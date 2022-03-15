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Біля Мінська помітили поїзд з військовою технікою білоруської армії. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Біля Мінська помітили поїзд з військовою технікою білоруської армії. ВIДЕО

Журналісти помітили переміщення поїзду з військовою технікою, на якій є маркування збройних сил Республіки Білорусь, а також вантажівки із ракетами "Іскандер".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда з посиланням на білоруського журналіста і фотографа Антона Мотолька.

Потяг завантажений військовою технікою помітили близько 16:55 (за мінським часом) на залізничній станції "Азярышча" біля Мінська.

На відеозаписі можна полічити, що на потяг завантажено близько 22 одиниць техніки різного типу.

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Журналісти твердять, що помітили БМП-2, машину розмінування БМР-1К, броньовану розвідувально-бойову машину "Кайман" і БМП-1КШ.

Згодом Мотолько повідомив, що, ймовірно, на відео зафіксували погрузку 120 окремої механізованої бригади.

На автодорозі з Мінська в напрямку Гомеля помітили сім вантажівок, на яких розмістили по дві ракети для ракетних комплексів "Іскандер".

Біля Мозира на кордоні з Україною помітили дві вантажівки, які везли ракети для зенітно-ракетних комплексів С-400.

На півночі Гомеля помітили потяг, на якому були завантажені РСЗВ "Град" та артилерійська установка калібру 120 мм "Нона-К".

Крім того, журналісти повідомляють про велике скупчення автівок патрульної поліції Чеченської Республіки біля одного з готелів у Гомельській області.
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Топ коментарі
+16
БІЛОРУСЬКІ ДУРІКІ-ЦЕ БУДЕ ВАШОЮ НАЙБІЛЬШОЮ ПОМИЛКОЮ...
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15.03.2022 18:05
+13
Байрактари чекають сябрів - потєряшен 🤣
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15.03.2022 18:04
+10
Вже немає сумніву,що путлер забере з собою у могилу і кадіркина и луку.
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15.03.2022 18:06
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Байрактари чекають сябрів - потєряшен 🤣
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15.03.2022 18:04 Відповісти
Новость так новость
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15.03.2022 18:04 Відповісти
на учения едут... да бульбофюрер?
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15.03.2022 18:04 Відповісти
БІЛОРУСЬКІ ДУРІКІ-ЦЕ БУДЕ ВАШОЮ НАЙБІЛЬШОЮ ПОМИЛКОЮ...
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15.03.2022 18:05 Відповісти
Ну що ж, в морг, то в морг.
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15.03.2022 18:05 Відповісти
Вже немає сумніву,що путлер забере з собою у могилу і кадіркина и луку.
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15.03.2022 18:06 Відповісти
Путин Х У Й Л О!!!а ЛУКАШЕНКО БОЛЬШЕЕ Х У Й Л О!!!БИБА И БОБА ДВА ********!!!!
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15.03.2022 18:08 Відповісти
у нато і так руки розвязані так як путлер фактично воює не сам а з іменованим своїм ОДКБ проти України
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15.03.2022 18:08 Відповісти
Шо и вот так прям поездом на Киев. Не всех заграничных идиотов война поубивала.
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15.03.2022 18:09 Відповісти
Есть же у белорусов честные военные. Почему не пойти на Минск и не повесить таракана , как Муссолини
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15.03.2022 18:11 Відповісти
Рекомендую лучшее средство борьбы с тиранами
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15.03.2022 18:13 Відповісти
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15.03.2022 18:14 Відповісти
А чеченцев лука разрешил завозить, чтобы белорусов на войну гнали ????

интресно девки пляшут
Белорусам надо выбирать - или Майдан с горящими шинами или морги
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15.03.2022 18:16 Відповісти
Уважаемые вебмастера, владельцы сайтов! Устанавливайте STOP WAR WIDGET на свои сайты, это приблизит мир в Украине!
https://100widgets.com/others/253-stopwar-widget.html
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15.03.2022 18:17 Відповісти
деБІЛОрусифікувати.
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15.03.2022 18:34 Відповісти
 
 