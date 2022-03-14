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Парламент Естонської Республіки прийняв рішення із закликом закрити небо України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Парламент Естонської Республіки прийняв рішення із закликом закрити небо України

Парламент Естонської Республіки прийняв рішення із закликом до країн-членів ООН про закриття неба України від російського агресора.

Про це заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

 "Це перше рішення від парламенту країни, яка входить до ЄС та НАТО. Першим бути складно, відповідально та почесно. Тому від себе особисто, від українських парламентарів, від всього народу щиро дякую Спікерові Парламенту Естонської Республіки Jüri Ratas та всім депутатам за сміливість і відданість Україні Це рішення має стати прикладом рішучості для інших парламентів світу. Адже парламентарі - це представники народу. А народи світу вимагають рішучих дій по встановленню миру та закриття неба над Україною.  Ми з нетерпінням чекаємо, щоб небо знову стало для нас джерелом світла і тепла, а не смерті і руйнувань, які несе росія", - підкреслив Руслан Стефанчук.

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Найсміливіші країни !
Завжди дякувала вам за підтримку.
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14.03.2022 17:55 Відповісти
Може треба створити iнший союз, НЕ НАТО, який би закрив нам небо
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15.03.2022 09:13 Відповісти
остальные? очко жим жим? Оой это НАТО.. хохмачи..
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14.03.2022 17:59 Відповісти
Сначала Молдова, Эстония потом.
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14.03.2022 18:09 Відповісти
Знаем. Готовимся. Пока живы, оружие в руках и родная земля под ногами, сдачи не будет.
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14.03.2022 19:23 Відповісти
Слава Эстонии!
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14.03.2022 18:15 Відповісти
Eesti eest! Слава Україні! ✌
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14.03.2022 18:49 Відповісти
Круто!
Естонія є однією з найвразливіших країн у випадку війни НАТО з кацапами.

Такою заявою Естонія вибиває аргументи в багатьох боягузів чи "корисних ідіотів"!
Браво!
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14.03.2022 19:37 Відповісти
👍
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14.03.2022 19:55 Відповісти
 
 