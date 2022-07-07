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Вконтакте не виключає технічного дефолту

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Вконтакте не виключає технічного дефолту

VK Company Limited, яка володіє російською соцмережею Вконтакте, допустила можливість технічного дефолту за облігаціями на 400 мільйонів доларів з погашенням у 2025 році.

Про це йдеться у повідомленні компанії, яке цитує Економічна правда, повідомляє Цензор.НЕТ.

Така ймовірність виникла через те, що торги глобальними депозитарними розписками (НДР) на Лондонській фондовій біржі (LSE) було припинено 3 березня.

У випадку, якщо торги припиняються на 10 днів і більше, власники бондів мають право вимагати дострокового погашення. Як уточнили у VK, власники зможуть вимагати дострокового погашення вже 16 березня.

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"Якщо відбудеться "Подія Делістингу", компанія продовжуватиме діяти сумлінно і має намір розпочати переговори з власниками облігацій, щоб знайти відповідне рішення у цих обставинах; при цьому немає гарантії, що такі переговори будуть успішними", - зазначають у повідомленні.

Якщо ж компанія не зможе успішно провести переговори з власниками облігацій та не виплатить відповідну суму основного боргу за облігаціями протягом трьох днів з дати настання строку платежу або не виплатить відсотки протягом 14 днів, настане технічний дефолт.

