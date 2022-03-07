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Південна Корея заборонила операції з Російским Центробанком

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Влада Південної Кореї посилила фінансові санкції проти Росії, заборонивши операції з російським Центробанком.

 Про це повідомило російське видання РБК, інформує Цензор.НЕТ.

Міністерство закордонних справ Південної Кореї також заявило, що ухвалило рішення заблокувати будь-які активи російського центрального банку в вонах.

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Раніше Moody's знизило суверенний рейтинг Росії до переддефолтного рівня Ca. Агентство вважає, що останні приписи Банку Росії та  указ Володимира Путіна різко підвищують ймовірність того, що Росія не зможе своєчасно виконувати транскордонні платежі за держборгом.

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Топ коментарі
+4
интересно на этой недели
или позже дефолт?
хотя они постоянно врут, могут и дефолт не объявлять
там они собираются долги отдавать в рублях)))
идиоты
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07.03.2022 08:27
+3
Нехай краще золото готують. НіЮ не на продаж - на обмін.
Буханка хліба - злиток золота.
"- Где ты видел такие цены?!!!
- а ты походи по базару... поторгуйся... "
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07.03.2022 08:36
+1
Кацапи почали "ліхорадочно" згадувати з ким ще вони друзі, хто їх любить і з ким ще торгуватимуть.
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07.03.2022 08:31
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интересно на этой недели
или позже дефолт?
хотя они постоянно врут, могут и дефолт не объявлять
там они собираются долги отдавать в рублях)))
идиоты
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07.03.2022 08:27 Відповісти
борги будуть віддавати територіями
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07.03.2022 09:01 Відповісти
полные
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07.03.2022 08:28 Відповісти
Кацапи почали "ліхорадочно" згадувати з ким ще вони друзі, хто їх любить і з ким ще торгуватимуть.
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07.03.2022 08:31 Відповісти
Нехай краще золото готують. НіЮ не на продаж - на обмін.
Буханка хліба - злиток золота.
"- Где ты видел такие цены?!!!
- а ты походи по базару... поторгуйся... "
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07.03.2022 08:36 Відповісти
яке золото, фуфлі з депозитів не можуть зняти, відтерміновують на 14-20 березня. І що буде 8 березня ще ніхто не знає.
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07.03.2022 09:02 Відповісти
Сингапур и Гонконг тоже должны запретить.
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07.03.2022 08:38 Відповісти
Гонконг это Китай уже
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07.03.2022 08:44 Відповісти
мордорский банк иди *****
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07.03.2022 08:43 Відповісти
новини інвестфорумів кацапії :

Globus Globusovichev


Масква Сити застелили соломой, ибо участились случаи когда инвесторы падали из окна при мойке стёкл и даже подоконников.

Мамкин Трейдер



Вчера блогер-инвестор опубликовал статью со скринами как потерял капитал в 200 млн руб., осталось 18 млн.



MonetaryPolicy



ALIEXPRESS пересчитывает курс по 174 на сейчас....
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07.03.2022 08:52 Відповісти
Коротко..
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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07.03.2022 08:52 Відповісти
 
 