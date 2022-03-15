Российские оккупанты разбомбили предприятия в Шостке, - Живицкий. ВИДЕО

Российские оккупанты разбомбили промышленные предприятия в Шостке (Сумской области). Возобновить их работу невозможно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской облгосадминистрации Дмитрия Живицкого.

"Сегодня бомбили город Шостку. Это промышленные объекты, производственные. Уничтоженные, разрушенные склады", - сказал Живицкий.

По его словам, в момент бомбежки предприятия не работали. Глава ОГА надеется, что под завалами не окажется людей.

"Однако работу предприятий невозможно возобновить даже если будет такая необходимость", - добавил Живицкий.

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