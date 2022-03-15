Війська РФ завдали удару по мікрорайону Виноградар у Києві.

Про це пише у телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські фашисти завдали удару по мікрорайону Виноградар. Ублюдки! Ненавиджу", - написав Геращенко.

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