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Від початку вторгнення окупанти запустили по Україні понад 900 ракет, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Від початку вторгнення окупанти запустили по Україні понад 900 ракет, - Пентагон

Зазначається, що російські удари стають дедалі більш невибірковими з точки зору цілі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомив високопосадовець Міністерства оборони США.

За словами чиновника, за останні кілька днів російські сили не досягли значного прогресу, а майже всі досягнення Росії "в глухому куті". Натомість українці завдали ефективних ударів по російській бронетехніці, літаках, логістиці та засобах забезпечення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не має переваги в повітрі над Україною, ЗСУ вміло захищають свій простір, - Пентагон

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
Агонія.Ні нащо не здатна армія окрім як вбивати мирних жителів .
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15.03.2022 06:46
+9
Спасибо,что посчитали. Это очень помогает.
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15.03.2022 06:57
+5
Та до чого тут Схiд - головне грошi, нашi бiженцi тисячами iдуть в Эвропу, а на зустрiч колони фур з росiйськими номерами. Це як?
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15.03.2022 07:29
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Агонія.Ні нащо не здатна армія окрім як вбивати мирних жителів .
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15.03.2022 06:46 Відповісти
Рашизм =фашизм
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15.03.2022 06:51 Відповісти
дМитро, а сру-картинка буде?
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15.03.2022 08:51 Відповісти
по братски блд?
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15.03.2022 06:53 Відповісти
І шо?
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15.03.2022 06:53 Відповісти
такі понавбивали цивільних...
не розумію чому я не бачу на Цензорі те шо я бачу по амеріканьких новинах?
в упор і тупо розстрілюеться 9тиетажка....
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15.03.2022 06:53 Відповісти
все это можно увидеть в телеграме на информационных каналах! А на Цензоре информация запоздалая и в малом количестве. И понятно почему. Бутусов на войне, другие редакторы тоже. Сайт работает и то хорошо.
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15.03.2022 07:35 Відповісти
повірте мені я знаю всі новини за Україну першим ніж допосувачі Цензора.
і саме тому, шо би я знав їх першим - вбивають амеріканьських журналістів....
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15.03.2022 07:50 Відповісти
В нас не тільки цензор є
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15.03.2022 08:28 Відповісти
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15.03.2022 08:32 Відповісти
послухайте ви питали чому цензор не висвітлює всі новини. А вам сказав люди на війні. Ми користуємось телеграм каналами де найновіші, найшвідкіші новини і власними очима. Корочше кажучи ми знаємо новини першими ніж ваші журналісти. Хочете швидких нових тоді вам в телеграм канали.
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15.03.2022 08:50 Відповісти
почув вас...
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15.03.2022 08:58 Відповісти
Щоб я знав їх першим - вбивають амерИканьських журналістів.... і саме тому ???????????????

Який цинічний допис та блювотний треш... Тільки, попередні дописи та тривале перебування 3-15 на форумі, стримало мене від хамства.
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15.03.2022 08:58 Відповісти
не стримуйся, давай, чим я вже тебе так зобідив?
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15.03.2022 09:00 Відповісти
вгадуй із трьох разів, якщо цитування із виділенням- надто складно?
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15.03.2022 09:10 Відповісти
шось я не в настрої в 3 ночі відгадувати загадки.
або ти напряму кажеш шо не так і ми спокійно за все переговорим
або, без образ, я тебе пошлю туди де ти ще не був.
хочь і буде жаль, завжди вважав тебе адекватним.
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15.03.2022 09:18 Відповісти
цинізм зашкалює, воно мене пошле, а підеш сам.
Втомився "воювати", лягай спати... Проснешся, перечитай свій допис 15.03.2022 07:50 , потім мій 15.03.2022 08:58...
Журналіст загинув, щоб у тебе картинка в новинах була? *****, теж для картинки тут? Кого ти хочеш ще тут "добити", розстрілюванням 9-ти поверхового будинку орками? Тих хто в підвалі?
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15.03.2022 09:30 Відповісти
ти пяний?
бо твій допис - несінітниця.
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15.03.2022 09:32 Відповісти
патякнув зайве? Так напиши, що я не вірно трактую степінь твого занепокоєння у подачі новин з України для всього світу...
Мову вчиш, давно вже ж тут, не гризлись із тобою жодного разу- нахіба про алкоголь пишеш? Назюзюкався сам чи замасковані борошна?
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15.03.2022 09:40 Відповісти
дякую, лінгвіст - троешнік я.
як це твій остооній аргумент, то може і закінчyмо на сцьомому?
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15.03.2022 09:44 Відповісти
будь-кого, можна обізвати дурнем, окрім- справді дурня...

