Біля Мінська помітили поїзд з військовою технікою білоруської армії. ВIДЕО

Журналісти помітили переміщення поїзду з військовою технікою, на якій є маркування збройних сил Республіки Білорусь, а також вантажівки із ракетами "Іскандер".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда з посиланням на білоруського журналіста і фотографа Антона Мотолька.

Потяг завантажений військовою технікою помітили близько 16:55 (за мінським часом) на залізничній станції "Азярышча" біля Мінська.

На відеозаписі можна полічити, що на потяг завантажено близько 22 одиниць техніки різного типу.

Журналісти твердять, що помітили БМП-2, машину розмінування БМР-1К, броньовану розвідувально-бойову машину "Кайман" і БМП-1КШ.

Згодом Мотолько повідомив, що, ймовірно, на відео зафіксували погрузку 120 окремої механізованої бригади.

16:55 (Minsk time)

A train with Belarusian military equipment was seen at the "Aziaryshcha" railway station near Minsk. The equipment includes BMP-2 infantry fighting vehicle, BMR-1K, "Kaiman" armored vehicle and BMP-1KSh. pic.twitter.com/4d5bvZn5rS — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 15, 2022

На автодорозі з Мінська в напрямку Гомеля помітили сім вантажівок, на яких розмістили по дві ракети для ракетних комплексів "Іскандер".

16:05 (Minsk time)

Trucks with missiles for "Iskander" systems were spotted near Gomel, moving along the M5 highway. Each of seven trucks carries two shells. pic.twitter.com/twcPAoqE17 — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 15, 2022

Біля Мозира на кордоні з Україною помітили дві вантажівки, які везли ракети для зенітно-ракетних комплексів С-400.

Two vehicles with "V" marks were seen this morning (15.03) near Petrykau (Gomel region), moving along the M-10 highway.

A loader and a cargo vehicle with missiles for the S-400 missile system were moving towards Kalinkavichy. pic.twitter.com/6UKnciDcIK — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 15, 2022

На півночі Гомеля помітили потяг, на якому були завантажені РСЗВ "Град" та артилерійська установка калібру 120 мм "Нона-К".

A train with military equipment was seen in Gomel, moving towards the railway station "Gomel-North".

It is known that "Grad" MLRS, KamAZ trucks equipped with KMU-10K cranes, and a 120-mm artillery gun 2B16 "Nona-K" are transported on the platforms. pic.twitter.com/StyXhDBSAA — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 15, 2022

Крім того, журналісти повідомляють про велике скупчення автівок патрульної поліції Чеченської Республіки біля одного з готелів у Гомельській області.