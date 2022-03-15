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Российские оккупанты разбомбили предприятия в Шостке, - Живицкий. ВИДЕО
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Российские оккупанты разбомбили промышленные предприятия в Шостке (Сумской области). Возобновить их работу невозможно.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской облгосадминистрации Дмитрия Живицкого.
"Сегодня бомбили город Шостку. Это промышленные объекты, производственные. Уничтоженные, разрушенные склады", - сказал Живицкий.
По его словам, в момент бомбежки предприятия не работали. Глава ОГА надеется, что под завалами не окажется людей.
"Однако работу предприятий невозможно возобновить даже если будет такая необходимость", - добавил Живицкий.
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+12 Lvbnhj
показать весь комментарий15.03.2022 06:10
+9 Lvbnhj
показать весь комментарий15.03.2022 06:14
+7 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показать весь комментарий15.03.2022 06:32
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть фашистських *********
""Укроборонпром", на государственном предприятии "Шосткинский казенный завод "Импульс" (Шостка, Сумская область), который является одним из ключевых предприятий кластера высокоточного вооружения и боеприпасов "Укроборонпрома", создается новейший производственный центр, замыкает полный цикл производства артиллерийских боеприпасов и ракетного вооружения. Сейчас завершается установка десятков компьютеризированных высокотехнологичных станков . Об этом заявил генеральный директор концерна "Укроборонпром" Павел Букин."
Если без хохм - вернуть украденное и что РФ закупала за рубежом.