Російські окупанти розбомбили підприємства у Шостці, - Живицький. ВIДЕО
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Російські окупанти розбомбили промислові підприємства в Шостці (Сумської області). Відновити їхню роботу буде неможливо.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на голову Сумської обласної державної адміністрації Дмитра Живицького.
"Сьогодні бомбили місто Шостку. Це промислові об'єкти, виробничі. Знищені, зруйновані склади", - сказав Живицький.
За його словами, в момент бомбардування підприємства не працювали. Голова ОДА сподівається, що під завалами не опиниться людей.
"Однак роботу підприємств неможливо відновити, навіть якщо буде така необхідність", - додав Живицький.
Топ коментарі
+12 Lvbnhj
показати весь коментар15.03.2022 06:10
+9 Lvbnhj
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+7 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показати весь коментар15.03.2022 06:32
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть фашистських *********
""Укроборонпром", на государственном предприятии "Шосткинский казенный завод "Импульс" (Шостка, Сумская область), который является одним из ключевых предприятий кластера высокоточного вооружения и боеприпасов "Укроборонпрома", создается новейший производственный центр, замыкает полный цикл производства артиллерийских боеприпасов и ракетного вооружения. Сейчас завершается установка десятков компьютеризированных высокотехнологичных станков . Об этом заявил генеральный директор концерна "Укроборонпром" Павел Букин."
Если без хохм - вернуть украденное и что РФ закупала за рубежом.