За виправляння помилок, дякувати не потрібно- це без лихих парфумів та прихованого змісту, заради досконалості... Ображатимешся, якщо це буде привселюдно, щоб задіти... Відчув щось таке?
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15.03.2022 09:50 Відповісти
ти, кінь обрізаний, мерін, таки нарвався.
на дай тобі англійську клаву і я б ще подивився як ти все на мові закляцаеш, полупідар незграбний... - початок.
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15.03.2022 09:56 Відповісти
просив же і не раз - тормози... - а які тормоза у казла?
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15.03.2022 10:00 Відповісти
змовчу і пропоную без лайки, як вам така пропозиция?
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15.03.2022 22:37 Відповісти
а нахіба, ти мені тепер викаєш? Перечитав суть написаного та докори сумління заграли за 09:56, та 10:00? Чи, дійшов зміст, цитованого мною у першому реченні 09:50 та усвідомив звідки це та навіщо на себе примірив?
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15.03.2022 23:02 Відповісти
не налаштваний на лайку бо не бачу сенсу.
не буде відповіді до першого вашого внятного коменту.
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15.03.2022 23:08 Відповісти
де ж ти, побачив від мене лайку? Давав тобі шанс (12,5 год), прибрати за собою.., і тільки потім- отримав моє фе...
А моя вподобайка за пропозицію порозуміння- чим не відповідь?
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15.03.2022 23:21 Відповісти
Підпишіться у вайбері на «молния» там оперативно поступають новини.
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15.03.2022 09:13 Відповісти
і душа і сердце болить за Україну розриваеться, але ж комусь робити треба?
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15.03.2022 09:27 Відповісти
******! путин сирию решил устроить.
И никто на западе против этих обстрелов ничего не делает! Ни пво, ни авиации!
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15.03.2022 06:54 Відповісти
Пентагон .! дякуєм шо сказали.а ми відчули
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15.03.2022 06:55 Відповісти
Україна не сломается
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15.03.2022 06:55 Відповісти
Спасибо,что посчитали. Это очень помогает.
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15.03.2022 06:57 Відповісти
ернічаніе тут ні до чого.
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15.03.2022 07:09 Відповісти
Тим паче,що не зовсім зрозуміло,що таке "ернічаніе".
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15.03.2022 07:20 Відповісти
ну як вам це не зрозуміло то балачок нема
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15.03.2022 07:56 Відповісти
Не балачок,а питань.)
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15.03.2022 08:06 Відповісти
та шо б тобі тока радість була....
і не тока тока, а ще і тільки ))
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15.03.2022 08:10 Відповісти
звичайно ж допомагає знати скільки осталося.
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15.03.2022 08:14 Відповісти
Вважаю..що тих ООН ОБСЄ. РадБезів...треба нах розганяти ..Можливо найдеться лідер і скаже їм в обличчя ,шо вони взагалі непотрібні і тільки чути про їх озабоченності..Пора створити один орган .який би регулював і контролював,щоб навіть кожна маленька країна відчувала себе в безпеці
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15.03.2022 06:59 Відповісти
Russia shells mosque in Mariupol, says Ukraine, as war continues
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15.03.2022 07:06 Відповісти
а Турция принимает рашистских граждан как ни в чем не бывало, восток - дело тонкое
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15.03.2022 07:20 Відповісти
Останні гроші забирає.
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15.03.2022 07:23 Відповісти
Огласите весь список пожалуйста! Сколько всего ракет?
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15.03.2022 07:11 Відповісти
Та до чого тут Схiд - головне грошi, нашi бiженцi тисячами iдуть в Эвропу, а на зустрiч колони фур з росiйськими номерами. Це як?
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15.03.2022 07:29 Відповісти
Скажіть скільки ще залишилось, де впадуть, скільки загине людей...ку..ва, бухгалтери.
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15.03.2022 07:20 Відповісти
от же ж зелене в нас сидить...
хто б яку помічь не дав, обосремо всіх - мало!
а за собою і не бачимо...
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15.03.2022 07:22 Відповісти
і тут все терба обісрати.
хто з бубою на травневі шашликі - бо війни не буде і не нагнітайте?
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15.03.2022 07:27 Відповісти
я ермак, я зеленьский, я венедіктова, я арахузнащо...
Руслан, шо в полі тока з вами нікуди не піде.
він цілиться в кацапню, не заважайте і він влучить тільки не заважайте,
своїми зеленими воплями.
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15.03.2022 07:34 Відповісти
Якби в 2014 р так помагали, то ніяких зелених єрмаків тут не завелося б. Був 1 Майдан, президент Ющенко. Похлопали по плечі і відвернулись. Вибрали Яника, стали в очі заглядати, не йди в Рашку, йди до нас. Вибрали Порошенка, Рашка напала, а нам зброю не дають, ембарго бачте у них. Прийшлось економіку на війну переводити, бізнес потрусити +пропаганда ворожа постаралась, от і маємо зелених.
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15.03.2022 08:37 Відповісти
прошу не плутати послідовність: ерефія напала- Вибрали Порошенка...
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15.03.2022 09:03 Відповісти
900 ракет?
По Сирии с кораблей за 2 обстрела союзниками было выпущено 1500 ракет.
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15.03.2022 07:36 Відповісти
брехня.
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15.03.2022 08:04 Відповісти
https://ban-dera.com/

Оставил включенным сайт в браузере - программа сделает все сама - малая, но помощь Украине!
лучше с компа - жрет трафик!
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15.03.2022 07:52 Відповісти
Ну і...? Порахуваи, маладца, а далі то що? Знову аззазбоченність? Створили ілюзію всебічної підтримки ДО раш агресії, а ПІСЛЯ - здриснули, мовляв, ми нічого не обіцяли. Кров наших дітей і мирних людей на ваших руках. Можна сказати, що навпіл з руССофашистами, боягузи нікчемні!

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15.03.2022 08:57 Відповісти
И сколько еще вы будете констатировать эту хуцню творимую ******? Сколько этот московитский ***** должен еще убить нас украинцев, чтобы вы почесались, неужели всех? ***** пора распять двух комуняцких ******* и всех их выродков за слив пиндосам ядерного оружия.
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15.03.2022 09:22 Відповісти
Другий фронт буде відкрито, коли виникне реальна можливість нам самим взяти мацкву.
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15.03.2022 09:47 Відповісти
если Zомби не ставят целью оккупацию, а создание марионеточного государства, каким образом они хотят получить лояльную Украину развернув терроризм мирного населения, уничтожая инфраструктуру и рабочие места на заводах?

Они косплеят США, хотят тоже как они в геополитику:
Причиной назывался отказ Ирака от сотрудничества с комиссией ООН по оружию массового поражения. Удары наносились по 97 целям, было выпущено 415 ракет морского и воздушного базирования «Томагавк»
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15.03.2022 10:18 Відповісти
 
 