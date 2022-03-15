20 народних депутатів втекли з України після початку війни

Близько 20 народних депутатів втекли з країни після початку військової агресії Росії на нашу державу.

Про це повідомив в ефірі телемарафону віце спікер Олександр Корнієнко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Віце спікер не став називати їхні прізвища, лише зауважив, що ці депутати і раніше мали колабораціоністську позицію.

Також Корнієнко повідомив, що депутатів зараз знаходяться на сесії ПАРЄ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський снаряд влучив у приватний будинок на столичних Осокорках, - ДСНС. ФОТО