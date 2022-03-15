Естонія передала Україні зброю, боєприпаси і гумдопомогу
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Естонія відправила Україні зброю та боєприпаси, медичну та гуманітарну допомогу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомило посольство Естонії в Українії.
"Естонія відправила в Україну понад 2000 європіддонів із товарами вагою близько 2000 тонн – зброєю та боєприпасами, медичною та гуманітарною допомогою.
Також в Україну вже відправлено 15 тонн продовольчої допомоги", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+24 Larissa Kora 56c14f78
показати весь коментар15.03.2022 12:44
+20 Iscatel Iscatel 232de754
показати весь коментар15.03.2022 12:43
+18 Cocos. ua
показати весь коментар15.03.2022 12:50
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
надання громадянства громадянам рф які зараз в Україні.
Вам, мало цієї вати, яка вже тут є??????????????
а закон про співпрацю з рф торкається геращенка???????????????
зараз треба думати саме за руских коли наші в облозі у рашистів?????????????
---
Гэта тое самае, што добраахвотна легчы ў магілу. Навошта Вам у магіле дарогі?
Про це повідомили самі естонці.