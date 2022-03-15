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Війська РФ завдали удару по мікрорайону Виноградар у Києві

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ завдали удару по мікрорайону Виноградар у Києві

Війська РФ завдали удару по мікрорайону Виноградар у Києві.

Про це пише у телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські фашисти завдали удару по мікрорайону Виноградар. Ублюдки! Ненавиджу", - написав Геращенко. 

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+65
Закройте рот херащенко
ведь просят не называть районы !!!!!
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15.03.2022 18:53
+42
Самая трусливая армия в мире - российская, в поле ***** огребают, а в городах отрываются на мирном население. Армия трусливых пидоров.
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15.03.2022 18:53
+19
Да заткните кто-то уже ему пасть.
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15.03.2022 18:54
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РуZZкій мір - він такий.
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15.03.2022 18:51 Відповісти
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15.03.2022 18:52 Відповісти
Закройте рот херащенко
ведь просят не называть районы !!!!!
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15.03.2022 18:53 Відповісти
Кілька годин пройшло з того часу .
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15.03.2022 18:56 Відповісти
Договорились видео не выкладывать сразу же.
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15.03.2022 18:58 Відповісти
Ось я про це ...

Але ж , требо розуміти , що поки ці довбойопи розрберуться , де той Виноградар й яка його загальна площа , то ця інфа перестане грати роль корегування вогню .
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15.03.2022 19:07 Відповісти
Кілька годин тому ще було видно на дворі
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15.03.2022 19:04 Відповісти
Увы никто не закроет из за военного времени и такие нелюди как Ермак и Геращенко этим пользуются.
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15.03.2022 18:57 Відповісти
Софія-Марія, закрить "хлеборезку" потрібно тобі, ніхто не просив не називати райони, просили не викладати свіжі результати обстрілів. щоб не коригувати удари ворога. райони куди ворог б,є він і сам добре знає...
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15.03.2022 19:51 Відповісти
ВСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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15.03.2022 18:53 Відповісти
рвати псін кацапських на частини - вже давно час схрони відкривати.
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15.03.2022 18:53 Відповісти
Самая трусливая армия в мире - российская, в поле ***** огребают, а в городах отрываются на мирном население. Армия трусливых пидоров.
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15.03.2022 18:53 Відповісти
так говорят многие, по ком прошелся раша сапог - воюют не с военными а бомбят мирные города и села... твари
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15.03.2022 18:59 Відповісти
Да заткните кто-то уже ему пасть.
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15.03.2022 18:54 Відповісти
Та не викладайте
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15.03.2022 18:54 Відповісти
Отодвиньте фронт от Киева за 100 км
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15.03.2022 18:54 Відповісти
Лаптя, на все свій час
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15.03.2022 19:04 Відповісти
Трохи для розвитку, це прапор Словаччини. На рахунок фронту теж все правильно написав, хоча б 40 км
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15.03.2022 19:13 Відповісти
То крылатая,и 100 км не хватит
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15.03.2022 19:31 Відповісти
По перше крилата чи ні ще не відомо, я вже багато разів бачив удар з літака а журналісти пишуть що Іскандер чи навпаки. По друге, Бровари/Ірпінь/Боярка це розгортання ствольної артилерії, можливо не встигають... але якщо взяти до уваги як взяли каZапи в другу чеченську війну м. Грозний я впевнений що вони хочуть цей план повторити з Києвом. Спочатку б'ють потім штурм але не всього міста а невеликого району, наприклад Вишневе, обстріл з трьох сторін потім просування піхоти, іноді вони робили фальшштурм, тобто відволікаючи захисників "штурм-відступ" від головного удару. Короче що я як Дуглас Макартур на дивані це пишу головне не дати закріпитися ворогу в 40 ка км зоні. Ще напрягає, дуже напрягає Дніпро маю на увазі що було б непогано зробити річний патруль з ТрО . Так, на великій дистанції , далеко від ситуації на фронті я майже Наполеон, незаперечую... розумію що пі**ть це не з автоматом бігати, но щось мені це нагадує план по Жиріку (Жиріновський) а це дуже дратує, й нерви вже в пі&&у
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15.03.2022 20:12 Відповісти
давайте напишемо петицію нашому найвеличнішому! бо він там за відосіками, трішки про це забув! це ж його обов"язки, як головнокомандувача (-ючого). Гуманітарний штаб для дєрьмака створити встиг, а захистити=визволити території якось не встигає!(
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15.03.2022 19:14 Відповісти
когда ж уже антоха закроет рот!!! задрал...птица говорун !!!
пусть об этом докладывает МЧС....а не это торопыга-звездунов!!!
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15.03.2022 18:57 Відповісти
Птица-говорун, в отличие от господина Геращенко, отличается умом и сообразительностью... не обижайте птицу....
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15.03.2022 19:25 Відповісти
не прав... каюсь
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15.03.2022 19:28 Відповісти
Спасибо что видео убрали.
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15.03.2022 18:58 Відповісти
Виходить що ми крок за кроком втрачаємо Україну?
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15.03.2022 18:59 Відповісти
Нет. Выходит что колонна которая стояла под Киевом расползлась и теперь будет лупить с арты.
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15.03.2022 19:01 Відповісти
Випий заспокійливого.
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15.03.2022 19:05 Відповісти
кто там по ближе иба*ите по иблу Геращенко что бы **** рот закрыло называть что и где
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15.03.2022 18:59 Відповісти
Та при чому тут Геращенко, вони що не знають, куди б'ють, в Києві до війни зайшла купа диверсантів і тепер "працює".
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15.03.2022 19:00 Відповісти
Договорились не выкладывать видео. ЗСУ слезно просит уже который день.
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15.03.2022 19:02 Відповісти
а чому хєращенко їх не виловив? а баканов? і за що цій їудобі гроші платять? за тупі пости і лизання блюд! щось не чути найомів і лєщєй! як укріпили нашу оборонку ці титани?
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15.03.2022 19:08 Відповісти
А чому цей Геращенко не з автоматом і не в строю?
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15.03.2022 19:00 Відповісти
От же ш фашисты проклятые. Спальный р-н, ни одного завода...
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15.03.2022 19:02 Відповісти
Вот же Орки.
Да вы Киев обстреливаете, Мать городов Руських.

