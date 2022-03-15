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В Україні витрати на армію збільшили на 67 мільярдів гривень

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Україні витрати на армію збільшили на 67 мільярдів гривень

Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає збільшення витрат на армію на 67 млрд грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує УНІАН із посиланням на повідомлення народного депутата України Ярослава Железняка у Telegram-каналі.

За словами Железняка, за ухвалення проєкту закону про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2022 рік" (№ 7167) проголосували 342 народні депутати.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, його метою є забезпечення ефективного захисту територіальної цілісності та суверенітету України, захисту вільного судноплавства, територіальних вод у Чорному та Азовському морях та підтримки енергетичного сектору з метою інтеграції України до європейської об’єднаної енергосистеми.

Повна сума коштів обсягом 67 млрд 565 млн 140 тис. грн буде залучена за рахунок кредитних коштів від урядів Великої Британії та Північної Ірландії.

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Топ коментарі
+17
Помнится, за две недели до начала войны, подали законопроект по увеличению финансирования ВСУ. На что предатель Гетманцев, зеленый глава комитета с издевкой заявил
:
-"не надо манипуляций"! Теперь они все в "героях" ходят. А два года срывали гособоронзаказ, вместо закупок ПВО, третью честь бюджета пускали на воровство со стройки дорог. По которым теперь ездят русские танки..
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15.03.2022 18:52
+12
от чого ще на початку року цього було не зробити ?
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15.03.2022 18:45
+12
А якби вкрали на дорогах?
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15.03.2022 18:47
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от чого ще на початку року цього було не зробити ?
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15.03.2022 18:45 Відповісти
А якби вкрали на дорогах?
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15.03.2022 18:47 Відповісти
так принтер бабло в асфальт закопував, хіба не слідкували.
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15.03.2022 18:48 Відповісти
Помнится, за две недели до начала войны, подали законопроект по увеличению финансирования ВСУ. На что предатель Гетманцев, зеленый глава комитета с издевкой заявил
:
-"не надо манипуляций"! Теперь они все в "героях" ходят. А два года срывали гособоронзаказ, вместо закупок ПВО, третью честь бюджета пускали на воровство со стройки дорог. По которым теперь ездят русские танки..
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15.03.2022 18:52 Відповісти
лучше поздно чем никогда
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15.03.2022 19:14 Відповісти
Хм, САМЕ ЧАС БУДУВАТИ ДОРОГИ!!!
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15.03.2022 19:02 Відповісти
жаль что єто не было сделано года 2 назад (((
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15.03.2022 19:11 Відповісти
Тварюки квартальні!!! Гніди!!! Тепер корчать з себе героїв, блазні куєві!
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15.03.2022 19:12 Відповісти
Закатали в дороги ковідний фонд і розпиляли купу бюджетних коштів без усяких тендерів в обхід Прозоро. А тепер позичають гроші в борг.
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15.03.2022 20:51 Відповісти
 
 