Переговори Росії та України поновилися
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Сьогодні, 15 березня, поновилися переговори Росії та України. Напередодні вони були поставлені на технічну паузу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".
"Вже тривають (переговори. - Ред)", - зазначив учасник української делегації Давид Арахамія.
Також повідомляється, що члени української делегації поки утримуються від інших коментарів.
Нагадаємо, напередодні радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що переговори призупинили для додаткової роботи у робочих підгрупах та "уточнення окремих визначень".
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