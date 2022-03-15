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Переговори Росії та України поновилися

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Переговори Росії та України поновилися

Сьогодні, 15 березня, поновилися переговори Росії та України. Напередодні вони були поставлені на технічну паузу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  "Українську правду".

"Вже тривають (переговори. - Ред)", - зазначив учасник української делегації Давид Арахамія.

Також повідомляється, що члени української делегації поки утримуються від інших коментарів.

Нагадаємо, напередодні радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що переговори призупинили для додаткової роботи у робочих підгрупах та "уточнення окремих визначень".

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паздаровались, пожали ручки фашистам?? может вас там каким нибудь новичком смажут, чтобы поняли, что с падалью не разговаривают, а только уничтожают из-за вас куча людей погибла, переговорщики
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15.03.2022 14:37 Відповісти
Ніхто вже і не коментує, бо розуміє що це просто втрачений час.
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15.03.2022 14:37 Відповісти
мало того що відправили тупого як валянок арахамію, так ще відправили розумного як змія подоляку, так ще й говорити нема про що. Просто нема про що - хіба втіхаря продавати нас усіх в рабство пуйлу.
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15.03.2022 14:46 Відповісти
ох вони "напереговорять"....
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15.03.2022 14:51 Відповісти
Навіщо? Про що може домовитись з кацапськими нацистами придурок агрохімія?
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15.03.2022 15:29 Відповісти
 
 