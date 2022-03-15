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Південна Корея надасть Україні військову матеріальну та медичну допомогу

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном Війна в Україні

Південна Корея надасть Україні військову матеріальну та медичну допомогу

Південна Корея надасть Україні військову допомогу нелетального характеру, таку як куленепробивні шоломи та ковдри, а також предмети медичного призначення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Пакет матеріально-технічної підтримки, який Південна Корея планує направити в Україну, оцінюється в 1 млрд. вон (понад $804 тис.). Він складається приблизно з 20 предметів, включно з наметами, їжею, готовою до вживання, покривала та аптечки першої допомоги.

"Щодо деталей, зокрема того, як допомога буде надсилатися, та інших конкретних пов'язаних із цим питань, консультації тривають", - заявив представник міністерства оборони Пу Син Чхан.

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Автор: Наталя Джума
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15.03.2022 07:38 Відповісти
Головне, коли доставлять, не пускайте туди ДБР, щоб перешкодити їм розмістити там маячок!
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15.03.2022 12:37 Відповісти
к
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16.03.2022 11:27 Відповісти
Ковдры - це добре .
АЛЕ потрібні средства тактической медицини
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15.03.2022 07:45 Відповісти
Софія, намагання зараховано та краще пізно , чим ніколи....
Але, що таке засоби тактичної медицини?
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15.03.2022 08:18 Відповісти
два тижні будуть надзвичайно складними, як на дипломатичному так і військовому плані...
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15.03.2022 07:46 Відповісти
за Мивину и за одялки спасибо, но все украинцы должны знать единственные иностранные автогиганты, которые не ушли с рашки это корейцы, полный игнор этих машин
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15.03.2022 09:36 Відповісти
Юж.корейцы еще и танки у рашки покупали и бмп-3
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15.03.2022 09:55 Відповісти
Шоб вам так в корейскую войну помогали всем Миром, ироды!
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15.03.2022 09:54 Відповісти
 
 