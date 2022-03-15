Ізраїль замінив безвіз електронними дозволами для України
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Держава Ізраїль запровадила правила в’їзду для громадян України, функцію візи виконуватиме спецдозвіл від МВС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Громадяни, що раніше купили квитки до аеропорту Тель-Авіва та планували скористатися правом на безвізовий в’їзд, стикаються з відмовою у посадці та з вимогою надати візу. Утім, наразі формально діє угода про безвізовий режим, через що отримання візи не є стандартною практикою; також є проблеми з отриманням візи тими, хто виїхав з України через бойові дії і не має легалізації у державі перебування.
Як пояснюють українські дипломати, Ізраїль справді скасував можливість звичного безвізового в’їзду, але запровадив альтернативний порядок авторизації поїздки – дозволи на неї надає МВС.
"Прибуття до Ізраїлю та посадка на рейс здійснюються за умови наявності попереднього дозволу МВС Ізраїлю", - пояснює посольство.
На сайті МВС Ізраїлю створена електронна форма на отримання такого дозволу.
Також, якщо громадянин України бажає приїхати до Ізраїлю на запрошення громадянина Ізраїлю, громадянин Ізраїлю зобов'язаний підписати декларацію для запрошеного. Ця декларація має бути заповнена до подання заявки на отримання дозволу МВС для в’їзду.
"Ізраїль не приймає біженців з України... Особи, які намагаються в’їхати до Ізраїлю в статусі туристів (наприклад, ви просто хочете перечекати завершення війни в Ізраїлі чи маєте в Ізраїлі друзів, родичів, які не мають статусу в Ізраїлі), не можуть безперешкодно в’їхати в країну", - наголошує посольство.
Будь ласка, зачекайте...
Адже, привiт, кацапе.
И хватает же вам еще цинизма писать такое.... Хотя для вашей нацианальности - ничего удивительного
https://censor.net/ru/photo_news/3099779/golodomor_organizovala_internatsionalnaya_prestupnaya_gruppirovka_a_ne_evrei_istorik_bigun_ob_antisemitskom
Бо ты похоже питекантроп.
"Из материалов уголовного дела Службы безопасности Украины 2009-2010 годов следует, что организаторами Голодомора были руководители Коммунистической партии и правительства СССР и УССР Иосиф Сталин (грузин), Вячеслав Молотов (русский), Лазарь Каганович (еврей), Павел Постышев (русский), Станислав Косиор (поляк), Влас Чубарь (украинец) и Мендель Хатаевич (еврей). Имеем действительно интернациональную преступную организацию! Голодомор как геноцид украинцев был задуман и осуществлен не какой-то отдельной нацией, а коммунистическим тоталитарным режимом, которому служили люди различного происхождения. Хотя выполняли они приказы центра - Москвы" Источник: https://censor.net/ru/p3099779
Я бы очень хотел, чтобы Израиль помог Украине оружием, ПВО прочим. И поверьте, я не знаю никого, кто бы не хотел вам помочь. Но не злитесь на тех, кто не может этого сделать в силу определенных причин. Эти страны просто боятся за своих людей. Турция тоже ведь отказалась поддержатъ экон. санкции против России. Но как-то турок здесь не ругают. Израильски народ стоит на вашей стороне, не путайте народ с политиками.
Я хочу сказать украинцам: все вами восхищаются, поверьте. Израильтяне тоже. И помогают, чем могут. И многие уже воюют за вас. Слава Украине!
(Neville Chamberlain)
Вже було...
Израиль уже принял не такое уж малое количество украинских беженцев в процентном соотношении к его населению, это два.
В соответствии с международным законодательством, ратифицированным Украиной, беженцы не выбирают страну пребывания куда хочеться - они переходят границу и идут в ближайшую безопасную страну. То что европа открыла страны как меню на выбор - это ещё очень повезло и их добрая воля тех стран которые принимают. Израиль не находиться рядом, не обязан принимать беженцев из другого региона. Для тех кто в башне - Израиль до сих пор находиться в состоянии непрекращающейся войны, так чего туда переть? Это три.
Израиль воюет против рашиных прокси уже много лет и Украина не сильно им помогала, и ещё при союзе украинские харьковские танки были отправлены на войну против Израиля. И военные советники тоже. И последние годы Украина голосовала против Израиля в ООН, в угоде раше. Это четыре.
Израиль помогает Украине и гуманитаркой, и врачами, и лекарствами, и в военном плане - о чём никто населению докладывать не будет. Но израильские военный спецы в Украине есть. Это пять.
Любой срач против Израиля или евреев - это традиционно московитский срач. Слышищь антисемтиский срач - перед тобой переодетый рашист. И неважно какие аргументы они приводят. Это шесть.
Украина традиционно сотрудничала с евреями еще со времён затопления Черного Моря, когда масса людей из азова перебрались в левант - современный Израиль и Ливан. Потом их потомки вернулись в приазовье и Украину. В запорожской сечи было немало казаков-евреев, выкрещенных. Киевская Русь во многом обагатилась благодаря хазарам-евреям и их купцам после войны. Именно поэтому рашистам нужно разделить народы, отделить украинцев и евреев - потому что совместно они всегда представляют силу и очень мощную. Это семь.
Ну, и хватит пока.
Ізраїль чітко слідує одним курсом з російським кораблем. Побажаємо обом швидше звалити подалі від нашого берега.