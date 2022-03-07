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Південна Корея заборонила операції з Російским Центробанком
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Влада Південної Кореї посилила фінансові санкції проти Росії, заборонивши операції з російським Центробанком.
Про це повідомило російське видання РБК, інформує Цензор.НЕТ.
Міністерство закордонних справ Південної Кореї також заявило, що ухвалило рішення заблокувати будь-які активи російського центрального банку в вонах.
Раніше Moody's знизило суверенний рейтинг Росії до переддефолтного рівня Ca. Агентство вважає, що останні приписи Банку Росії та указ Володимира Путіна різко підвищують ймовірність того, що Росія не зможе своєчасно виконувати транскордонні платежі за держборгом.
Топ коментарі
+4 NCG
показати весь коментар07.03.2022 08:27
+3 Сергей Осадчий bf081de4
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+1 Larissa Kora 56c14f78
показати весь коментар07.03.2022 08:31
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Будь ласка, зачекайте...
или позже дефолт?
хотя они постоянно врут, могут и дефолт не объявлять
там они собираются долги отдавать в рублях)))
идиоты
Буханка хліба - злиток золота.
"- Где ты видел такие цены?!!!
- а ты походи по базару... поторгуйся... "
Globus Globusovichev
Масква Сити застелили соломой, ибо участились случаи когда инвесторы падали из окна при мойке стёкл и даже подоконников.
Мамкин Трейдер
Вчера блогер-инвестор опубликовал статью со скринами как потерял капитал в 200 млн руб., осталось 18 млн.
MonetaryPolicy
ALIEXPRESS пересчитывает курс по 174 на сейчас....
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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