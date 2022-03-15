У Мирноград із Волновахи евакуювали 914 осіб

У Мирноград Донецької області з Волновахи вже евакуювали 914 мирних жителів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив виконавчий комітет Мирноградської міської ради.

Опубліковано також список евакуйованих станом на 10:30 15 березня 2022 року. У списку багато евакуйованих цілими родинами. За останні три доби (з 12 березня) цей список поповнився ще на 83 мешканці Волновахи.

Раніше керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомляв, що на Донеччині з Волновахи та Волноваського району 4 березня евакуювали 1464 мирних жителі, 5 березня – приблизно 400, а 9 березня - 143 жителі Волновахи та навколишніх селищ.

Мирноград (до 2016 року Димитров) - місто обласного підпорядкування в Донецькій області, в ньому мешкає 46 904 особи. Відстань від Мирнограда до окупованого Донецька автошляхами 68 км.

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