У Києві запроваджують комендантську годину на два дні
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У Києві запроваджується комендантська година відсьогодні з 20:00. Вона триватиме включно до 7:00 17 березня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву мера столиці Віталія Кличка в телеграм-каналі.
"Із 20:00 15 березня до 7:00 17 березня - комендантська година в Києві. Тому прошу всіх киян підготуватися до того, що дві доби доведеться бути вдома або, у разі сигналу тривоги, - в укритті", - написав Кличко.
За рішенням військового командування, відсьогодні,15 березня, з 20:00 – в Києві запроваджується комендантська година.
Заборонено пересування містом без спецперепусток. Виходити можна тільки, щоб дойти до укриття.
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bezmegh
показати весь коментар15.03.2022 12:14 Відповісти Мені подобається 0
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