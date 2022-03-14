РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13655 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
7 676 9
НАТО (8951) Стефанчук Руслан (578) закрытое небо (37)

Парламент Эстонской Республики принял решение с призывом закрыть небо Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Парламент Эстонской Республики принял решение с призывом закрыть небо Украины

Парламент Эстонской Республики принял решение с призывом к странам-членам ООН о закрытии неба Украины от российского агрессора.

Об этом заявил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.

"Это первое решение от парламента страны, которая входит в ЕС и НАТО. Первым быть сложно, ответственно и почетно. Поэтому от себя лично, от украинских парламентариев, от всего народа искренне благодарю Спикера Парламента Эстонской Республики Jüri Ratas и всех депутатов за смелость и преданность Украине. Это решение должно стать примером решительности для других парламентов мира, ведь парламентарии - это представители народа, а народы мира требуют решительных действий по установлению мира и закрытию неба над Украиной. Мы с нетерпением ждем, когда небо снова станет для нас источником тепла и света, а не смерти и разрушений, которые несет россия", – подчеркнул Руслан Стефанчук.

Читайте также: Подоляк об убийстве журналиста New York Times в Ирпене: сколько еще США не будут закрывать небо над Украиной?
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Найсміливіші країни !
Завжди дякувала вам за підтримку.
показать весь комментарий
14.03.2022 17:55 Ответить
Може треба створити iнший союз, НЕ НАТО, який би закрив нам небо
показать весь комментарий
15.03.2022 09:13 Ответить
остальные? очко жим жим? Оой это НАТО.. хохмачи..
показать весь комментарий
14.03.2022 17:59 Ответить
Сначала Молдова, Эстония потом.
показать весь комментарий
14.03.2022 18:09 Ответить
Знаем. Готовимся. Пока живы, оружие в руках и родная земля под ногами, сдачи не будет.
показать весь комментарий
14.03.2022 19:23 Ответить
Слава Эстонии!
показать весь комментарий
14.03.2022 18:15 Ответить
Eesti eest! Слава Україні! ✌
показать весь комментарий
14.03.2022 18:49 Ответить
Круто!
Естонія є однією з найвразливіших країн у випадку війни НАТО з кацапами.

Такою заявою Естонія вибиває аргументи в багатьох боягузів чи "корисних ідіотів"!
Браво!
показать весь комментарий
14.03.2022 19:37 Ответить
👍
показать весь комментарий
14.03.2022 19:55 Ответить
 
 