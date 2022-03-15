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У Києві пошкоджено фасад будівлі станції "Лукянівська" - поїзди там не зупинятимуться
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вибуховою хвилею пошкоджено фасад будівлі станції "Лукянівська", та службові приміщення.
Про це повідомляє Київський метрополітен, інформує Цензор.НЕТ.
Під час руху поїзди не зупинятимуться на станції.
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Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар15.03.2022 08:16 Відповісти Мені подобається 5
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Джони Ток
показати весь коментар15.03.2022 09:10 Відповісти Мені подобається 0
Alex M cfe57e54
показати весь коментар15.03.2022 09:20 Відповісти Мені подобається 1
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