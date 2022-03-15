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Російські окупанти розбомбили підприємства у Шостці, - Живицький. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство Війна в Україні

Російські окупанти розбомбили промислові підприємства в Шостці (Сумської області). Відновити їхню роботу буде неможливо.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на голову Сумської обласної державної адміністрації Дмитра Живицького.

"Сьогодні бомбили місто Шостку. Це промислові об'єкти, виробничі. Знищені, зруйновані склади", - сказав Живицький.

За його словами, в момент бомбардування підприємства не працювали. Голова ОДА сподівається, що під завалами не опиниться людей.

"Однак роботу підприємств неможливо відновити, навіть якщо буде така необхідність", - додав Живицький.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Сумщині війська РФ розстріляли з артилерії будинки мирних жителів у смт Низи, - голова ОВА Живицький. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Гниди касабська.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть фашистських *********
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15.03.2022 06:10
+9
РАШИЗМ = ФАШИЗМ
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15.03.2022 06:14
+7
А туда завезли новейшее оборудование, я писал зачем на границе с Мордором? Это же диверсия!

""Укроборонпром", на государственном предприятии "Шосткинский казенный завод "Импульс" (Шостка, Сумская область), который является одним из ключевых предприятий кластера высокоточного вооружения и боеприпасов "Укроборонпрома", создается новейший производственный центр, замыкает полный цикл производства артиллерийских боеприпасов и ракетного вооружения. Сейчас завершается установка десятков компьютеризированных высокотехнологичных станков . Об этом заявил генеральный директор концерна "Укроборонпром" Павел Букин."
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15.03.2022 06:32
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Гниди касабська.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть фашистських *********
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15.03.2022 06:10 Відповісти
РАШИЗМ = ФАШИЗМ
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15.03.2022 06:14 Відповісти
рашизм>фашизм
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15.03.2022 07:13 Відповісти
Хуже. Быдлофашизм
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15.03.2022 08:57 Відповісти
Тільки що вернувся з Львова, куди перевозив жінку та дитину. Хочу подякувати волонтерам за людяність і їх роботу. От тільки на вокзалі мало лавок, а так тепимо. Щодо росіян - вони ціленаправлено перейшли до знищення наших виробничих потужностей, щоб поставити нас на коліна. Надіюсь, що і ракети в них швидко закінчиться, ракети також гроші коштують і немалі, скоро бусурмани видохнуться.
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15.03.2022 06:19 Відповісти
А туда завезли новейшее оборудование, я писал зачем на границе с Мордором? Это же диверсия!

""Укроборонпром", на государственном предприятии "Шосткинский казенный завод "Импульс" (Шостка, Сумская область), который является одним из ключевых предприятий кластера высокоточного вооружения и боеприпасов "Укроборонпрома", создается новейший производственный центр, замыкает полный цикл производства артиллерийских боеприпасов и ракетного вооружения. Сейчас завершается установка десятков компьютеризированных высокотехнологичных станков . Об этом заявил генеральный директор концерна "Укроборонпром" Павел Букин."
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15.03.2022 06:32 Відповісти
Притому ще й широко поінформували прессу,100% недопрацювання контррозвідки і діверсія серед тих хто приймав рішення
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15.03.2022 09:20 Відповісти
вы меня извините, но, может, вы еще всем координаты точные дадите? Кто-нибудь тут головой думает или только языками почесать???
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15.03.2022 10:02 Відповісти
Навіщо ти це пишеш? Щоб що? Щоб ще раз побомбили? Не пишіть взагалі нічого про наші військові об'єкти! Корисні ідіоти завдають не менше шкоди, ніж ворог!
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15.03.2022 10:05 Відповісти
Голвне зберегти життя . Все матеріальне можна відбудувати за кошт росії. Нажаль це війна . А ракетам та літакам все одно , де розташоване підприємство . Ппо зараз невзмозі все закрити .Ці фашисти достають об'єкти по всій країні . Нажаль .
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15.03.2022 06:55 Відповісти
Чому не евакувакуювали? 20 день війни
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15.03.2022 07:31 Відповісти
Куди? Їхні ракети при нашій неповноцінній ППО досягають будь-якої точки України.
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15.03.2022 07:46 Відповісти
Тому що подивись на карту де знаходиться Шостка
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15.03.2022 09:52 Відповісти
вивеземо всі заводи з кацапстану в Україну
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15.03.2022 07:53 Відповісти
нах той металобрухт?
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15.03.2022 08:57 Відповісти
Там есть, например, немецкие станки ещё со времён рейха.

Если без хохм - вернуть украденное и что РФ закупала за рубежом.
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15.03.2022 09:44 Відповісти
Там был пороховой завод+ изготовление капсулей для арты
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15.03.2022 09:51 Відповісти
 
 