В Україні витрати на армію збільшили на 67 мільярдів гривень

Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає збільшення витрат на армію на 67 млрд грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує УНІАН із посиланням на повідомлення народного депутата України Ярослава Железняка у Telegram-каналі.

За словами Железняка, за ухвалення проєкту закону про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2022 рік" (№ 7167) проголосували 342 народні депутати.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, його метою є забезпечення ефективного захисту територіальної цілісності та суверенітету України, захисту вільного судноплавства, територіальних вод у Чорному та Азовському морях та підтримки енергетичного сектору з метою інтеграції України до європейської об’єднаної енергосистеми.

Повна сума коштів обсягом 67 млрд 565 млн 140 тис. грн буде залучена за рахунок кредитних коштів від урядів Великої Британії та Північної Ірландії.

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