Естонія передала Україні зброю, боєприпаси і гумдопомогу

Естонія відправила Україні зброю та боєприпаси, медичну та гуманітарну допомогу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомило посольство Естонії в Українії.

"Естонія відправила в Україну понад 2000 європіддонів із товарами вагою близько 2000 тонн – зброєю та боєприпасами, медичною та гуманітарною допомогою.

Також в Україну вже відправлено 15 тонн продовольчої допомоги", - йдеться у повідомленні.

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