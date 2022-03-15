Український парламент ухвалив держпроєкт гарантій для освітян в умовах воєнного стану
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Парламент ухвалив законопроєкт 7133 про держгарантії в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану для освітян та тих, хто навчається.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Верховної Ради України.
Так згідно з законопроєктом,усім учасникам освітнього процесу в Україні, які в умовах воєнного стану вимушені були змінити місце проживання, залишити робоче місце, місце навчання, незалежно від їхнього поточного місця перебування, на час особливого періоду, гарантується:
- організація освітнього процесу в дистанційній формі або в будь-якій іншій формі, що є найбільш безпечною для його учасників;
- збереження місця роботи, середнього заробітку,
- виплата стипендії та інших виплат, передбачених законодавством;
- місце проживання (пансіон, гуртожиток тощо) та забезпечення харчуванням (у разі потреби).
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Aleks Sun
показати весь коментар15.03.2022 17:26 Відповісти Мені подобається 1
Антонина Бернат
показати весь коментар15.03.2022 19:22 Відповісти Мені подобається 0
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