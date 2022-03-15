УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12858 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїЗа кордономВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
8 802 126
війна (56620) Ізраїль (1230) Україна (5215)

Ізраїль замінив безвіз електронними дозволами для України

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном Війна в Україні

Ізраїль замінив безвіз електронними дозволами для України

Держава Ізраїль запровадила правила в’їзду для громадян України, функцію візи виконуватиме спецдозвіл від МВС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Громадяни, що раніше купили квитки до аеропорту Тель-Авіва та планували скористатися правом на безвізовий в’їзд, стикаються з відмовою у посадці та з вимогою надати візу. Утім, наразі формально діє угода про безвізовий режим, через що отримання візи не є стандартною практикою; також є проблеми з отриманням візи тими, хто виїхав з України через бойові дії і не має легалізації у державі перебування.

Як пояснюють українські дипломати, Ізраїль справді скасував можливість звичного безвізового в’їзду, але запровадив альтернативний порядок авторизації поїздки – дозволи на неї надає МВС.

"Прибуття до Ізраїлю та посадка на рейс здійснюються за умови наявності попереднього дозволу МВС Ізраїлю", - пояснює посольство.

На сайті МВС Ізраїлю створена електронна форма на отримання такого дозволу.

Також, якщо громадянин України бажає приїхати до Ізраїлю на запрошення громадянина Ізраїлю, громадянин Ізраїлю зобов'язаний підписати декларацію для запрошеного. Ця декларація має бути заповнена до подання заявки на отримання дозволу МВС для в’їзду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ізраїль офіційно засудив вторгнення РФ до України

"Ізраїль не приймає біженців з України... Особи, які намагаються в’їхати до Ізраїлю в статусі туристів (наприклад, ви просто хочете перечекати завершення війни в Ізраїлі чи маєте в Ізраїлі друзів, родичів, які не мають статусу в Ізраїлі), не можуть безперешкодно в’їхати в країну", - наголошує посольство.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+28
*****, и это те, кого прятали украинцы в своих подвалах во время 2-й мировой? Черт
показати весь коментар
15.03.2022 11:56
+17
Запомним, суки, запомним.
показати весь коментар
15.03.2022 11:58
+13
И это при том что у нас во власти сплошняком израильские соплеменники. Сюрреализм по еврейски
показати весь коментар
15.03.2022 11:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А дуже просто. Я не знаю і не хочу знати, чиї це ресурси. Я просто сам аналізую, достовірна ця інфірмація чи ні. Я маю власний розсуд. Ніякий я не українофоб, не вигадуй собі картинки. І взагалі мені на твою думку начхати. Я як був киянин, так ним і залишусь. Ти ще не народився, коли я вже у Києві жив та працював.
показати весь коментар
16.03.2022 13:33 Відповісти
"Любой срач против Израиля или евреев - это традиционно московитский срач. Слышищь антисемтиский срач - перед тобой переодетый рашист. И неважно какие аргументы он приводит."

Адже, привiт, кацапе.
показати весь коментар
16.03.2022 13:40 Відповісти
Німці покаялися, що вбивали євреїв, а ви ні. Тому я у Німеччині.
показати весь коментар
15.03.2022 15:43 Відповісти
а вы покаялись за голодомор, ж2 сраная??
показати весь коментар
15.03.2022 18:47 Відповісти
Голодомор вам устроил Сталин, а не евреи. И среди НКВДистов, среди тех, кто отбирал у крестьян последнее, было гораздо больше русских и украинцев, чем евреев.
показати весь коментар
15.03.2022 19:24 Відповісти
жаль не умею картинки вставлять. Но найдется может кто чтобы вам повылазило, лица какой национальности руководили голодмором, НЭПом и продразверсткой.
И хватает же вам еще цинизма писать такое.... Хотя для вашей нацианальности - ничего удивительного
показати весь коментар
15.03.2022 19:31 Відповісти
Напрасно ты гордишься твоей национальностью. Похоже, больше тебе гордитъся нечем.
показати весь коментар
15.03.2022 19:33 Відповісти
Почитай здесь хотя бы для общего развития:
https://censor.net/ru/photo_news/3099779/golodomor_organizovala_internatsionalnaya_prestupnaya_gruppirovka_a_ne_evrei_istorik_bigun_ob_antisemitskom
Бо ты похоже питекантроп.
показати весь коментар
15.03.2022 19:41 Відповісти
так это вы из-за Иона Якир, Лазарь Каганович и Мендель Хатаевич Голодомор не признаете??
показати весь коментар
15.03.2022 20:02 Відповісти
Кто это вы? Я признаю Голодомор и все, кого я знаю, признают. Каждому нормальному человеку ясно, что это был геноцид украинского народа. И те среди евреев, кто были причастны к этому, преступники. Но Голодомор организовали не евреи, это ложь.

