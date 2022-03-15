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ВР збільшила чисельність Держприкордонслужби на 7 тисяч військовослужбовців
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Верховна Рада збільшила чисельність Державної прикордонної служби в особливий період на 7 тисяч військовослужбовців.
Ухвалення відповідного законопроєкту №7161 за основу та в цілому підтримали 334 народних депутати на пленарному засіданні у вівторок, повідомляє Інтерфакс-Україна, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідно до закону, в особливий період загальна чисельність Держприкордонслужби збільшилася на кількість особового складу, призваного на військову службу, і становитиме 60 тисяч осіб, із яких 52 тисячі - військовослужбовці.
Раніше загальна чисельність цього правоохоронного органу налічувала 53 тисячі осіб, зокрема 45 тисяч військовослужбовців.
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Roman Rjevskiy
показати весь коментар15.03.2022 17:14 Відповісти Мені подобається 0
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