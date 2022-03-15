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20 народних депутатів втекли з України після початку війни

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

20 народних депутатів втекли з України після початку війни

Близько 20 народних депутатів втекли з країни після початку військової агресії Росії на нашу державу.

Про це повідомив в ефірі телемарафону віце спікер Олександр Корнієнко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Віце спікер не став називати їхні прізвища, лише зауважив, що ці депутати і раніше мали колабораціоністську позицію.

Також Корнієнко повідомив, що  депутатів зараз знаходяться на сесії ПАРЄ.

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Топ коментарі
+65
що за недомолвки?Прізвища в студію!
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15.03.2022 08:52
+42
Увесь ОПЗЖ.
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15.03.2022 08:54
+29
Закінчиться війна ..на палю
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15.03.2022 08:52
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Я так думаю що і після війни вони будуть шоколаді, їх потрібно тільки физично знищувати як скажених собак, бо вони все зробили щоб нашу неньку ця орда знищувала. Слава Україні!!!! Смерть зрадникам!!!!
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15.03.2022 09:33 Відповісти
А що заважає позбавити цих депутатів-зрадників мандатів? Чи у моносброд своїх друганів із опзж не хоче кидонути?
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15.03.2022 09:34 Відповісти
Там скоріш всього окрім пзж є слуги,тому він «стєсняєтся»!
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15.03.2022 09:34 Відповісти
Їм, потрібен,цей безцінний Ресурс!!!
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15.03.2022 09:35 Відповісти
Ніщо незмінюється в Піднебесній...!
Десятиліття йдуть. Минають покоління.
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15.03.2022 09:34 Відповісти
Фамилии в студию
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15.03.2022 09:34 Відповісти
Несподівайтеся
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15.03.2022 09:36 Відповісти
Я вот жду расстрельные русские списки. Просто чтобы узнать кого же они хотели убить больше всего. Но их уже месяц не показывают отчего-то.
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15.03.2022 09:54 Відповісти
Думаю,що цифри тре збільшити раз в десять!Де "слуги"?Агов?
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15.03.2022 09:39 Відповісти
ОПЗЖ це російські найманці. Іх треба знищувати як російських диверсантів.
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15.03.2022 09:40 Відповісти
ВОТ И НЕ ПУСКАЙТЕ ИХ БОЛЬШЕ !!!
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15.03.2022 09:59 Відповісти
Батьківщина має знати імена своїх "героїв"
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15.03.2022 10:01 Відповісти
Прізвища "народних хероїв" в студію. Народ має знати кому довіряв свої долі, долі своїх дітей та країни. Ще й зарплатню платив та пільги на тарілочці надавав.
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15.03.2022 10:02 Відповісти
БРЕШЕ - набагато більше.
3 березня у залі було менше 300 депутатів.
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15.03.2022 10:05 Відповісти
Чого ламаєшся, як целка ? Прізвища депутатів, українці повинні знати зрадників Вітчизни. Ворушіться, чорт вас забирай. Ти знаєш чоловіче, що москаль зробив В Маріуполі ? Скільки мирних мешканців загинуло.
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15.03.2022 10:10 Відповісти
Знаете я очень сопереживаю Нашим людям в Марике...но с другой стороны...если отойти от личных трагедий...то получается кто у нас за ОПЗЖ голосовал?
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15.03.2022 10:32 Відповісти
Дивно що нема прізвищ. Це що, державна таємниця? Українці мають знати своїх "героїв". Подвійні стандарти? Чому і за яких обставин відпустили відімого ворога України Медведчука??? Хто за це відповість? Воїни гинуть на фротні, захищаючи країну, а скоти в тилу чинять зраду!
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15.03.2022 10:20 Відповісти
Скорее всего все они военнообязанные. А это уже прямая госизмена!
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15.03.2022 10:23 Відповісти
вся ОПЗЖ втекла. За деяким винятком.
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15.03.2022 10:25 Відповісти
Нє. ОПеЗаЖопи втекли ще перед початком війни. Ківа і Рабінович, наприклад. Бо вони, як кацапські консерви, вже знали про війну, що насувається.
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15.03.2022 10:36 Відповісти
Рабінович і іже з ними?
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15.03.2022 10:26 Відповісти
А чому не пишуть прізвища та з якой фракції? Ну, про Ківі та Мертвечука і так всім відомо, а ще хто?
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15.03.2022 10:41 Відповісти
Думаю там є і за "майбах"!
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15.03.2022 10:43 Відповісти
А де пацріот Коля Катлєта? А Бабця в якій країні чергову підтяжку, та промову на Майдан репетирує - "Любі мої!! Ви ж знаєте, як я за вас переживала, як я всім серцем була з вами!"
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15.03.2022 10:45 Відповісти
Если это народные избранники значит фигуры публичные!
ФИО ВСЕХ ПОИМЁННО!!!!!!!!!!!
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15.03.2022 11:00 Відповісти
Близько 20 народних депутатів втекли з країни після початку військової агресії Росії на нашу державу. Джерело: https://censor.net/ua/n3325217


111 Саття плаче по ним. Держзрада, як і по Суркісам і олігархам.
На задньому плані вродє як Аліна Михайлова.
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15.03.2022 11:12 Відповісти
не успели вырезать гадов...
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15.03.2022 11:36 Відповісти
Реквизировать имущество в пользу государства,обьявить в международный розыск как предателей
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15.03.2022 12:35 Відповісти
А хто знає де зараз шифір і інші з кварталу хоч хтось допомагає армії народу Україні?
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15.03.2022 14:44 Відповісти
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