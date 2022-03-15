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Новости Происшествия
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обстрел (6734) Сумская область (740) Шостка (38) Живицкий Дмитрий (35)

Российские оккупанты разбомбили предприятия в Шостке, - Живицкий. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Российские оккупанты разбомбили промышленные предприятия в Шостке (Сумской области). Возобновить их работу невозможно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской облгосадминистрации Дмитрия Живицкого.

"Сегодня бомбили город Шостку. Это промышленные объекты, производственные. Уничтоженные, разрушенные склады", - сказал Живицкий.

По его словам, в момент бомбежки предприятия не работали. Глава ОГА надеется, что под завалами не окажется людей.

"Однако работу предприятий невозможно возобновить даже если будет такая необходимость", - добавил Живицкий.

Также читайте: Определены "зеленые коридоры" в Сумской области на 15 марта, - Живицкий

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Топ комментарии
+12
Гниди касабська.
Мордор та хуйло повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть фашистських педерації
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15.03.2022 06:10
+9
РАШИЗМ = ФАШИЗМ
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15.03.2022 06:14
+7
А туда завезли новейшее оборудование, я писал зачем на границе с Мордором? Это же диверсия!

""Укроборонпром", на государственном предприятии "Шосткинский казенный завод "Импульс" (Шостка, Сумская область), который является одним из ключевых предприятий кластера высокоточного вооружения и боеприпасов "Укроборонпрома", создается новейший производственный центр, замыкает полный цикл производства артиллерийских боеприпасов и ракетного вооружения. Сейчас завершается установка десятков компьютеризированных высокотехнологичных станков . Об этом заявил генеральный директор концерна "Укроборонпром" Павел Букин."
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15.03.2022 06:32
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Гниди касабська.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть фашистських *********
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15.03.2022 06:10 Ответить
РАШИЗМ = ФАШИЗМ
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15.03.2022 06:14 Ответить
рашизм>фашизм
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15.03.2022 07:13 Ответить
Хуже. Быдлофашизм
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15.03.2022 08:57 Ответить
Тільки що вернувся з Львова, куди перевозив жінку та дитину. Хочу подякувати волонтерам за людяність і їх роботу. От тільки на вокзалі мало лавок, а так тепимо. Щодо росіян - вони ціленаправлено перейшли до знищення наших виробничих потужностей, щоб поставити нас на коліна. Надіюсь, що і ракети в них швидко закінчиться, ракети також гроші коштують і немалі, скоро бусурмани видохнуться.
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15.03.2022 06:19 Ответить
А туда завезли новейшее оборудование, я писал зачем на границе с Мордором? Это же диверсия!

""Укроборонпром", на государственном предприятии "Шосткинский казенный завод "Импульс" (Шостка, Сумская область), который является одним из ключевых предприятий кластера высокоточного вооружения и боеприпасов "Укроборонпрома", создается новейший производственный центр, замыкает полный цикл производства артиллерийских боеприпасов и ракетного вооружения. Сейчас завершается установка десятков компьютеризированных высокотехнологичных станков . Об этом заявил генеральный директор концерна "Укроборонпром" Павел Букин."
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15.03.2022 06:32 Ответить
Притому ще й широко поінформували прессу,100% недопрацювання контррозвідки і діверсія серед тих хто приймав рішення
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15.03.2022 09:20 Ответить
вы меня извините, но, может, вы еще всем координаты точные дадите? Кто-нибудь тут головой думает или только языками почесать???
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15.03.2022 10:02 Ответить
Навіщо ти це пишеш? Щоб що? Щоб ще раз побомбили? Не пишіть взагалі нічого про наші військові об'єкти! Корисні ідіоти завдають не менше шкоди, ніж ворог!
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15.03.2022 10:05 Ответить
Голвне зберегти життя . Все матеріальне можна відбудувати за кошт росії. Нажаль це війна . А ракетам та літакам все одно , де розташоване підприємство . Ппо зараз невзмозі все закрити .Ці фашисти достають об'єкти по всій країні . Нажаль .
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15.03.2022 06:55 Ответить
Чому не евакувакуювали? 20 день війни
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15.03.2022 07:31 Ответить
Куди? Їхні ракети при нашій неповноцінній ППО досягають будь-якої точки України.
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15.03.2022 07:46 Ответить
Тому що подивись на карту де знаходиться Шостка
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15.03.2022 09:52 Ответить
вивеземо всі заводи з кацапстану в Україну
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15.03.2022 07:53 Ответить
нах той металобрухт?
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15.03.2022 08:57 Ответить
Там есть, например, немецкие станки ещё со времён рейха.

Если без хохм - вернуть украденное и что РФ закупала за рубежом.
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15.03.2022 09:44 Ответить
Там был пороховой завод+ изготовление капсулей для арты
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15.03.2022 09:51 Ответить
 
 