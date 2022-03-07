Південна Корея заборонила операції з Російским Центробанком

Влада Південної Кореї посилила фінансові санкції проти Росії, заборонивши операції з російським Центробанком.

Про це повідомило російське видання РБК, інформує Цензор.НЕТ.

Міністерство закордонних справ Південної Кореї також заявило, що ухвалило рішення заблокувати будь-які активи російського центрального банку в вонах.

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Раніше Moody's знизило суверенний рейтинг Росії до переддефолтного рівня Ca. Агентство вважає, що останні приписи Банку Росії та указ Володимира Путіна різко підвищують ймовірність того, що Росія не зможе своєчасно виконувати транскордонні платежі за держборгом.

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