"Из материалов уголовного дела Службы безопасности Украины 2009-2010 годов следует, что организаторами Голодомора были руководители Коммунистической партии и правительства СССР и УССР Иосиф Сталин (грузин), Вячеслав Молотов (русский), Лазарь Каганович (еврей), Павел Постышев (русский), Станислав Косиор (поляк), Влас Чубарь (украинец) и Мендель Хатаевич (еврей). Имеем действительно интернациональную преступную организацию! Голодомор как геноцид украинцев был задуман и осуществлен не какой-то отдельной нацией, а коммунистическим тоталитарным режимом, которому служили люди различного происхождения. Хотя выполняли они приказы центра - Москвы" Источник: https://censor.net/ru/p3099779
показати весь коментар
15.03.2022 22:25 Відповісти
При этом помогать россии и целоваться в десны политическим элитам Израиля это не мешает. Друг нашего врага - наш враг. В Украине большая община и история и много людей с еврейским корнями. Я так понимаю просто в Израиле много репатриантов с ватными мозгами - раньше как хорошо жили в сысысер. Вот эти ватники там лоббируют интересы фашистского государства россия.
показати весь коментар
15.03.2022 12:58 Відповісти
Ты не прав. В Израиле большинство людей поддерживают Украину. А ватники есть везде, например в Германии, где я живу, их очень много. Но тебя же не это интересует, а дает ли страна вам оружие?
показати весь коментар
15.03.2022 13:05 Відповісти
Ты и сам ватопитек.
показати весь коментар
15.03.2022 13:12 Відповісти
Ну это уже по-детски. Я не обижаюсь.
показати весь коментар
15.03.2022 13:18 Відповісти
Недавно вы немцев ругали хуже, чем израильтян. Пока те не дали оружие и не остановили Сев. поток 2. Но это сделало правительство Германии, а народ остался такой же, как и был.
Я бы очень хотел, чтобы Израиль помог Украине оружием, ПВО прочим. И поверьте, я не знаю никого, кто бы не хотел вам помочь. Но не злитесь на тех, кто не может этого сделать в силу определенных причин. Эти страны просто боятся за своих людей. Турция тоже ведь отказалась поддержатъ экон. санкции против России. Но как-то турок здесь не ругают. Израильски народ стоит на вашей стороне, не путайте народ с политиками.
показати весь коментар
15.03.2022 13:13 Відповісти
Злятся это тут. Здесь на форме стабильно больше половины истеричек. Не обращайте внимания. На счет немцев не согласен. Не так давно в Берлине их вышло больше 30 тыс на проукраинский митинг. Для сонных бюргеров это очень много! А то что там есть вата которая любит родину издалека...ну это проблема да. Их бы конечно все разом вернуть на историческую родину.
показати весь коментар
15.03.2022 13:18 Відповісти
Согласен. Нормальных людей больше.
Я хочу сказать украинцам: все вами восхищаются, поверьте. Израильтяне тоже. И помогают, чем могут. И многие уже воюют за вас. Слава Украине!
показати весь коментар
15.03.2022 13:23 Відповісти
"My good friends, for the second time in our history, a British Prime Minister has returned from Germany bringing peace with honour. I believe it is peace for our time... Go home and get a nice quiet sleep."
(Neville Chamberlain)
Вже було...
показати весь коментар
15.03.2022 13:30 Відповісти
Это инфо-деза вброс, и далеко не первый на цензоре. цензору нужно пошерстить редакцию, а то их много было за последние годы. Это требование появилась давно еще с начала пандемии ковида когда войны не было. Это раз.

Израиль уже принял не такое уж малое количество украинских беженцев в процентном соотношении к его населению, это два.

