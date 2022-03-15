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20 народних депутатів втекли з України після початку війни
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Близько 20 народних депутатів втекли з країни після початку військової агресії Росії на нашу державу.
Про це повідомив в ефірі телемарафону віце спікер Олександр Корнієнко, повідомляє Цензор.НЕТ.
Віце спікер не став називати їхні прізвища, лише зауважив, що ці депутати і раніше мали колабораціоністську позицію.
Також Корнієнко повідомив, що депутатів зараз знаходяться на сесії ПАРЄ.
Топ коментарі
+65 Юрій Петрович c92ca1ad
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+42 Ivan Naumeiko 6ad19381
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Десятиліття йдуть. Минають покоління.
3 березня у залі було менше 300 депутатів.
ФИО ВСЕХ ПОИМЁННО!!!!!!!!!!!
111 Саття плаче по ним. Держзрада, як і по Суркісам і олігархам.
На задньому плані вродє як Аліна Михайлова.