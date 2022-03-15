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Ціни на нафту продовжують падати

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Ціни на нафту продовжують падати

Ціни на нафту продовжили падіння у вівторок, 15 березня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ліга.

"Очікування позитивного розвитку подій у російсько-українських переговорах про припинення вогню зміцнили сподівання на пом'якшення напруженості на світовому ринку нафти", – сказав Тосітака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities Co Ltd.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 4,4%, до $102,16 за барель після падіння більш ніж на $6 до $100,05 на початку сесії. Нафта марки WTI вперше з 1 березня впала нижче за рівень $100, впавши на 4,2% до $98,43 за барель.

"Навіть у разі припинення вогню ціни на нафту, як очікується, залишаться на високому рівні, оскільки спроби Заходу ізолювати Москву за допомогою санкцій продовжуватимуться, утримуючи світовий ринок нафти у напруженому стані", – сказав Цуесі Уено, старший економіст Дослідницького інституту NLI.

"Тим не менше, недавнє падіння на ринку нафти сталося через те, що деякі інвестори згорнули свої довгі позиції, оскільки вони все більше переймаються нещодавньою волатильністю", – сказав він.

Нові блокування для стримування пандемії COVID-19 у Китаї також викликали стурбованість щодо уповільнення попиту, сказав він.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
Родовища нафти раші будуть конфісковані: контрибуція.
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15.03.2022 10:17
+20
Коротко
..
Мордор та ***** повинен бути знищений .Крапка.
..
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15.03.2022 10:17
+14
Гамількар Барка 25%



Говорять, що вже за пару тижнів, російські банкомати, замість видачі готівки, будуть демонструвати зображення х*я, а схамовлена ​​сума, буде списуватися за перегляд цього зображення.
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15.03.2022 10:22
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Родовища нафти раші будуть конфісковані: контрибуція.
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15.03.2022 10:17 Відповісти
Коротко
..
Мордор та ***** повинен бути знищений .Крапка.
..
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15.03.2022 10:17 Відповісти
Гамількар Барка 25%



Говорять, що вже за пару тижнів, російські банкомати, замість видачі готівки, будуть демонструвати зображення х*я, а схамовлена ​​сума, буде списуватися за перегляд цього зображення.
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15.03.2022 10:22 Відповісти
15 апреля у них срок платить. х#йло сказало "рублями заплатим". стратег!
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15.03.2022 10:28 Відповісти
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15.03.2022 10:35 Відповісти
Не знаєте,що там з COVID? Хочу трохи розслабитись
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15.03.2022 10:25 Відповісти
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15.03.2022 10:28 Відповісти
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15.03.2022 10:34 Відповісти
это у грефа надо спросить, он эксперт
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15.03.2022 10:41 Відповісти
Только цены на марку Urals не указали почему-то. По слухам, ее и со скидкой 30% не очень хотят брать.
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15.03.2022 10:44 Відповісти
Індія купила зі знижкою 3млн.бочок ще й доставка і страховка за рахунок рашки.
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15.03.2022 14:06 Відповісти
 
 