В соответствии с международным законодательством, ратифицированным Украиной, беженцы не выбирают страну пребывания куда хочеться - они переходят границу и идут в ближайшую безопасную страну. То что европа открыла страны как меню на выбор - это ещё очень повезло и их добрая воля тех стран которые принимают. Израиль не находиться рядом, не обязан принимать беженцев из другого региона. Для тех кто в башне - Израиль до сих пор находиться в состоянии непрекращающейся войны, так чего туда переть? Это три.

Израиль воюет против рашиных прокси уже много лет и Украина не сильно им помогала, и ещё при союзе украинские харьковские танки были отправлены на войну против Израиля. И военные советники тоже. И последние годы Украина голосовала против Израиля в ООН, в угоде раше. Это четыре.

Израиль помогает Украине и гуманитаркой, и врачами, и лекарствами, и в военном плане - о чём никто населению докладывать не будет. Но израильские военный спецы в Украине есть. Это пять.

Любой срач против Израиля или евреев - это традиционно московитский срач. Слышищь антисемтиский срач - перед тобой переодетый рашист. И неважно какие аргументы они приводят. Это шесть.

Украина традиционно сотрудничала с евреями еще со времён затопления Черного Моря, когда масса людей из азова перебрались в левант - современный Израиль и Ливан. Потом их потомки вернулись в приазовье и Украину. В запорожской сечи было немало казаков-евреев, выкрещенных. Киевская Русь во многом обагатилась благодаря хазарам-евреям и их купцам после войны. Именно поэтому рашистам нужно разделить народы, отделить украинцев и евреев - потому что совместно они всегда представляют силу и очень мощную. Это семь.

Ну, и хватит пока.
показати весь коментар
15.03.2022 13:00 Відповісти
Просто в Ізраїлі, за іронією долі, на вершині влади опинився прихильник рятувати росію традиційним для неї способом, бо, бач, його проеки виїхали до Америки з Російської імперії. Про межу осілості воно, певно нічого не чуло, тому й ставить знак рівності між Російською імерією та РФ. "Бенет отмечался неоднократно как убеждённый сторонник двухсторонних контактов между Израилем и Россией, а также и дальнейшего укрепления этих связей. В 2013 году, в своём выступлении в рамках проекта встреч с израильскими политиками в нью-йоркском центре YMCA, Бенет высказался: «У Израиля тесные и прочные, даже тёплые отношения с Россией. У нас много выходцев из России живут в Израиле. У меня у самого предки приехали в Израиль из Российской Империи, нас многое связывает. Российские лидеры и президент Путин делают много для того, чтобы у нас цели совпадали, а всякого рода несогласия очень быстро разрешались. Конечно, есть большие вопросы со связями с террористами и Ираном, но эти вопросы сложные и долгоиграющие. Я считаю, что Россия надёжный сторонник Израиля» (С) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82,_%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8
показати весь коментар
15.03.2022 13:06 Відповісти
ввести визовый режим гражданам Израиля для посещения Украины.Обязать желающих посетить Украину обосновать цель своего виз0ита.ограничить приём поломников -израильтян до приемлемого для правопорядка количества
показати весь коментар
15.03.2022 13:10 Відповісти
І дзеркально зробити для охочих відвідати Ізраїль. Це ж буде справедливо?
показати весь коментар
16.03.2022 13:54 Відповісти
Уявіть на секунду, що Польша, Словаччина чи навіть прикацаплена Угорщина ввели подібну процедуру. Ось і вся турбота про наших громадян, які вимушено тікають від війни.
Ізраїль чітко слідує одним курсом з російським кораблем. Побажаємо обом швидше звалити подалі від нашого берега.
показати весь коментар
15.03.2022 13:50 Відповісти
На фіг ви Ізраїлю потрібні? Ви тільки гадити вмієте євреям і потім кричати, що вони самі у всьому винні. Пливіть своїм курсом хоч на Місяць.
показати весь коментар
16.03.2022 13:52 Відповісти
да, не тех мы прятали во время ВМВ...
показати весь коментар
15.03.2022 18:49 Відповісти
Еврей чистой воды красивыми словами прекрываеться верни как было вот иза таких помощничков уже месяц идет и будет ити
показати весь коментар
27.03.2022 17:21 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 