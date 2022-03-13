"Росатом" возразил, что контролирует Запорожскую АЭС
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"Росатом" возразил, что захваченная россиянами Запорожская АЭС находится под его контролем. Теперь россияне утверждают, что "оказывают консультативную помощь".
Об этом говорится в сообщении на сайте МАГАТЭ, передает Цензор.НЕТ.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил в телефонном разговоре с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, что на ЗАЭС было "ограниченное количество" сотрудников "Росатома". Но возразил, что он собирался передать станцию под управление "Росатома".
Также Россия сообщила МАГАТЭ, что "управление и эксплуатация Запорожской и Чернобыльской АЭС осуществляется оперативным персоналом Украины", а российские эксперты "оказывают консультативную помощь".
Напомним, ранее руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин рассказал, что на Запорожской АЭС собрали персонал и сообщили, что теперь станция находится в собственности "Росатома".
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вже прокукарікали тварі
патякали що це ваша власність то контролюйте допоки ваши ******** з ЗАЕС не здриснутть
ваша відповідальність за можливий злочин проти людства і людяності
а як і здриснуть, то допоки наші сапери не перевірять наявність мінування- в очаї світу відповідальність ВАША
не вийде і на ялинку залізти голим і не пошкрябатися
Даже если адекватных русских будет всего лишь один процент от всего населения это уже более миллиона человек. Понятно, что общее отношение к русской культуре и русскому миру теперь недружелюбное и абсолютно обоснованное, но люди там есть, кроме фашни безмозглой.