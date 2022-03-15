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Війська РФ завдали удару по мікрорайону Виноградар у Києві
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Війська РФ завдали удару по мікрорайону Виноградар у Києві.
Про це пише у телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські фашисти завдали удару по мікрорайону Виноградар. Ублюдки! Ненавиджу", - написав Геращенко.
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Топ коментарі
+65 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар15.03.2022 18:53
+42 MAKAROV ddf66d11
показати весь коментар15.03.2022 18:53
+19 Петр Иванов 637dda9f
показати весь коментар15.03.2022 18:54
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Будь ласка, зачекайте...
ведь просят не называть районы !!!!!
Але ж , требо розуміти , що поки ці довбойопи розрберуться , де той Виноградар й яка його загальна площа , то ця інфа перестане грати роль корегування вогню .
пусть об этом докладывает МЧС....а не это торопыга-звездунов!!!
Да вы Киев обстреливаете, Мать городов Руських.
Место где родился отец великого Высоцкого.
Не родись его отец в Киеве, и его бы не было.
Суки тупорылые.
Семён Владимирович (Вольфович) Высоцкий родился 17 июля 1915 года в Киеве в еврейской семье
.
-А у тебя её и нет.
Нічого людині не доходить.
дай вам місто куди влучили ? ви ж, сукі лаптерногі, таки зробите коррективи...