"Компанія має намір якнайшвидше розпочати переговори з усіма власниками облігацій для обговорення можливих альтернатив реалізації власниками облігацій права пред'явлення до погашення", - резюмується там.
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Топ коментарі
+22
Піздєц їх рубльовим вкладам
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15.03.2022 17:06
+15
МИД РФ сообщает о «введениии персональных санкций против президента США Байдена и госсекретаря Блинкена».
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15.03.2022 17:03
+15
🤣🤣🤣 все теперь точно зеркальные санкции . ***** рашка просто ущербная во всём
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15.03.2022 17:10
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хай на імпортозаміщенні однокласники переходять.
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15.03.2022 17:02 Відповісти
Це називається закриття інтернету для кріпосних росіян - західні соцмережі вже заблоковані, а місцеві просто збанкрутують і все, бінго! Тільки зомбі-тв, тільки залізна завіса
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15.03.2022 17:14 Відповісти
А на куя нам їхні вконтактє?
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15.03.2022 17:03 Відповісти
МИД РФ сообщает о «введениии персональных санкций против президента США Байдена и госсекретаря Блинкена».
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15.03.2022 17:03 Відповісти
Піздєц їх рубльовим вкладам
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15.03.2022 17:06 Відповісти
🤣🤣🤣 все теперь точно зеркальные санкции . ***** рашка просто ущербная во всём
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15.03.2022 17:10 Відповісти
Ой біда, то вони тепер і в Мавзолеї не зможуть побувати?! Горе, горе
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15.03.2022 17:10 Відповісти
Байден остался, без балалайки его жена без какошника. Как они это переживут?
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15.03.2022 17:17 Відповісти
Дефолт --- хватит извергать умные слова. Я взял 100$ на неделю, через это срок не вернул. ВСЕ У МЕНЯ ДЕФОЛТ... как жил ранее так и буду жить. Скачу - а ты хотел на меня напасть... На месяц на еду хватит... Через 3месяца бутылки буду сдавать... Хватит голову забивать Вумными буквами... ДЕФОЛТ - это неочем!!!! так же как "рухнет экономика" - экономика не может рухнуть, она будет другой...
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15.03.2022 17:06 Відповісти
В 90х тоже экономика была другой😂? Баран чи шо
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15.03.2022 17:11 Відповісти
Скорійше за усе фсбшна ху3та.
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15.03.2022 17:14 Відповісти
ти його нік глянь)))
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15.03.2022 17:18 Відповісти
Барабан-это твоя ФИО думай (должно быть чем) о чем я напИсал выше. Термины "ДЕФОЛТ", "РУХНЕТ ЭКОНОМИКА" - это пустые слова, которые за собой не несут экономического/технического смысла. Это для филологов/гуманитариев... ДУМАЙ!!!
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15.03.2022 17:17 Відповісти
Оце ти економіст!
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15.03.2022 17:13 Відповісти
чмо ...
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15.03.2022 17:14 Відповісти
думай (должно быть чем) о чем я напИсал выше. Термины "ДЕФОЛТ", "РУХНЕТ ЭКОНОМИКА" - это пустые слова, которые за собой не несут экономического/технического смысла. Это для филологов/гуманитариев... ДУМАЙ!!!
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15.03.2022 17:18 Відповісти
Ты со своими бытовыми аналогиями примитивен, как дождевой червяк. Бизнес так не работает, ни у одной фирмы никогда нет на счетах столько денег, сколько нужно для операционной деятельности, даже если эта фирма сверхприбыльная. Все живут в кредит, для больших компаний это банковские аккредитивы. Т.е. хочешь ты купить допустим 100 серверов для вконтактиков. Сейчас ты идешь с договором на закупку в банк, получаешь под него аккредитив, банк деньги отсылает поставщику. Поставщик, получив эти деньги, чешет репу, в свою очередь где-то закупает эти сервера (никто на складах 100 штук не держит), и только потом уже тебе отдает. И пока всё это происходит ( а это может быть и месяц, и два), ты не спеша собираешь деньги на сервера на отдельном субсчете. А как только ты объявил дефолт, то всё, тебе капец, денег взаймы ни один банк тебе не даст, не потому что жадный, а потому что это прописано в законах, в уставе банка и в технических регламентах работы. И вот тебе уже приходится сначала искать деньги на закупку, складывать их в сторонку, а только потом уже тратиться на закупки. И это всё в условиях, когда твои инвесторы могут не дожидаться когда ты сам упадешь, а начать тебя сами активно валить, подавая иски об банкротстве компании, чтобы успеть срубить с неё хоть немного бабла, вместо того, чтобы потерять всё. А для инвесторов слово "дефолт" это такая большая красная тряпка с выглядывающими из под неё ногами тореадора.
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15.03.2022 17:24 Відповісти
Прочитал первое предложение, мне хватило. Так со мной разговаривать нельзя. Зря много букв натыкал только, сизифов труд (не сложно для тебя). Так люди (к тебе это не относится, не парься) не общаются. Жми кнопки далее…
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15.03.2022 17:29 Відповісти
Я понял, слово "как" у меня в первом предложении было лишнее.
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15.03.2022 17:39 Відповісти
Не выкручивайся как "дождевой червяк"... для тебя повторю (ниже написал): Да! никто в Кацапию вкалываться экономически не будет. Но экономика рф сильная (давайте без истерик) протянет не один месяц Глубинный народ никогда жирно не жил - нечего и привыкать: картоха в огороде, водка на столе, Пу-победитель в ТВ, ненавидеть пендосов/холхов - это будут жить 86%... до Габона, Зимбабве есть еще куда стремиться… про термины указывал выше… не будьте такими упорытыми (раньше писал кацапам), приходится и тут говорить элементарные вещи (без шапкозакидательства)… ДУМАЙТЕ!!!
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15.03.2022 17:42 Відповісти
Х.уйню вы несёте, малоуважаемый..
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15.03.2022 17:52 Відповісти
С таким общением к своим люмпенам… Не ко мне… адью
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15.03.2022 18:01 Відповісти
"картоха в огороде, водка на столе" - это видно твоя мечта по жизни. На закате русской империи, в 1914-м году один русский крестьянин кормил себя, и три человека в городе. И это была нищая селькохозяйственная страна. Да, у неё тоже была экономика. На закате СССР один советский колхозник кормил себя и 25 горожан. Это позволяло государству строить ракеты и самолеты, и даже ещё был избыток городской трудовой силы. То, что в твоем понятии "картоха в огороде, водка на столе" - благо, натуральное хозяйство с полностью ручным трудом, это смерть для промышленности, и возврат ко временам, когда две третьих страны жили в селе. Это, безусловно, не "смерть экономики", от этого ничего страшного не произойдет. Но о ракетах, танках, самолетах, придется забыть, для этого банально некому будет работать. А нас именно это и устраивает. Пусть себе живут, как хотят, мне похрен, что у них будут показывать по ТВ, но если у нас в это время будут умные беспилотники и одноранговые сети управления войском на поле боя, а у них в это время 50-летний металлолом, я буду спать спокойно.
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15.03.2022 18:01 Відповісти
"картоха в огороде, водка на столе" - это видно твоя мечта по жизни === С таким общением к своим люмпенам… Не ко мне.. зря много раз кнопки жал, я даже не читал (повтор)… адью
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15.03.2022 18:04 Відповісти
майже так. глобально втратять власник депозитарних розписок, і все але в казламордію ніхто вкладати не буде в майбутньому взагалі
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15.03.2022 17:25 Відповісти
Ты прочитай сначала что я написал!!!.. Да! никто в Кацапию вкалываться экономически не будет. Но экономика рф сильная (давайте без истерик) протянет не один месяц Глубинный народ никогда жирно не жил - нечего и привыкать: картоха в огороде, водка на столе, Пу-победитель в ТВ, ненавидеть пендосов/холхов - это будут жить 86%... до Габона, Зимбабве есть еще куда стремиться… про термины указывал выше… не будьте такими упорытыми (раньше писал кацапам), приходится и тут говорить элементарные вещи (без шапкозакидательства)… ДУМАЙТЕ!!!
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15.03.2022 17:37 Відповісти
а ніхто і не каже що буде швидко. нам головне, щоб їх основні сили на пошук хмизу та їжі йшли
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15.03.2022 17:42 Відповісти
П-О-В-Т-О-Р!!! картоха в огороде, водка на столе, Пу-победитель в ТВ, ненавидеть пендосов/холхов - это будут жить 86%.. ... не будьте такими упорытыми (раньше писал кацапам), приходится и тут говорить элементарные вещи
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15.03.2022 17:45 Відповісти
Да, но есть один нюанс. В современном мире, если ты хочешь чего-то достичь, ты должен скакать не останавливаясь, где-то возле гребня волны. Остановился - и вот ты уже Северная Камбоджа. А для этого, чтобы бежать и не останавливаться, нужны не водка и картошка, а технологические вещи, да даже навроде этих вконтактиков. Нет в стране вконтактиков - не нужны специалисты, которые могут сделать и поддерживать такое. А значит на рынке труда рано или поздно останутся только люмпены, которым нужна только водка и картоха, и вот тут - приплыли, никаких спутников или самолетов ты уже не сможешь сделать, у тебя для этого банально нет людей. Камбоджа небось тоже непротив делать свои спутники и свои самолеты, но вместо этого садит рис и кукурузу.
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15.03.2022 17:46 Відповісти
Ты пишешь мне теоретические вещи, которые я (как червь дождевой) тебе могу лекции на 1,5 семестра читать. Выкинь их из головы. Есть предметная страна - рф. Экономика сильная (да!!!)-повтор, 86% населения никогда жирно не жило - повтор … А ты мне простыни про "космические спутники".
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15.03.2022 17:59 Відповісти
Насчет читать лекций на полтора семестра - ты себе сильно льстишь. Это я могу лекции читать, и читаю, собственно. А ты не в состоянии удержать в своом мозгу мысль из двух предложений. Ты не мент, случайно?
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15.03.2022 18:15 Відповісти
О... уже меньше клацаешь пальцем (значит что-то в пустую головку заходит) ... не читал (повтор)... адью
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15.03.2022 18:19 Відповісти
Не спорю. Но есть нюанс. Рашка возвращается назад к сохе. Экономика окончательно не здохнет, конечно, но пока кацапы подымут её на современный уровень пройдёт много-много лет. Кацапы,возможно, вывернутся и приспособятся, но в ближайшее время у них очень и очень сложный период на уровне 90-х годов. Полный беспредел. А нам передышка. Хотя я им желаю, шоб они переубивали друг друга и рашка здохла окончательно
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15.03.2022 18:21 Відповісти
О, ты хоть без оскорблений (и эти люди хотят в Европу ), странно. Экономика не может сдохнуть (повтор), экономика будет всегда, но разная…Про соху я выше писал (картоха в огороде), но большинству жителей рф это не страшит (повтор)…Про нашу передышку (не повтор, не было) не соглашусь, нет у нас передышки. Если (фантазирую, это не будет) завтра они за поребник, то кацапы залижут раны, купят вооружения в Китае (нефтедоллары на это пойдут), 86% с сохой, мы не в НАТО, небо открыто - опять попрут, но уже более продуманно … Бинарная система: или Украина или рф.
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15.03.2022 18:36 Відповісти
Пока теме пИсал, новына ... ЄС витратив понад 12 мільярдів євро на закупівлю російських енергоносіїв з початку війни ... вот это и тебе ответ и всем этих хамам, которые пытались (ключевое слово) мне нахамит, но усе мимо
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15.03.2022 18:40 Відповісти
Всё может быть. Но я надеюсь, что рашка от санкций ещё не скоро оправится и в любом случае куча недовольных в больших городах страны устроят бунты пусть даже и от отсутствия интернета и невозможности купить моднявую шмотку. Глубинка же будет пахать, как и пахала. В любом случае рашку ждут передел зон влияния, бандитский беспредел и хаос по крайней мере на ближайший год
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15.03.2022 18:59 Відповісти
Повтор === ЄС витратив понад 12 мільярдів євро на закупівлю російських енергоносіїв з початку війни .
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15.03.2022 19:02 Відповісти
И? От изоляции это их не спасёт.
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15.03.2022 23:01 Відповісти
Про "Изоляцию" я ни слова не говорил. Сам придумал - сам ответил. Молодец... я говорил о других вещах.
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15.03.2022 23:16 Відповісти
З одного боку 90 українских діточок й тисячи цивільних - з іншого якись мерзотні "бонди" .

