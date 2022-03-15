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Естонія передала Україні зброю, боєприпаси і гумдопомогу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Естонія передала Україні зброю, боєприпаси і гумдопомогу

Естонія відправила Україні зброю та боєприпаси, медичну та гуманітарну допомогу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомило посольство Естонії в Українії.

"Естонія відправила в Україну понад 2000 європіддонів із товарами вагою близько 2000 тонн – зброєю та боєприпасами, медичною та гуманітарною допомогою.

Також в Україну вже відправлено 15 тонн продовольчої допомоги", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі
+24
Друг пізнається в біді.
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15.03.2022 12:44
+20
Прибалти! "І чєго я в вас такой влюбльонний?!"(с)
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15.03.2022 12:43
+18
Щиро Дякуємо ДРУЗІ!!!
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15.03.2022 12:50
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Прибалти! "І чєго я в вас такой влюбльонний?!"(с)
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15.03.2022 12:43 Відповісти
Балты, они не любят рашистскую приставку "при"
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15.03.2022 13:31 Відповісти
Друг пізнається в біді.
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15.03.2022 12:44 Відповісти
Щиро Дякуємо ДРУЗІ!!!
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15.03.2022 12:50 Відповісти
Цензор.нет. Звертаюся до вас. А це обовязково треба оголошувати на весь світ? Да ви перші зрадники. Естонія відправила.... Ви ще опишіть якою дорогою і коли буде рухатися ця допомога. Тільки ******* можуть висвітлювать таку інформацію під час війни.
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15.03.2022 12:55 Відповісти
Це оголосило посольство Естонії. Вони так хочуть, бо Естонія - це не сраний комуністичний китай. Після нашої перемоги Естонія стане світовою столицею напівпроводників.
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15.03.2022 12:59 Відповісти
Вони самі це афішують, тому для початку розберіться.
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15.03.2022 13:21 Відповісти
Те що не афішують, ми теж не розголошуємо ))
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15.03.2022 13:22 Відповісти
а деякі наші політики ведуть переговори з консульством рф про
надання громадянства громадянам рф які зараз в Україні.
Вам, мало цієї вати, яка вже тут є??????????????
а закон про співпрацю з рф торкається геращенка???????????????
зараз треба думати саме за руских коли наші в облозі у рашистів?????????????
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15.03.2022 12:57 Відповісти
надання громадянства громадянам рф, сюр якийсь в цьому реченні. Громадяни рф вже громадяни рф
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15.03.2022 13:24 Відповісти
Просили ж ідіотів менше понтів і шуму. Цензор як зеля зараз - щось робить хороше, а потім як щось видасть, що тисячу разів критикували і просили не робити.
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15.03.2022 12:59 Відповісти
Что вы на ЗЕлю гоните,это великий полкаводец,он на первых страницах порно журналов😁Э! И там тоже.
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15.03.2022 13:03 Відповісти
Це оголосило посольство Естонії, ніякого розголосу від нас, інформація відкрита.
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15.03.2022 13:25 Відповісти
нужно перестать стрелять
---
Гэта тое самае, што добраахвотна легчы ў магілу. Навошта Вам у магіле дарогі?
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15.03.2022 13:11 Відповісти
Подяка
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15.03.2022 13:01 Відповісти
Усбагойтєсь і не розганяйте "зраду"!
Про це повідомили самі естонці.

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15.03.2022 13:03 Відповісти
Буде на складах десь під Ужгородом гнити все скоріш за все
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15.03.2022 13:06 Відповісти
Абы не ў підаРашы!
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15.03.2022 13:12 Відповісти
💛💙
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15.03.2022 13:13 Відповісти
дякуємо, ми завжди відчуваємо вашу підтримку,найкращі представники ЕС.
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15.03.2022 13:07 Відповісти
Спасибо от всего сердца этой маленькой стране в противоположность Венгрии,Германии,Франции.
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15.03.2022 13:22 Відповісти
Дякуємо, браття! Боже бережи естів!
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15.03.2022 13:22 Відповісти
Друзі пізнаються в біді!
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15.03.2022 14:20 Відповісти
 
 