
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13.03.2022 12:23 Ответить
Если русский не врет, потыкайте в него палкой, может он уже умер?
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13.03.2022 08:08 Ответить
Росатом,як росатом.Таке.Більше цікавить позиція продажного МАГАТЕ.Кажуть,саме ця організація гальмує введення санкцій проти Росатому,не помічаючи ядерного тероризму.
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13.03.2022 07:00 Ответить
Так там сидит половина чиновников из раши. На раше очень модно уйти в международные структуры на тихую должность, после того, как наскирдовал в раше немножечко кэша.
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13.03.2022 08:07 Ответить
А це з якого *** росатом лізе зі своїми консультаціями, що вони тут загубили ?
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13.03.2022 07:19 Ответить
 
 