Место где родился отец великого Высоцкого.
Не родись его отец в Киеве, и его бы не было.
Суки тупорылые.
Семён Владимирович (Вольфович) Высоцкий родился 17 июля 1915 года в Киеве в еврейской семье
.
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15.03.2022 19:02 Відповісти
ну так! на одного хрипатого алкоголіка і наркомана було б меньше!!! тоже мені втрата!
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15.03.2022 19:05 Відповісти
Не скажи. Они не знают, что у кумира киевские корни. Никто не знает. Я одному русскому сказал он ахренел.
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15.03.2022 19:09 Відповісти
Идиот
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15.03.2022 19:22 Відповісти
была батарея реактивов нету батареи реактивов
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15.03.2022 19:03 Відповісти
-Шойгу, Шойгу! Я не чувствую артиллерию!
-А у тебя её и нет.
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15.03.2022 19:06 Відповісти
і я їх ненавиджу!!! але і таких свиней і шльондр як ти, тоха!(((
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15.03.2022 19:04 Відповісти
Знову той Геращенко..
Нічого людині не доходить.
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15.03.2022 19:04 Відповісти
Хряку ніяк рота не закриють, в окопи його на пару днів.
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15.03.2022 19:09 Відповісти
Удивляет наивность людей которые думает что мокши на столько тупы что не знают или не понимают куда херачит их арта и ракеты. У них тут наводчиков куча еще с лета шатается и тоже дроны даже есть, внизапна.... Они нелюди и отбросы но не полные идиоты. Надо было не бабки в асфальт закатывать а армию укреплять и разведку с СБУ. Ну а теперь по подвалам и каждый раз ждать прилета.
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15.03.2022 19:09 Відповісти
У них суперштаб в онлайн режиме с обновлениями. Когда же вы поймете, что выигрыш времени и туман войны он играет на нас. Не надо делать работу врага за них.
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15.03.2022 19:10 Відповісти
Антошка лайки зарабатывает...
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15.03.2022 19:14 Відповісти
Эта жирная свинья никак не закроет свое хлебало, *****!
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15.03.2022 19:50 Відповісти
Антон хотя бы как то сообщает киевлянам с какой стороны прилетело. Не указывать районы обстрелов бо путин узнает - невежество и глупость, ребята в 21 век кто Вам такую хрень в уши вкладывает.
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15.03.2022 19:58 Відповісти
*** вас кацапів знае, куди ви падли палили високоточно, а влучили куда влучили .
дай вам місто куди влучили ? ви ж, сукі лаптерногі, таки зробите коррективи...
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15.03.2022 20:06 Відповісти
вбийте словологатого антона, ну хочь відпіздите....
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15.03.2022 20:08 Відповісти
цей підар не розуміє...
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15.03.2022 20:10 Відповісти
Хто небудь, пристреліть цього коригувальника вогню - ненавиджу цього блюдолиза. Уявляю рівень керівництва МВД, коли у них такі радники
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15.03.2022 20:15 Відповісти
У меня такое чувство что этот урод ,пиарится на чужом горе постоянно,и действующий агент ФСБ !сколько просят закрыть свой вонючий рот ,он опять сливает
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15.03.2022 20:33 Відповісти
Нехай будут прокляті ці вонючі шакалі що напали на нас. Нехай будуть прокляті шакаломатки, які зачали та випустили їх в цей світ. Нехай будуть прокляті їх діти, внуки. Нехай буде проклята їх гнила кров. від першого до останнього покоління. Нехай буде так!
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15.03.2022 23:33 Відповісти
 
 