Но можу спокійно таке читати !

Навіть галапуюча інфляція в Мокселі й та мене не влаштує . Тільки подихаючі у калюжі від голоду й бояришника мамаши орків !
Й ***** , якого на тупий кол посадили , щоб кілька тижднів подихав !
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15.03.2022 17:06 Відповісти
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15.03.2022 17:12 Відповісти
Ахахаха
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15.03.2022 17:26 Відповісти
Это по моей просьбе. За то что мне аккаунты заблокировали, с которых я русским правильную информацию доводил.
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15.03.2022 17:16 Відповісти
и многим ты что-то довел?
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15.03.2022 17:19 Відповісти
Они ребутаются за ночь. Проверял. Видимо смотрят телевизор, а там перепрошивка, и на утро опять "ра-се-яяяя
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15.03.2022 17:33 Відповісти
Никому!))) они тупые!
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15.03.2022 20:23 Відповісти
Хай взагалі рашистській інтернет весь подохне. Рабам інтернет не потрібен як і власні прізвища, вони ж хочуть імперію, а в імперії вони всі 80% були рабами, навіть дворяни які мали свої прізвища.
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15.03.2022 17:17 Відповісти
Ваабщє насрати, останнім часом туди і не збирався.
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15.03.2022 17:36 Відповісти
 
 