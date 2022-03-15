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Київ (13851) Метрополітен (759)

У Києві пошкоджено фасад будівлі станції "Лукянівська" - поїзди там не зупинятимуться

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вибуховою хвилею пошкоджено фасад будівлі станції "Лукянівська", та службові приміщення.

Про це повідомляє Київський метрополітен, інформує Цензор.НЕТ.

Під час руху поїзди не зупинятимуться на станції.
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15.03.2022 08:16 Відповісти
видали повідомлення нагайно
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15.03.2022 09:10 Відповісти
я то видалив, але ти думаеш, що вони не знають куди цілять? Там величезні букви на будівлі з картинкою що саме виробляюсь
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15.03.2022 09:20 Відповісти
 
 