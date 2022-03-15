Від початку вторгнення окупанти запустили по Україні понад 900 ракет, - Пентагон
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Зазначається, що російські удари стають дедалі більш невибірковими з точки зору цілі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомив високопосадовець Міністерства оборони США.
За словами чиновника, за останні кілька днів російські сили не досягли значного прогресу, а майже всі досягнення Росії "в глухому куті". Натомість українці завдали ефективних ударів по російській бронетехніці, літаках, логістиці та засобах забезпечення.
Топ коментарі
+18 Андрей Новодар 19ea7cea
показати весь коментар15.03.2022 06:46
+9 Garry Grant
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+5 Виталий Берестнев
показати весь коментар15.03.2022 07:29
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Будь ласка, зачекайте...
не розумію чому я не бачу на Цензорі те шо я бачу по амеріканьких новинах?
в упор і тупо розстрілюеться 9тиетажка....
і саме тому, шо би я знав їх першим - вбивають амеріканьських журналістів....
Який цинічний допис та блювотний треш... Тільки, попередні дописи та тривале перебування 3-15 на форумі, стримало мене від хамства.
або ти напряму кажеш шо не так і ми спокійно за все переговорим
або, без образ, я тебе пошлю туди де ти ще не був.
хочь і буде жаль, завжди вважав тебе адекватним.
Втомився "воювати", лягай спати... Проснешся, перечитай свій допис 15.03.2022 07:50 , потім мій 15.03.2022 08:58...
Журналіст загинув, щоб у тебе картинка в новинах була? *****, теж для картинки тут? Кого ти хочеш ще тут "добити", розстрілюванням 9-ти поверхового будинку орками? Тих хто в підвалі?
бо твій допис - несінітниця.
Мову вчиш, давно вже ж тут, не гризлись із тобою жодного разу- нахіба про алкоголь пишеш? Назюзюкався сам чи замасковані борошна?
як це твій остооній аргумент, то може і закінчyмо на сцьомому?
За виправляння помилок, дякувати не потрібно- це без лихих парфумів та прихованого змісту, заради досконалості... Ображатимешся, якщо це буде привселюдно, щоб задіти... Відчув щось таке?
на дай тобі англійську клаву і я б ще подивився як ти все на мові закляцаеш, полупідар незграбний... - початок.
не буде відповіді до першого вашого внятного коменту.
А моя вподобайка за пропозицію порозуміння- чим не відповідь?
И никто на западе против этих обстрелов ничего не делает! Ни пво, ни авиации!
і не тока тока, а ще і тільки ))
хто б яку помічь не дав, обосремо всіх - мало!
а за собою і не бачимо...
хто з бубою на травневі шашликі - бо війни не буде і не нагнітайте?
Руслан, шо в полі тока з вами нікуди не піде.
він цілиться в кацапню, не заважайте і він влучить тільки не заважайте,
своїми зеленими воплями.
По Сирии с кораблей за 2 обстрела союзниками было выпущено 1500 ракет.
Оставил включенным сайт в браузере - программа сделает все сама - малая, но помощь Украине!
лучше с компа - жрет трафик!
Они косплеят США, хотят тоже как они в геополитику:
Причиной назывался отказ Ирака от сотрудничества с комиссией ООН по оружию массового поражения. Удары наносились по 97 целям, было выпущено 415 ракет морского и воздушного базирования «Томагавк»