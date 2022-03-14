Парламент Эстонской Республики принял решение с призывом закрыть небо Украины
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Парламент Эстонской Республики принял решение с призывом к странам-членам ООН о закрытии неба Украины от российского агрессора.
Об этом заявил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.
"Это первое решение от парламента страны, которая входит в ЕС и НАТО. Первым быть сложно, ответственно и почетно. Поэтому от себя лично, от украинских парламентариев, от всего народа искренне благодарю Спикера Парламента Эстонской Республики Jüri Ratas и всех депутатов за смелость и преданность Украине. Это решение должно стать примером решительности для других парламентов мира, ведь парламентарии - это представители народа, а народы мира требуют решительных действий по установлению мира и закрытию неба над Украиной. Мы с нетерпением ждем, когда небо снова станет для нас источником тепла и света, а не смерти и разрушений, которые несет россия", – подчеркнул Руслан Стефанчук.
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Естонія є однією з найвразливіших країн у випадку війни НАТО з кацапами.
Такою заявою Естонія вибиває аргументи в багатьох боягузів чи "корисних ідіотів"!
Браво!