Парламент Естонської Республіки прийняв рішення із закликом закрити небо України

Парламент Естонської Республіки прийняв рішення із закликом до країн-членів ООН про закриття неба України від російського агресора.

Про це заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Це перше рішення від парламенту країни, яка входить до ЄС та НАТО. Першим бути складно, відповідально та почесно. Тому від себе особисто, від українських парламентарів, від всього народу щиро дякую Спікерові Парламенту Естонської Республіки Jüri Ratas та всім депутатам за сміливість і відданість Україні Це рішення має стати прикладом рішучості для інших парламентів світу. Адже парламентарі - це представники народу. А народи світу вимагають рішучих дій по встановленню миру та закриття неба над Україною. Ми з нетерпінням чекаємо, щоб небо знову стало для нас джерелом світла і тепла, а не смерті і руйнувань, які несе росія", - підкреслив Руслан Стефанчук.

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